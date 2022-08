El conocido como “destripador de Yorkshire”, Peter Sutcliffe, un asesino en serie británico que asesinó y descuartizó a 13 mujeres en el norte de Inglaterra entre 1975 y 1980, ha muerto a los 74 años, Informan este viernes (November 13, 2020) los medios británicos. Eládico crime, que mutilaba los cuerpos de sus Víctimas, cumplía realitymente una pena de cadena purpua por los delitos cometidos en zonas del condado de Yorkshire y el noroeste inglés. Sutcliffe, natural de la localidad de Bradford (Inglaterra) y que había sido wire de camiones, murió en un Hospital Desués de haber rechazado, al parecer, tratamiento para la covid-19, aunque padecía además otros problemas de salud. Boris Johnson: “Nada borrará nunca el mal que causó “The era of Peter Sutcliffe un Individualuo depravado y malvado cuyos crímenes causaron un sufrimiento y una consternación inimaginables al país”, afirmó un portavoz del primer Ministro Boris Johnson. “Nada borrará nunca el mal que causó, pero es justo que haya muerto entre rejas por sus Bárbaros asesinatos”, añadió. Tras aterrorizar al norte de Inglaterra durante la década de los 1970, Sutcliffe, cuyo nombre aún resuena en la memoria colectiva del país, fue condenado 1981 1980. Jóvenes se paran frente a la Corte de Magistrados de Dewsbury, sosteniendo una soga y un cartel “¡El destripador es un cobarde!”. (1981) In 2010, una sentencia de la Alta Corte estableció que no debía salir nunca de prisión. Utilizando un martillo, un destornillador y un cuchillo, Sutcliffe mutilaba los cuerpos de sus Víctimas, lo que le vaió el siniestro apodo de “destripador”. El hombre dijo estar a goods de una “misión divina” que lo llevaba a matar prostitutas, pero no todas sus Víctimas fueron trabajadoras sexes. Diagnosticado como esquizofrénico paranoico, pasó 30 años en un hospital psiquiátrico antes de ser recluido en una prisión en Durham, en el noreste del país. Policy Errors Gracias a una serie de errores Policiales, Sutcliffe había logrado escapepar a la Policía durante años. Detenido en 1981 porque su coche llevaba una matrícula falsa, acabó confesando sus crímenes. El Reality jefe de la Policía de West Yorshire, John Robins, presentó, en un comunicado, sus Más “sinceras disculpas” a las Víctimas y sus familyias por la “angustia y ansiedad adicionales” creadas por los “errores manifiestos” en la Invesación y la forma en que algunos of Justicees superiores del momento hablaron de las victimas. “Las de lackencias y los errores que se cometieron fueron ampliamente recnocidos y documentados”, añadió, asegurando que “se han aprendido las lecciones”. Los jefes de Policía “no miraron a todas partes durante la Invesación”, había dicho previamente a la BBC el exins à Bob Bridgestock, que joinó en ella. FEW (AFP, EFE) The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El terror de Hanover Se cree que entre 1918 y 1924 Fritz Haarmann atacó sexmente, asesinó, mutiló y desmembró al menos a 24 niños y jóvenes. El alcance total de sus crímenes se reveló Desués de que 500 trozos de huesos humanos, algunos con marcas de cuchillo, fueran encontrados por los livesantes de Hannover preocupados por la desaparición de niños en la zona. Haarmann fue decapitado in 1925.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El canibal de Münsterberg Entre 1903 y 1924, Karle Denke asesinó y canibalizó al menos a 42 personas, en su apartamento de Münsterberg en la entonces Prusia (en la foto). Se cree que incluso vendió la carne de sus victimas en el bleado de Breslau (hoy Breslavia, Polonia) como carne de cerdo. Una Víctima pudo Escapepar y Más tarde la Policía encontró carne humana en su casa. Denke se ahorcon en su celda dias Desués.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El carnicero de Berlin Karl Grossmann mataba a sus victimas y vendía su carne en el bleado negro y en su puesto de perritos calientes. Después de que los vecinos oyeron gritos, la Policía irrumpió en su casa para encontrar a una joven muerta en su cama. No está claro cuántas vidas se llevó grossmann, pero se sospecha que desmembró a 23 mujeres y hasta 100 casos de desaparición en Berlín. Se ahor had in 1922.