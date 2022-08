La Reverta británica The Economist volvió a lanzar este domingo (July 18, 2021) una dura crítica contra el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, an actor quien comparó con el mexicano Cantinflas por lo vague de la pregunta que se realizará en la Consulta famous contra expresidentes el próximo 1 de agosto. Luego de que en mayo la publicación calificó al mandatario como un “peligro” para México, en su mas reciente editor aseguró que el cuestionamiento que se formulará el 1 de agosto “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un havemico que gusto marsirtió el circleunloquio en una forma de arte absurda.” La special manra de expresarse del Cómico mexicano Cantinflas fue regnocida por la Real Academia de la Lengua Española con el verbo cantinflear que meaning hablar sin decir nada. Inicialmente, lo previsto era que, en la Consulta -convocada by López Obrador- se preguntase si se debía enjuiciar por thapción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). The Sanction of Sin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó el cuestionamiento de manra que se le preguntará a la ciudadanía mexicana si está de acuerdo en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal tom para esclarecer las Decisionionesclarecer las politicas pasado por los actores politicos”. “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las Decisioniones políticas tomadas en el pasado por los políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles Víctimas?”, Es la a la Pregunta que a la Pregunta que a la Pregunta. La publicación británica destacó que la intención del Presidente mexicano de recacrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien “es una parodia del Estado de Derecho”, y subrayó la relación “afectuosa” entre el Presidente de la SCJN y L Obrador . Read More: Colombia concede finalmente la eutanasia a Martha Sepúlveda | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW The Economist alegó que López Obrador “ya no es invencible”, luego de los resultados de las elecciones Mexico. La Recesión economica relacionada a la misma, así como “un crimenolenceo sin cesar”. Es por ello que, dijo, para distraer la atención de las fallas políticas “el Presidente necesita todos los espectáculos de teatro poliítico de Cantinflas que pueda Rer”. Una nueva critica de The Economist Esta es la segunda vez que The Economist Cria al gobernante, pues el pasado 27 de mayo Dedication la portada de su edición latinoamericana a López Obrador bajo el titulo “El falso mesías de México”, junto a una imagen del Presidente rodeado de sellados y una planta petrolera de PEMEX. Tras la publicación, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, envió una carta a la Revesta en la que calificó de “absurdo” su Contenido y dijo que la portada “es la síntesis de la exasperación” de las élites. Mientras que López Obrador tildó la portada de la Revesta de “majadera, muy grosera y desde luego mentirosa” y afirmó que la publicación tiene detrás a sus adversarios. ama (efe, economist, politico mx, forbes)

