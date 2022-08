Algunos de los mayores desafíos en el uso de la medicina tradicional son el registerro adecuado de las plantas, la protección de la biodiversidad, la inversión en Invesación así como la garantía de la calidad y seguridad de su uso, apunta la Organiación de la P. Esta entidad ha recnocido junto a la Organizationación Mundial de la Salud la Gerencia de Medicina Complementaria del Seguro Social de Salud de Perú, EsSalud, como centro colaborador en medicina tradicional y Supplementaria. En Centros de Atención de Medicina Complementaria en todo el país EsSalud atiende atiende 100 mil pacientes por año. Desde su creación, cerca de un millón de asegurados se han enjoyado con la aplicación de metodos tradicionales y Supplementarios validados, como medicina natural, terapias manuales y terapias cuerpo mente. El Instituto de Medicina Tradicional de EsSalud, en Iquitos, realiza estudios e tryga plantas medicinal herbs para el tratamiento de enfermedades crónicas, como el diabetes management. Por medio de este trabajo EsSalud busca revalorizar y validar los conocimientos ancestors de Perú, renociendo el trabajo y la práctica de los especialistas de las comunidades, llamados curanderos o chamanes, que conocen estas varied y su uso. Este también es el objetivo de los ingenieros Forestales Paloma Duarte y Luis Bazalar. Fundaron la empresa “Misha Rastrera” para desarrollar productos como pomadas, macerados y aceites aromáticos usando resinas de Árboles, aceites prensados ​​y otros derivatives. productoras de insumos, como la comunidad amazónica Shipibo Conibo en Pucallpa-Ucayali. Por medio de la productionción de aceites druges la comunidad ha logrado mejorar su calidad de vida y de quicierenón. Y con ayuda del Equipo de “Misha Rastrera” los indígenas ahora crear su propia marca de productos con plantas pharmacy. Read More: Descubren posible detonante de los trombos tras la vacuna de AstraZeneca | Ciencia y Ecología | DW

