Las salas de cine de México deberán mostrar sus películas en su idioma original y con subtítulos en español, cuando se trate de filmes en otros idiomas. Así lo establece la reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que entró en vigencia desde el 22 de marzo del 2021. ¿La razon? garantizar el derecho a la cultura de las personas con discapacidad auditiva. El pasado 16 de febrero, la Camara de Diputados aprobó las reformas con 443 votos a favourite y una Abstención, lo que fue celebrado por el presidente de la comisión de Cultura y cinematografía, Sergio Mayer, quien afirmó que estas a modvance enciones son un goce de los derechos humanos y culturees de todos los mexicanos. “Se trata de derribar barreras que impiden a las personas con discapacidad, en este caso la auditiva, a gozar plenamente de las distillationntas expresiones artísticas y culturees, como lo es el cine”, expuso. En febrero, al aprobar la reforma al artículo 8, diputados indicaron que con los subtítulos se incrementaría el acceso a cines de 2,4 milones de personas con discapacidad auditiva. Las empresas de cine están a la espera de un reglamento que se Defrá en un plazo de Máximo 60 dias, según Informó El Universal. Películas infant medical education En cuanto a las películas infantiles y los documentales educationativos, estos Contenidos sí podrán ser dobladas al español, pero también deberán ser presentadas subtituladas. “Las clasificadas para público infantil y los documentales educationativos podrán exchestrse dobladas, pero siempre subtituladas en español”, se lee en la reforma. FEW (El Universal, Excelsior, Milenio) El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años Capitán eterno La Enterprise Exploró expands infinitas. Y su capitán, James Tiberius Kirk, con ella una fama igualmente sin fin: William Shatner es hasta hoy el rostro de la saga “Star Trek” (Viaje a las Estrellas). El actor, honrado por la NASA en 2014, planea celebrar en julio, en Ticonderoga (donde se rodó “Spaceship Enterprise”, al norte de Nueva York), los 90 años que cumple este 22 de marzo.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años La Enterpriseudega in 1966 La nave Enterprise tuvo un desperate bastard by chance en Estados Unidos. Pero eso cambió con el creciente interés en el programma Apolo y la exitosa llegada a la Luna en 1969. De repe, la Tierra se ve Más cerca del espacio y la ciencia ficción se pone de moda. Cada vez Más cadenas de televisión releaseen la serie y la comunidad de fanáticos de Star Trek (“trekkies”) comienza a crecer.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años El Enterprise pioneer El primer modelo en surcar esas infinitas Extensiones es el “USS Enterprise NCC-1701”. Construido en 2245, sirve bajo el mando del Capitán Kirk entre 2264 y 2269. Pero Kirk tiene finalmente que destruirlo para evitar que caiga en manos de sus enemigos. Todos los modelos posteriores son una adaptación de este: Todos pueden strar la “sección del platillo” del casco en caso de urgent.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años ¡Transportame, Scotty! Cuando el ingeniero jefe, Scotty, desliza enormes Controlles en la sala del transportador y su chirrido estridente casi le desgarra los oídos, pudiera suceder que el cuerpo cuyas moléculas acaban de ser transportadas a un planeta extraño, no vuelva a unisolieza en vuelva a unisol. Pero, si todo and bien, todos se materializan de nuevo en su forma original. Como en la photo.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años Multicultural Puente Las fronteras raciales y de género se superaron por primera vez en la televisión de entretenimiento de EE. UU. Un escocés, un ruso y un japonés trabajan con los estadounidenses en el puente de comando. Además, dos mujeres son parte de ese equipo. Una de ellas es negra y, como of Justice, toma Decisioniones. Nichelle Nichols, como la teniente Uhura, es la primera actriz negra con un papel tan importante.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años Spock, la leyenda Mitad extraterrestre, mitad humano, es el vulcano Spock, sus orejas puntiagudas. Junto al capitán James T. Kirk, es el primer of legal científico a bordo del Enterprise. Su palabra favorita: “the enchanter”. El saludo vulcano (en la foto) sigue siendo un reto divertido, que no todos consiguen. Actor El Leonard Nimoy († 2015) nunca se deshizo del papel de Mr. Spock.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años Homenaje… ¿Quién falta? In 1976, los tecnicos de la NASA nombraron como “Enterprise” el prototipo de lo que mas tarde se converttiría en su transbordador espacial. No hace falta decir que todos los “of Justicees” del Enterprise de Star Trek estuvieron allí el dia de la gran presentación a la prensa. Bueno, no todos están en la foto, falta una. ¿Queen será? ¿Estará health check? Ya el puente del transbordador?

