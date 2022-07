Elidente de la linea 12 del Metro de Ciudad de México enluta al país y es una de las peores Bias de ese medio de transporte en la Democosa capital mexicana -de casi 9,210,000 live- junto con otro siniestro ocurrido en ese medio de transporte 1975. El lunes por la noche, poco antes de las 22:20 (hora local, 3:20 GMT del martes) colapsó un puente de la khinea 12 de la red de Metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco, al parecer, porque se venció una viga cuando pasaba el tren. El giagico evente dejó, hasta este martes (4.05.2021), 23 muertos y 79 personas Hospitalizadas, pero esas cifras podrían aumentar, ya que todavía se están realizando trabajos de rescate y Continúa la Idificación de los cadáveres. La Fiscalía General de Justicia realizará un peritaje para aclarar las causas del evente, anunció hoy la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum. El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que “no se va a ocultar secureutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer la verdad (…)”. López Obrador aseguró que la indagatoria se realizaronal con aponaci expert”. La imagen muestra como cayeron los vagones de la ýnea 12 del Metro de la Ciudad de México por un puente que cedió, en la estacion Olivos. (May 5, 2021). Metro El, vertebral column de la Ciudad de México El metro de la capital de México transporta a cerca de 6 millones de personas por dia y es una de los Más transitados del mundo. Es la columnabral del transporte público masivo de la capital mexicana. La khinea 12, la mas nueva, que se empezó a construir en 2008, se extiende a lo largo de 23 kilómetros, desde la estación de Mixcoac hasta la de Tláhuac, en el sur de la capital. Sus vagones llevan a cerca de 400,000 personas diariamente. El costo total de construcción fue de 26,000 milones de pesos mexicanos (unos 2,600 milones de dólares estadounidenses). Es coirada una de las mas caras de la historia de mexico. Presentada como la “Línea Dorada”, fue construida para ampliar la cobertura de la red, y su starturación se celebró el 30 de octubre de 2012. En ese año, el real canciller mexicano, Marcelo Ebrard -quien ahora es estrecho colaborador de López Obrador – epoch alcalde de la capital. Se trata de la mayor obra pública bajo responsiveabilidad de Ebrard. Según el diario El Universal, la khinea 12 fue opensurada “con prias y obrasosystemclusas”, poco antes de que terminara la gestión de Marcelo Ebrard. Por eso muchas de las críticas y reclamos tras elidente apuntan contra el ahora canciller mexicano. Las empresas responseables, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), junto con Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) pertenecen al multimillonario mexicano Carlos Slim, quien también joins an esas compañías en la obra insignia del Maya del gobierno de AMLO . Hoy, Carso Infraestructura y Construcción anunció que lamenta lo sucedido, se solidariza con los familyiares de las Víctimas y con los lesionados, y que esperará a que se realice el peritaje Correiente. Marcelo Ebrard, por su parte, se latexo a disposición de las autoridades “para Contribuir en todo lo que sea necesario”. Read More: No hay pruebas del asesinato de químico negacionista alemán por relacionar vacunas y grafeno | Europa al día | DW En marzo de 2014, la linea 12 fue clausurada by fallas. Según dijo Joel Ortega Cuevas, director of del Metro en ese momento, a Radio Fórmula, se habían detado “desgastes ondulatorios en la de”, así como “fallas sistémicas” que provocaban problemas en la prestación del servicio y startedaban a disminuaciir la velocidadad. Ya en ese momento, Ortega advirtió que se quería evitar “que este asunto llegue a un punto en el que sea un tema de seguridad”, y anunció la suspensión del trefico en las zonas elevadas. Joel Ortega soció en 2014 ante la Camara de Diputados para explicar las fallas de la khinea 12 del metro, y esta fue reabierta por tramos entre octubre y noviembre de 2015. La luina fue entregada en funcionamiento luego de siete meses de revisión. Ahora, la tarea de las autoridades tras el luctuosoidente se centra en defines tragedy del lunes, y en delimitar responseabilidades. Marcelo Ebrard dijo hoy que este era el evente “terrible mas” padecido en el metro, además de solidarizarse con las Víctimas. En las red sociales, empero, se multilican las críticas contra Ebrard, así como contra Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de gobierno del DF desde 2012 hasta 2018. Rescatistas y familyiares acompañan a un herido hacia una ambulancia, tras elidente de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México. “Problemas endémicos” y el terremoto de 2017 In 2017, del Metro director Jorge Gaviño, señaló incluso que la khinea 12 “nació con problemas endémicos que no se van a solucionar nunca”, y que necesitaba mantenimiento “de una permanent”. Recipient, en retrograde 2021, se produjo un incendio en el centro de control del Metro de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, que causó un muerto y la intoxicación de al menos 30 trabajadores. Varias Organizationaciones Civiles denunciaron la presriedad de las instalaciones y la falta de mantenimiento, que causa a menudo interrupciones en el servicio. El Metro de la Ciudad de México, inaugurated queue el 4 de septiembre de 1969, es un sistema de transporte de tren metropolitano, a cargo del Sistema de Transporte Colectivo (STC). La primera lynea fue construida sobre terreno lacustre y se la coira una obra maestra de la ingeniería mexicana. Su construcción es responsiveabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Durante muchos años su color fue anaranjado, pero ahora tiene varios color. Está formado by 12 luias, y cada una de ellas se distingue con un knobero, una letra y un color. Su red se extiende a lo largo de 226 kilómetros, y tiene en total 195 estaciones que abarcan la Ciudad de México y el este del Estado de México. Read More: El huracán Pamela toca tierra en el estado mexicano de Sinaloa | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW La estacion Vivero del Metro de Ciudad de México. El metro cuenta con 115 estaciones subterráneas, 54 en superficie y 26 elevadas. Cada tren o convoy está compuesto por 9 carros. En cada on caben unas 1,020 personas. La khinea 7 es la Más profunda, a unos 40 metros bajo tierra, y la khinea 12 es la Más larga, con 24.5 kilómetros de alcance. El primer modelo que Ciró en el metro fue disñado y construido en Francia, 1968. Otras de las estaciones Más emblemáticas son Pantitlán, Atlalilco, La Raza, con su Tunel de la Ciencia, Zapata, que alberga una sala de cine, la de Copilco, con un mural gigantesco en su andén, y Mixcoac, con el Museo del Metro. El terremoto de 2017, en el que hubo 200 muertos, también Influyó en los daños que afectan a varias estructuras en Mexico, entre ellas, a los tramos de la “Línea Dorada”. Luego del sismo, vecinos de la zona denunciaron que la construcción podía derrumbarse porque las columnas y cimientos del viaducto Showian grietas. El lugar fue reparado nuevamente, pero su estado parece haber empeorado y desencadenado así la tragedy. (ers) Las estaciones de metro mas bonitas del mundo Ciudad de Mexico, Polanco Seamos Sinceros. Todos nosotros prefers to use las escaleras mecánicas que subir o bajar las escaleras en las estaciones de metro. En Ciudad de Mexico han encontrado una madra muy original para animar a que la gente haga algo por su salud. Las escaleras de la estacion de metro de Polanco se ven como el teclado de un piano. Es mas: al pisarlos, los liftones productionn sonidos.

