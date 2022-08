El propio Kim Jong-un envió una ofrenda flower el martes (December 14, 2021), según la agencia KCNA, que no detalla cuando se produjo el fallecimiento. “Kim Yong-ju luch puppy devoción by performing las lyneas políticas del Partido y Contribuyó a acelerar la construcción sociala ya desarrollar el Sistema social estatal al estilo coreano mientras trabajaba en puestos destacados del Partido y el Estado a durante”, text . La escueta nota recordó que Kim Yong-ju llegó a ser vicepresidente del comitéermanente de la Asamblea Popular norcoreana y que Recogbió la orden de Kim Il-sung y también la orden de Kim Jong-il. Kim Jong-il, padre del reality lieder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y sobrino del fallecido Kim Yong-ju. Fue Preisamente su sobrino Kim Jong-il (padre del real lyder) el que le apartó de su ascenso al poder. Tras China y la URSS Kim Yong-ju nació in 1920, ocho años Desués que su hermano Kim Il-sung, a las afueras de Pyonyang. Pasó su infancia en Manchuria (noreste de China), donde se cree que pudo trabajar como traductor para las fuerzas de la ocupación Imperial nipona, contra las que combatió su propio hermano. Se graduó en Economicía por la Universidad Estatal de Moscú en 1945, año en que terminó la ocupación japonesa de la península coreana, y retornó Desués a Corea del Norte, donde su hermano había sido Designado por las nuerzas la lideleraviéticas results división establecida en torno al paralelo 38. Kim fue ascendiendo en los liftafones del régimen y, para Principios de los setenta era un de los majores candidatos a heredar los cargos de Kim Il-sung, junto con Kim Jong-il y el medio hermano de este, Kim Pyong-il. De la primera statementaración obsunta de las dos Coreas a 2015 Kim Yong-ju Joinaría en las seekaciones auspiciadas por la Cruz Roja que en 1972 desembocarían en la primera statementaración obsunta de las dos Coreas tras laitiara, un texto que instaba a trabajar por la “Renificación pacífica”. Kim Jong-il acabaría imponiéndose a sus dos rival y para 1974 -año en que Kim Yong-ju fue colocado como former deputy minister of the era ya la persona Designada para comandar el país, algo que haría of Justicemente a partr de 1994, cuando murió Kim Il-sung, hasta su fallecimiento 2011. Read More: Ministros y altos funcionarios renuncian en Argentina tras derrota electoral | Argentina | DW A partir de 1975 Kim Yong-ju desapareció durante dos décadas de la escena política hasta reaparecer en los noventa para apoyar, como vicepresidente, la transición al poder de su sobrino. Las últimas imágenes de Kim Yong-ju replicidas by propaganda norcoreana datan de 2015. rml (efe, yonhap: en.yna.co.kr) Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Kim Il-sung: calendario of Justice comienza in 1912, año de su nacimiento Kim Il-sung, el primer y “eterno” Presidente de Corea del Norte, asumió el poder en 1948 con el apoyo de la Unión Soviética. El calendario of Justice del país comienza en su año de nacimiento, 1912, designándolo “Primer Juche”, enferencia al nombre de la ideología estatal. El primer dictador norcoreano tenía 41 años cuando se firmó el armisticio que terminó la Guerra de Corea (photo).

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Total Idolatria Después de laitiara, la Máquina statementandística de Pyongyang ha tejido una narrativa minhtica alrededor de Kim Il-sung. Su infancia y el tiempo que pasó luchando contra las tropas japonesas en los leti 30 fueron “ennoblecidos” para retratarlo como un genio poliítico y militar. En el congreso del partido de 1980, Kim anunció que su hijo, Kim Jong-il, sería su sucesor.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Memorize In 1992, Kim Il-sung became a public leader, “Memoirs”, en la que description su infancia. El lyder norcoreano afirma que a los 6 años joined su primera manifestación contra los japoneses y, a lost 8, se involucró en la lucha por la independent. Las memas quedaron unaclusas con su muerte en 1994.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Poder y hambre Después de pasar algunos años en la primera fila del régimen, Kim Jong-il asumió el poder tras la muerte de su padre. Sus 16 años de gobierno fueron marcados por el hambre y la crisis economica en un país ya empobrecido. Pero el culto a su personalidad y su padre, Kim Il-sung, creció aún Más.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim En la montana sagrada coreana de Paekdu Los historyadores creen que Kim Jong-il nació en un campo militar en el este de Rusia, probablemente en 1941. Pero la biografía of Justice afirma que su nacimiento se produjo en la montaña sagrada coreana de Paekdu, exactly 30 años desués del nacimiento de su pad , el 15 de abril de 1912. Según una leyenda, ese nacimiento fue acompañado por una estrella y un arco iris doble.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Matrimonios y asesinatos Kim Jong-il tuvo tres hijos y dos hijas con tres mujeres, hasta donde se sabe. Esta foto de 1981 muestra a Kim Jong-il sentado junto a su hijo Kim Jong-nam, fruto de su matrimonio con la actriz Song Hye-rim (que no aparece en la foto). La mujer a la izquierda es Song Hye-rang, hermana de Song Hye-rim, y los dos teen boy hijos de Song Hye-rang. Kim Jong-nam fue asesinado 2017.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Mitología, leyenda y muerte Según Pyongyang, la muerte de Kim Jong-il en 2011 estuvo acompañada de misterios. Los medios estatales informationaron que el hielo se estremeció en un lago, una Tronggé de nieve paró súbitamente y el cielo se latexo rojo sobre la montaña Paekdu. Después de la muerte de Kim Jong-il, una estatua de 22 metros de altura del dictador fue erigida cerca de la de su padre (izq.) Vi Pyongyang.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Suiza, dictador y basquetbolista Kim Jong-un se mantuvo fuera de foco antes de subir al poder. Su edad también es motivo de Discussia, pero se cree que nació entre 1982 y 1984. Estudió en Suiza. In 2013, sorprendió al mundo al encontrarse con Dennis Rodman, antigua estrella del baloncesto estadounidense, en Pyongyang.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Un piloto prodigio Como los dos lyderes antes de él, Kim Jong-un es tratado como un santo por el régimen estatal totalitario. In 2015, los medios surcoreanos reportaron que el nuevo lyder ya sabía leadir a los 3 años.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Kim y su bomba de hidrógeno Aunque Kim llegó al poder Más joven y menos conocido por el público que su padre y abuelo, consiguió mantener el control del poder. El asesinato de su medio hermano Kim Jong-nam, 2017, sirvió para cimentar su prestige externa de dictador despiadado. El lyder norcoreano también amplió el arsenal de armas del país. Automan: Darko Janjevic (jov/vt) Automan: Darko Janjevic