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años Kirk troca las letras: “Tomo demasiado LDS” En 1984, child “Star Trek IV – Misión: Salvar la Tierra”, llega la primera película realmente exitosa. El Enterprise aterriza desde el futuro a mediados de los 80. La tripulación, ahora envejecida, se burla de sí misma. Scotty Purposea hablar con un mouse de computadora, Spock tiene que esconder sus orejas y disfrazarse como un viejo hippie que “tomó demasiado LDS” y se quedó atrapado en otraépoca.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años La nueva generacion En 1987 se reanuda la saga de la nave Enterprise. Cien años Desués, el equipo que rodea al capitán Jean-Luc Picard (izq.) Está formado por numrosos extraterrestres, incluidos el klingon Worf y la psicóloga Troi, del planeta Betazed. Pero la figura de Culto es Data (der.), Un androide amigable con una Preisión mortal y, al mismo tiempo, todas las características humanas.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años “nuqneH – qapla”: la lengua de Worf El idioma “klingon” fue inventado en 1984 by el lingüista Marc Okrand. Es un lenguaje construído, hablable y escripible, que se latexo en boca de los beligerantes klingones del planeta Kronos y suena consecuentemente duro. Aún así, or obras de Shakespeare en klingon. Incluso, llegó haber una página de Deutsche Welle en klingon. Hasta hoy, algunos “trekkies” aprenden ester idioma.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años Parodias Las parodias no pueden faltar en la historia de Star Trek, y or mas que suficiencyes. La parodia alemana Más famosa muestra al comedyiante Michael Bully Herbig como Mr. Spuck, en un taxi espacial. Le acompañan el capitán Kork y Schrotty. La película también contiene alusiones a las cintas de “Laionaryra de las galaxias”, con personajes como Jens Maul y Queen Metapha.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años La historia no ha terminado En 2016 se estreño la novena película “Star Trek: sin ly seek”. Kirk, Spock y compañía fueron sustituidos hace tiempo by actores jóvenes. Y el resto está a goods de la última tecnología de efectos especiales. No or nostalgia, pero el valor de Culto de la Enterprise es tan alto que seguramente aún será enviada a muchas misiones para explorerar nuevos mundos, nueva vida y nuevas Civilizaciones.

El capitán Kirk de Star Trek, William Shatner, 90 años Star Trek 2017: mujeres al poder La serie de Netflix “Star Trek: Discovery” muestra a Michelle Yeoh (izq.) Como la capitana Philippa Georgiou y Sonequa Martin-Green (der.) Como la primera of Justice Michael Burnham. Star Trek ya era pioneerra en terminos deversidad con actores y mujeres de apariencia asiatica y afroamericana en papeles protagónicos. In 2017, las mujeres finalmente asumen el mando. Automatic people: Silke Wünsch, Miriam Karout



Last, Steve Guy sent you details about the topic “México prohíbe el doblaje de películas en las salas cines | México en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “México prohíbe el doblaje de películas en las salas cines | México en DW | DW” It will help readers to be more interested in “México prohíbe el doblaje de películas en las salas cines | México en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “México prohíbe el doblaje de películas en las salas cines | México en DW | DW” posted by on 2022-08-11 18:26:54. Thank you for reading the article at Sguy.Net