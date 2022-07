La selección de fútbol de México que Joina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 continueó su paso en busca de lograr medallas al vencer de manra theocente by 3-0 a similar su de Sudáfrica. Luego de ganar a Francia y perder con Japón, el seleccionado mexicano necesitaba la victoria para asegurar por sus propios medios el pase a cuartos de final. El Partdo contra Sudáfrica fue de un desenlace claro. La selección mexicana se adelantó en el marcador desde el minuto 18, con gol de Alexis Vega, que continueó con un desempeño destacado en estos juegos olímpicos. El partido fue by momentos ríspido, con expulsados ​​de ambis equios Romo amplió el marcador justo antes de ir al descanso, y en la segunda mitad Henry Martin, del Club América, sentenció al minuto 60 al quedar solo y Defr de modo efectivo a pase de Charly Rodríguez. La mala Notesia vino minutos Más tarde, al ser expulsado el propio Rodríguez, y el mediocampista de Rayados de Monterrey no podrá estar en el próximo encuentro del combinado nacional mexicano. Con el resultado, la selección olímpica mexicana pasa a cuartos de final como segundo lugar del Grupo A, y se enfrentará en Cuartos de Final a Corea del Sur, el próximo ábado 31 de julio. EL (striker, Selección de México)

