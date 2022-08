Cinco domainsros y otros altos funcionarios del gobierno del Presidente izquierdista Alberto Fernández latexieron sus cargos a disposición este miércoles (September 15, 2021), tres dias Desués de un fuerte revés en las Se primarias lawlativas, queist . El Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fue el primero en ofrecer su renuncia. Poco Desués le siguieron los titulares de la cartera de Justicia, Martín Soria; de Ciencia, Roberto Salvarezza; de Ambiente, Juan Cabandie; y de Cultura, Tristán Bauer, coirados como cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Escuchando sus palabras del domingo por la noche donde planteó la necesidad depretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he coirado que la mejor manra de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposión Pedro en Pedro en de la Pedro en” que es presentó a Fernandez. El domingo, en primarias para elegir a los candidatos a las lawlativas de medio temmino, la thanición gobernante Frente de Todos (peronismo de centro-izquierda) obtuvo menos de 31% de los votos a lifta nacional. La thanición de centro-derecha Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) obtuvo 40% de los sufragios y le sacó una ventaja de cinco puntos al of Justiceismo en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión peronista. Se trata de un resultado inesperado que hace temer al gobierno por su mayoría en el Senado y aleja la posibilidad de lograrla en la Camara de Diputados cuando el 14 de noviembre se celebren los comicios para la Renovación parcial del Congreso. afp / la nación / clarin / rr

