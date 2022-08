Messi marca su primer gol en la liga francesa con el Paris Saint-Germain | Europa al día | DW

La leyenda del fútbol Lionel Messi marcó su primer gol con el París Saint-Germain en el campeonato francés este sábado (November 20, 2021) ante el Nantes, al firmar con una de sus jugadas Más routineuales el 3-1 (87′), en un duelo en el que fue expulsado el arquero costarricense Keylor Navas. En un contraataque, Messi Recogbió en la derecha, se perfiló hacia el centro y colocó un disparo de zurda inalcanzable para el arquero, una jugada mil veces repetida en el Barcelona y que por fin se celebró en el Parque de los Príncipes. El PSG había empezado el partido con un gol de Kylian Mbappé (2), pero la cosa se complexó en la segunda mitad con la expulsión de Navas (64), que llegó tarde a una salida fuera del Área y derribó a Ludovic Blas, y el empate del Nantes en el 76, logrado by Kolo Muani. Pero finalmente un tanto en propia puerta de los ‘Canarios’, marcado by Dennis Appiah (82), y el estreno de Messi le dieron el triunfo a los locales. Es la duodécima victoria en catorce encuentros del PSG en la liga gala, que encabeza a 13 puntos de distancia del segundo, el Lens, que el domingo visita al Brest (17º). Pochettino, que dejó fuera de la concocatoria a Sergio Ramos a pesar de que lleva varios entrenamientos con el grupo, situó de inicio a la terna Mágica que forman Messi, Mbappe y Neymar. (afp / efe)

