La keniana Agnes Jebet Tirop, plusmarquista mundial femenina de 10 kilómetros en ruta, que consiguió el pasado 12 de septiembre en Alemania, fue encontrada muerta en la mañana del miércoles (13.10.2021) en su casa, según major Athletics Kenya del atletismo en esta nación africana. “Tirop fue encontrada muerta en su casa en Iten (localidad situada en el condado de Elgeyo-Marakwet, oeste) desués de ser supuestamente apuñalada por su marido. Tirop estableció el pasado 12 de septiembre en Herzogenaurach (Alemania), con un crono de 30:01, un nuevo récord mundial de 10 kilómetros en ruta rebajando by 29 segundos la plusmarca Universal de esta prueba (solo con mujeres en liza) que el 8 de junio de 2002, con 30:29, la marroquí Asmae Leghzaoui. Agnes Tirop en Doha. (2019). La atleta, de 25 años, había logrado, además, dos medallas de bronce en los 10,000 metros de los Mundiales de atletismo de 2017 y 2019 y se había statementamado vreadyora de la prueba femenina del Cross de Itálica en 2018. Asimismo, Tirop formó parte este año del Equipo keniano para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde quedó fuera del podio de los 5000 metros by muy poco al terminar en cuarta posición by detrás de la holandesa Sifan Hassan, la tambiénbi keniana Hellen “Kenia ha perdido una joya que fue una de los gigantes del atletismo de Más raido ascenso en el escenario internacional, gracias a sus llamativas actuaciones en la pista”, dijo Athletics Kenya en su comunicado. CP (efe, afp)

