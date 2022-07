Tom Crawford, profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, un fórmula para medir su grandeza. Utilizando siete categorías de datos –los trofeos de clubes, trofeos internacionales, goles de clubes, goles internacionales, Balones de Oro (small un minimo de dos), récords, tempdas con factor Z (campañas matemáticamente destacadas f Cristiano) -, Crawford Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona, Ronaldo y Johan Cruyff, Di Stefano, Platini, Ferenc Puskas, Marco Van Basten. El icon GOAT Basándose en las siete categorías, el matemático dio con el llamado symbol GOAT, el acrónimo del inglés que Meaning “el Más grande de todos los tiempos”. En el modelo complejo, Crawford otorgó puntos para cada categoría en función de múltiples factores. Para lograr una mayor objetividad, según reportó Marcael modelo tuvo en cuenta también el nivel de dificultad de cada una de los logros y puntuando mas alto a quienes han triunfado en las ligas de varios países. Alfredo Di Stefano (izq.) Y Ferenc Puskas en los leti 60. El veredicto Así, desués de que las estadísticas de los diez jugadores pasaran por el algoritmo, el portugués Cristiano Ronaldo fue quien se hizo con el primer puesto, ya que su récord goleador internacional y sus éxitos en varias ligas nacionales a le ay Lionel Messi. Con una puntuación Máxima de 100, el top 10 fue, según el modelo de Crawford, el siguiente: Cristiano Ronaldo (100) Lionel Messi (94) Pelé (85) Ferenc Puskas (57) Ronaldo Nazario (52) Marco Van Basten (44) Alfredo Di Stefano (37) Michel Platini (33) Diego Maradona (31 years old) Johan Cruyff (30) Read More: Lukashenko acusa a Ucrania de intento de ataque con misiles | El Mundo | DW “Estoy seguro de que el constant debate” ¿Habrá resuelto entonces el matemático de la Universidad de Oxford el largo debate sobre cuál es el mejor jugador de todos los tiempos? El propio Crawford sabe que cada quién tensrá su favorito, y que el argue no ha llegado a su fin. “Como gran aficionado al fútbol, ​​durante años he discutido con mis amigos sobre el mejor jugador de todos los tiempos. Disfruté llevando las matemáticas a las masas y aplicándolas al mundo del fútbol”, Crawford dice. “Aunque Cristiano acabe en lo mas alto con mi algoritmo, debe quedar claro que las estadísticas de todos los jugadores de la lista son increíbles. Estoy seguro de que el Constant debate”, agrega. Editado by Felipe Espinosa Wang.

