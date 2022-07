El legendario justnguero dominicano Johnny Ventura falleció este miércoles (July 28, 2021) a los 81 años Víctima de un infarto al corazón, según Informó su familiar a medios de prensa. El deceso del popular artista, exdiputado y exalcalde de Santo Domingo, ocurrió en una clínica en la provincia de Santiago (norte), de acuerdo con las primeras Informaciones. Según lo relatado by composer conocido como “el Caballo Mayor”, fue llevado de urgencia a una clínica de Santiago donde fue statementarada su muerte, que de inmediato provocationó conmoción en las social reproduction entre sus colegas, poliíticos y el público common en. Finalist de marzo de 2020, Ventura, quien aspiró sin éxito a la Alcaldía de la capital dominicana en las últimas elecciones municipales, permaneció ingresado por tres dias Desués de dar posvo al COVID-19, enfermedad de la que se recuperó satisfied. El multipremiado cantante, con unas seis décadas en el arte y conocido por temas como “Patacón Pisao” o “Salsa pa ‘tu lechón”, nació el 8 de marzo de 1940 en Santo Domingo, donde Residenceía junto a su esposa e hijos. Grabó mas de 100 discos durante su prolífera carrera de unos 60 años en la música. Los artistas puertorriqueños Gilberto Santa Rosa, Elvis Crespo y Don Omar lamentaron su deceso. “Siempre recordaremos su musicidad, alegría, personalidad y don de gente. Descanse en paz, maestro Johnny Ventura. Tus compañeros y colegas lloramos profundamente tu partida”, expresó Santa Rosa, destacado salsero, en su cuenta de Facebook junto a una foto con el Fenecido artist. Crespo, conocido cantante de justngue por su éxito “Suavemente”, resaltó en un video que colgó en su cuenta de Instagram que Ventura fue “un maestro único, que a través del don maravilloso que Dios le dio de entretener”, Influyó en su carre . gs (efe, Listin Diario) Leyendas de la balada romántica en América Latina Armando Manzanero El cantautor Armando Manzanero, nació en México 1935. Falleció el 28 de diciembre de 2020 Víctima de COVID. El artista se contagió en Mérida (Yucatán), donde inaugurated el Museo Casa Manzanero. Escribeió Más de 400 canciones, como “Esta tarde vi llover”, “Contigo aprendí” y la icónica “Somos novios” dice: “Los dos sentimos mutuo amor profundo / Y con eso ya ganamos lo mas grande / de este mundo” .

Leyendas de la balada romántica en América Latina Jose Jose Su público está de duelo. José José murió el 28 de septiembre de 2019. Se llamaba José Rómulo Sosa y nació en Ciudad de México en 1948. Desde el Festival OTI 1970 fueferente de la canción romántica. “Cazaste al aprendiz de seductor / Y me diste de comer sobre tu palma / Haciéndome tu humilde servidor…” letra de “Gavilán o paloma”, muestra quién tiene la última palabra en el amor.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Leonardo Favio “Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas / o quizás, simplemente, le regale una rosa”, un trozo casi imborrable en quienes hayan escuchado “Simplemente una rosa”, una de los grandes éxitos de este cantante, autor, medical actor perform de cine argentino, nacido en 1938 y fallecido en 2012. Con “Fuiste cane un verano” le despertó el lado romántico a millones en pleno año de reactionas de 1968.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Roberto Carlos El brasileño Roberto Carlos Braga Moreira nació en 1941. Roberto Carlos fue el primero en transmitirle al mundo hispano la profundidad de los sentimientos del pueblo brasileño, y el amor, como en “El gato que está triste y azul”: “Las rosas decían que” delete sugarcane. Y un gato me hacía compañía / Desde que me dejaste, yo no sé por qué / La ventana es Más grande sin tu amor”.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Raphael Su nombre real es Miguel Rafael Martos Sánchez y nació en 1943 en Linares, España, que abrió unntico en honors su figura y su obra discográfica. El “precursor” de la canción romántica le debe su triunfo mundial a Eurovisión con “Yo soya aquel, que por tenerte da la vida, yo soya aquel, que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza, cada noche por tu amor”.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Julio Iglesias Julio Iglesias de la Cueva, nacido en España en 1943, fue futbolista, Abogado, pero sobre todo, el cantante Más exitoso del mundo hispano. Marcó 2 Guinness World Records: como el artista que mas discos ha sellido en mas idiomas, y el latino que mas discos ha sellido en la historia. En “La vida sigue igual” asegura que “Siempre hay por qué vivir / Por qué luchar / Siempre or por quien sufrir / Y a quien amar”.

