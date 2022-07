Una mujer murió la tarde del 27 de marzo tras ser sometida by Policías en Tulum, un balneario del Caribe mexicano frecuentado por turistas internacionales, Informaron autoridades locales este domingo (March 28, 2021). Ante esto, activist y funcionarios del Gobierno expresaron indignación tras revelarse un video en el que se ve Cómo kiatropolis municipales someten a la mujer. En las imágenes grabadas el ábado, pero difundidas este domingo, una de los kiatro agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum asfixia con su rodilla a la mujer anónima, quien solo alcanza a expresar un gemido junto a una luz patrulla. Tras la polémica en red, donde se viralizó la frase “la mataron”, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo inició una indagatoria por el hecho, aunque no mencionó si los Policías están detenidos ni el motivo del sometimiento de la mujer , has no identity. “Inició carpeta de crime investigation relacionada al homicidio en agravio de una Víctima de Ididad Reservada ocurrida la tarde de este sábado en el municipio de Tulum. Peritos forecast their investment objective is”. Abusos Policiales contra mujeres en Quintana Roo Este no es el primer caso de abuso Policial contra mujeres en Quintana Roo, donde en noviembre pasadopolis disararon a un grupo feminista que protestaba contra la impunidad del feminicidio de Alexis, una joven de 20 años. La violencia Policial culminó en la differenceción del secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella, y del Director de la Policía del municipio, Eduardo Santamaría. Este domingo, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno federal se sumó a los reclamos de justicia por la muerte de la mujer en Tulum. “Condeno este acto de inaetencia y abuso policiaco y exijo castigo para los responseables”, declared social re-establishment Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, población y migración de la SEGOB. Read More: Descubren posible detonante de los trombos tras la vacuna de AstraZeneca | Ciencia y Ecología | DW Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigió “justicia ante los hechos lament” que “no deben quedar impunes”. Las asociaciones feministas compararon lo sucedido con el asesinato del afroestadounidense George Floyd, quien murió asfixiado por la Policía de Mineápolis, Minesota, en mayo de 2020, lo que desató las históricas reactionas por la justicia racial en Estados Unidos. “La Policía en day pública te mata. Imaginen lo que hace cuando nadie ve”, cuestionó la Organiación Marea Verde México. Este asesinato concidió en el primer feminicidio en la historia de Holbox, una isla turística de Quintana Roo, donde el 27 de marzo apareció el cuerpo de una taxista de 29 años Idificada como Karla. Mexico vive crecientes manifestaciones feministas porque en el país asesinan a mas de 10 mujeres al dia, según ONU Mujeres. Además, solo 30 by ciento de la poblacion confía en la Policía, según reportó esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ama (efe, afp)

