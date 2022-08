Mexico 3-1 a Japón en Saitama este viernes (August 6, 2021) y se colgó la medalla de bronce del torneo olímpico de fútbol maleino, la segunda que consigue en este deporte, tras el histórico oro de Londres 2012. El jugador clave fue Sebastián Córdova, que abrió el marcador con penalty (minuto 13) y luego sirvió de falta a la cabeza de Johan Vásquez (22) y en un Córner para que Alexis Vega (58) sentenciara. Por el equipo local redujo diferencias Kaoru Mitoma (78). Este bronce cierra con éxito la etapa del seleccionador Jaime Lozano, que anunció su salida tras tres años en el merchandise. Fue la cuarta medalla de la Deleación mexicana en Tokio 2020, todas de bronce. Además de subirse al podio, el triunfo le sirve al Tri para vengarse de la derrota 2-1 que sufrió ante Japón en la fase de grupos del torneo olímpico. El sabado, la vigente campeona Brasil buscará el oro ante españa. afp / efe / rr

Last, Steve Guy sent you details about the topic “México vence a Japón y logra medalla de bronce en fútbol | Deportes | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “México vence a Japón y logra medalla de bronce en fútbol | Deportes | DW” It will help readers to be more interested in “México vence a Japón y logra medalla de bronce en fútbol | Deportes | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “México vence a Japón y logra medalla de bronce en fútbol | Deportes | DW” posted by on 2022-08-03 11:22:29. Thank you for reading the article at Sguy.Net