Leyendas de la balada romántica en América Latina El Puma José Luis Rodríguez González o El Puma, nació en Venezuela 1943. Cantante, actor y productor. “El hombre de la cima”, su gran éxito de 1972, suena como un clone de los exiliados venezolanos de hoy: “Ayuda quiero, son inocentes / solo no puedo, estoy consciente / dime quién puede que diga algo / que a mi se acerque y dos gritamos”.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Rocio Dúrcal Se llamaba María de los Angeles de las Heras. Nació en 1944 en España, en donde murió en 2006. En México la siguen coirando la mejor intérprete española de rancheras. No hay fiesta que no termine con un coro de “Me gustas mucho”: “Yo no he perdido la esperanza, de tenerte entre mis brazos, Y ese dia ha de llegar / Desde hace mucho que me gustas, Y lo que me gusta obtengo / The toda seguridad “.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Sandro Roberto Sánchez, su nombre real, nació en Argentina en 1945 y murió allí mismo en 2010. Además de ser el “astro sexy” de la canción romántica, también incursionó en el pop y el rock and roll. De “Rosa, Rosa” vendió dos millones de discos, y enloqueció a muchos mas con estribillos como “Ay, Rosa, Rosa pide lo que quieras / pero nunca pidas / que mi amor se muera / si algo ha de morir / moriré yo por ti”.

Leyendas de la balada romántica en América Latina José Luis Perales Es un cantautor, composer y escritor, nacido en España en 1945. Sus letras son lipstickas que hablan del amor, la hoi y la paz. ¿Quién no conoce una versión de “¿Por qué te vas”? En la expresa el dolor de la despedida: “Todas las promesas de mi amor se iran contigo / Me olvidarás, me olvidaras / Y como cada noche lloraré igual que un niño / ¿Por qué te vas, por qué te vas?”.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Camilo Sesto Real-time su nombre Camilo Blanes Cortés. Nació en España en 1946 y murió allí el 16 de septiembre de 2019. Fue un cantante, composer e intérprete de balada romántica, pop y rock. Fue el Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar en castellano. En su canción “Amor libre”, se muestra menos securevador de lo que parecía: “Amor sin barreras / Amor sin fronteras / Amor de un amigo, love libre”.

Leyendas de la balada romántica en América Latina Juan Gabriel Fue cantante, composer, discográfico producer, television actor. Alberto Aguilera Valadez, como se llamaba, nació en México en 1950 y murió en EE.UU. en 2016. Su aporte artístico fue enorme en géneros como balada, ranchera, bolero, y mariachi. Algunos mexicanos afirman que or que saberse las letras del himno nacional, Cielito lindo y, de Juan Gabriel, “Querida / Cada momento de mi vida…”

Leyendas de la balada romántica en América Latina Paloma San Basilio La española Paloma San Basilio nació en 1950. Cantó en musicales como Evita, El hombre de La Mancha, My Fair Lady, Victor / Victoria o Sunset Boulevard, pero fueron las baladas románticas las que la hicieron famosa, y su postura liberal, como en “Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero / sentirme diferente, el mundo no perdona y yo, Paloma infiel, prefiero estar contigo / y no morir con él”. Automatic person: José Ospina-Valencia