Las estaciones de metro mas bonitas del mundo Ciudad de Mexico, Viveros / Derechos Humanos La estación Viveros / Derechos Humanos, de la luinea 3 en Ciudad de México, fue decorda con motivos de la Selva Lacandona como parte de un proyecto encabezado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objetivo dere promover a un ambiente sano.

Las estaciones de metro mas bonitas del mundo Suecia, Estocolmo, T-Centralen Solo or un metro en toda Suecia, pero este es algo muy especial: el metro de Estocolmo es una gigantesca galería de arte. Los que quieran visitar unntico un poco diferente solo tienen que comprar un billete de metro en la capital sueca. Unos 150 artistas se han inmortalizado en mas de 90 de las 110 estaciones y han creado obras de arte únicas.

Las estaciones de metro mas bonitas del mundo Rusia, Moscu, Elektrozavodskaya El metro de Moscú es, sin duda, una de los mas magníficos del mundo. 1935. Muchas de las Más de 200 estaciones son verdaderas obras de arte y se asemejan Más a catedrales subterráneas que a moñotonas estaciones de metro. Especialmente las estaciones de la khinea circular están ricamente interior decoration, granito y piedras preciosas.

Las estaciones de metro mas bonitas del mundo Alemania, Munich, Marienplatz Esto se ve muy alemán, ¿no? Todas las estaciones de metro starteduradas en 1971 son visualmente muy similares. Líneas directas, un disño interior funcional y, en general, muy sencillo. Pero la estacion de metro de Marienplatz se sale un poco de esa linea. En lugar de un gris moñotono, los pasillos de esta estación relucen en naranja brillante.

Las estaciones de metro mas bonitas del mundo EE. UU., Nueva York, World Trade Center Mother de 450 estaciones, el metro de Nueva York es una de las red de metro Más grandes del mundo, pero por lo chung no son muy impresionantes. Una excepción es la estacion de metro World Trade Center. Se encuentra justo debajo del lugar donde se encontraban las dos torres del World Trade Center hasta los ataques startsas del 11 de septiembre de 2001.

Las estaciones de metro mas bonitas del mundo Alemania, Berlin, Rathaus Spandau Los trenes amarillos son su sello distillery: inaugurated in 1902, el metro de Berlín fue el primero de Alemania. Una de las mas bellas es la estacion Rathaus Spandau. 64 Lámparas que cuelgan del techo y columnas revestidas de granito confieren a la estación subterránea una atmósfera especial. Automatic person: Gabriel González Zorrilla