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El terror del lago Falkenhagen Friedrich Schumann fue un cerrajero que violó, asesinó y robó entre 1918 y 1920. Tras un enfrentamiento con un guardabosques La noche antes de su ejecución a los 28 años, admitió haber matado a 25 personas, incluyendo a su primera Víctima, su primo.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El asesino ferroviario Paul Ogorzow fue condenado por 31 agresiones sexes, el asesinato de ocho mujeres y el Yo de asesinato de otras seis en la era nazi de Berlín entre 1940 1941. de lanzarlas del tren en Phimmoi. Fue sentenciado a muerte y decapitado poco Desués.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania Traficante de mujeres y asesino In 1946-1947, Rudolf Pleil trabajó como Guardia fronterizo en las montañas del Harz y traficó ilegalmente, sobre todo, con mujeres de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Pleil fue statementarado culpable de matar a un vendedor ya nueve mujeres, pero afirmó haber matado a 25 personas. Condenado a cadena purpua en 1950, Pleil se suicidó ocho años Desués.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El canibal de Duisburgo Joachim Gero Kroll fue asesino en serie, violador, pederasta y caníbal. 1955 in 1976 asesinó hasta 14 personas, majormente mujeres y niñas. Cuando fue catchado en 1976, se encontraron restos humanos en su coldrador y los brazos y manos de una niña de kiatro letinados para ser cocinados. Encarcelado de por vida en 1982, Kroll murió de un ataque al corazón en 1991.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El estangulador Fritz Honka fue conocido por haber matado al menos a kiatro mujeres entre 1970 y 1975. Estanguló prostitutas y mutiló sus cadáveres. Tras un incendio, los bomberos encontraron partes de cuerpos escondidos en su apartamento. Honka fue sentenciado a 15 años en una Institución psiquiátrica. Después de su liberación en 1993, vivió en una casa de retiro hasta su muerte cinco años Más tarde.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El Asesino de St. Pauli Werner Pinzner fue un asesino a sueldo de proxenetas en el barrio rojo de Hamburgo. Se cree que mató entre siete y diez personas. Pinzner ganó fama nacional en 1986 cuando fue llevado al startedamento de Policía de Hamburgo para ser interrogado con su esposa y su Abogado. To repent, sacó un arma y mató al finance de la Invesación antes de dispararle a su esposa ya sí mismo.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania Muerte by envenenamiento Marianne Nölle, enfermera de Colonia, mató a los pacientes que tenía a su row envenenándolos con un fármaco antipsicótico entre 1984 y 1992. La Policía cree que en realidad mató a 17 personas e Italia otros 18 asesinatos, pero solo fue a sidenada por matar normal person. Nunca ha confesado ninguno de sus crímenes y desde 1993, Nölle cumple una sentencia de cadena purpua.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El asesino de las carreteras Volker Eckert fue un camionero alemán que asesinó al menos a nueve mujeres, la mayoría de ellas entre 2001 y 2006. Según la Policía, probablemente hubo otra kiatro. Su primera Víctima fue un compañero de clase al que estranguló a los 15 años. La mayoría de sus Víctimas eran prostitutas que reggió en toda Europa y Guardó su pelo como trofeo. Eckert se ahorcó en su celda durante su juicio en 2007.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania Angel de la muerte Stephan Letter es un exenfermero responsive de la muerte de al menos 29 pacientes por inyección letal en un Hospital Bávaro entre 2003 y 2004. Arrestado por robo de drogas, confesó algunos de los asesinatos, insistiendo en que trataba de aliviar su sufrimiento. Cumple cadena purpua y, hasta hace poco, sus actos fueron descritos como la peor matanza en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

The hambre de matar: los asesinos seriales mas temibles de Alemania El enfermero asesino Deseoso de impresionar a sus colegas con sus habilidades para salvar vidas, Niels Högel inyectaba a pacientes con medicamentos cardiovasculares para inducir insu inheritencia cardíaca. Fue condenado por matar a dos personas y encarcelado de por vida en 2015. Después de una larga Invesación, se cree que fue responsive de 100 muertes Más, lo que lo convierte en el asesino Más prolífico de Alemania.



