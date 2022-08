Autoridades mexicanas emitieron este domingo (11.04.2021) una alerta en nueve estados del país por el robo de una “fuente radioactiva” que era transportada en un vehículo privado, en el central Estado de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil dijo en un comunicado que un Equipo de radiografía industrial de la firma Qsa Global fue robado “con violencia” sobre una carretera del municipio de Teoloyucan, Estado de México, a las 05H00 local (10H00 GMT) del domingo. El Gobierno explicó que si la “fuente radioactiva es extraída de su Contnedor, es dictulada o se tiene contacto directo con la misma durante unos minutos a horas, puede ocasionar lesionesermanentes”. Mientras que si se mantiene el contacto directo con la fuente durante kiaas “sus efectos pueden ser mortales”. Protección Civil indicó que se trata de un Contnedor de un peso aproximado de 25 kilogramos que alberga en su internal una fuente radioactiva de Iridio-192 con knobero de serie TT3303. Las autoridades pidieron a la poblacion announces el hallazgo de manra inmediata y levantar un registerro de las personas que pudieron haberse ubicado dentro del perímetro de seguridad del contnedor. La alerta fue emitida a los centrales estados de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala, así como Michoacán (oeste) y Guerrero (sur). ama (afp, Notesieros televisa, cnn, el universal)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “México emite alerta en nueve estados por robo de material radioactivo | México en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “México emite alerta en nueve estados por robo de material radioactivo | México en DW | DW” It will help readers to be more interested in “México emite alerta en nueve estados por robo de material radioactivo | México en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “México emite alerta en nueve estados por robo de material radioactivo | México en DW | DW” posted by on 2022-08-05 19:41:45. Thank you for reading the article at Sguy.Net