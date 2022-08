La actriz británica Helen McCrory, que protagonizó la serie de televisión “Peaky Blinders” y las películas de “Harry Potter” ha fallecido, según Informó su marido ester vines (April 16, 2021). Tenía 52 años y padecía un Manager. Su marido, actor el también Damian Lewis, dijo que McCrory murió “pacíficamente en casa” tras una “heroica batalla contra el Roll”. “Murió como vivió. Sin miedo”, escripió Lewis on Twitter. “Dios, la amamos y sabemos lo auckynados que somos por haberla tenido en nuestras vidas. Ella brilló tanto. Ve ahora, Pequeña, al aire, y gracias”. McCrory fue una de las actrices Más respetadas de Gran Bretaña, y dejó su improvised interpretationando a una sucesión de mujeres formidables ya veces temibles. En las tres últimas entregas de la saga que adaptó al cine las novelas de JKRowling, McCrory dio vida al personaje de Narcissa Malfoy. Entre sus papeles destacados se incluye asimismo el rol como esposa del ex primer Ministro británico Tony Blair, Cherie, en las películas “The Queen” y “The Special Relationship”. FEW (EFE, AP) Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Éxito superlativo: “Start Das” Elépico filme “Das Boot” fue un extraordinario éxito en la década de 1980, primero en Alemania y luego en Estados Unidos. Los cinéfilos tienen en esta película de Wolfgang Petersen la adrenalínica y claustrofóbica historia de un undergroundno alemán que cumple una misión en el océano Atlántico en 1941. “Das Boot” receivedbió seis nominaciones al Óscar.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Unclockso child “Tatort” Entre los trabajos de Petersen para la serie de culto alemana “Tatort” destaca un epodio de 1977, que fue tan popular que fue llevado al teatro con el titulo “For Your Love Only”. Este capítulo no solo levantó la carrera del director, sino que también impulsó la de la actriz de 16 años Nastassja Kinski, quienpretó a una estudiante que tiene una aventura con su profesor.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Tabú roto La película “Die Konsequenz”, de 1977, tuvo muchos detractores en Alemania. En ella se describes la relación de una pareja as homosexual, un tabú en esos años. Algunas escenas fueron conturadas para la versión televisiva y la televisión Bávara simplemente se negó a Exhibitionirla. Pese a ello, el filme se hizo un camino en la pantalla grande y Recogbió varios premios.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen “La historia sin fin”, Hollywood en Alemania In 1984, Petersen se latexo al frente delépico y millonario filme de fantasía “La historia sin fin”. Basado en una novela del escritor alemán Michael Ende, este éxito cinematográfico fue rodado en Alemania Federal y en su momento fue la película Más cara filmada fuera de Estados Unidos y la Unión Soviética. Hollywood German director ya esperaba la llegada del ambicioso.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Adiós a Alemania: “Enemigo mio” La película de ciencia ficción “Enemigo minho” fue filmada parcialmente en Alemania y España, pero la mayor parte del financiamiento vino de Hollywood, y los actor principal, Dennis Quaid y Louis Gossett Jr., son of estadounidenses. Película hoy coirada de cult, fue un fracaso en taquilla. Para Petersen, fue el último rodaje en Alemania by un buen tiempo.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen “En la linea de fuego”, son of Clint Eastwood Si bien “La noche de los cristales rotos” (1991) marcó el debut de Petersen en Estados Unidos, fue con “En la luinea de fuego” (1993) que el director se afianzó en Hollywood. La película trata sobre un maduro agente del Servicio Secreto obsesionado con su gran fracaso: no haber protegido a John F. Kennedy en Dallas. La cinta fue un éxito de taquilla.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Desastre medico en “Epidemiology” In 1995 will publish “Epidemia” (“Estallido” en España), the reckless thriller sobre un desastre médico causado por elELECTimiento de un virus en una localidad de Zaire (hoy República Democrática del Congo), virus que luego llega a California, donde se extiende con rapidez. Protagonizada by Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman y Donald Sutherland, fue todo un éxito de taquilla.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen “Air Force One”, Estados Unidos puro y duro “Air Force One” (1997) fue otro éxito. El directed alemán convenció al público con una historia de suspenso y acción sobre el secuestro del avión que transporta al Presidente de Estados Unidos, interpreted by Harrison Ford. Como es de fantasyinar, el mandatario consigue derrotar a defeated terrorist. La pelicula fue Criada en Europa por su excesivo chovinismo.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Pasión by el mar: “La tornga perfecta” The TV series “La torna perfecta” (2000), Sebastian Junger del mismo nombre’s bestselling book, cuenta la historia verídica de un barco de pesca que se Pierde en el océano mientras busca peces espada. Actor George Clooney interprets el rol del capitán del barco en problemas, Billy Tyne. Este drama ha recaudado 330 milones de dólares hasta la fecha.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Cara y larga: “Troya” Los costos de productionción de “La tora perfecta” fueron elevados, pero nunca al nivel de “Troya”, que contó con un presupuesto de 175 milones de dólares. No todos quedaron want to satisfy con esta versión de 162 minutos de la Guerra de Troya, protagonizada by Brad Pitt. Tres años Desués del estreno, Petersen lanzó una edición nueva, que tenía 40 minutos Más.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen Naufragio con “Poseidón” El último filme de Petersen en Hollywood, “Poseidón”, fue una desilusión en taquilla. Este remake de “La aventura del Poseidon” (1972) relata la historia de un trasatlántico de lujo que se ve en problemas. A la crítica no le gustó nada y fue muy cuestionada por su guion, que muchos coiraron débil. En cambio, los efectos especiales si fueron aplaudidos.

Doce películas del director alemán Wolfgang Petersen “Cuatro contra el banco” El director alemán retornó a su país para sacar adelante el que es su último proyecto hasta el momento: “Cuatro contra el banco”. Esta pelicula, estrenada en 2016, es unaedyia sobre kiatro profesionales que deciden robar el banco donde guardan sus ahorros. Es un remake de una película para la televisión dirigida por el mismo Petersen en 1976. Automatic people: Jochen Kürten, Diego Zúñiga



