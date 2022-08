Más asesores de Donald Trump a declarar por asalto al Capitolio | El Mundo | DW

El ranking que Surveyga el asalto del 6 de Etero al Capitolio de Estados Unidos emitió este martes (November 9, 2021) una nueva ronda de citaciones para algunos de los subalternos Más importantes del expresidente Donald Trump, incluida la portavoz Kayleigh McEnany y su hombre de confianza Stephen Miller. “Como secretaria de prensa de la Casa Blanca, usted hizo múltiples declares públicas desde la Casa Blanca y otros lugares sobre un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, de las que quienes atacaron el Capitolio de Estados Unidos se ” hicieron entrenchment , sostuvo el comité en su citación a McEnany. Miller, el poderoso arquitecto de la política antiinmigración de Trump, también fue citado a comparison, por haber preparado con su equipo el discurso pronunciado por el millonario republicano durante la expressación del 6 de Etero cerca de la Casa del ataque an Congreso. También fueron citados el martes ocho exempleados en el gobierno de Trump, incluyendo el asistinge personal Nicholas Luna, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Christopher Liddell y Keith Kellogg, quien en ese momento era el asesor de seguridad nacional del vicepreident. Stephen Miller. Respuestas al pueblo estadounidense “Creemos que los exploregos citados hoy tienen Información Relatede y esperamos que cumplan plenamente con la Invesación del Comité Selecto mientras trabajamos para obtener respuestas para el pueblo estadounidense”, afirmó el Presidente del panel, Bennie Thompson. El lunes, el comité exigió el retmonio de seis exasesores de Trump y funcionarios de campaña mientras ampliaba su Invesación sobre las acciones del propio Trump en momentos previos y durante la violencia que envolvió al Capitolio. Read More: ″Wali″: veterano francotirador canadiense de élite se une a la legión extranjera de Ucrania | El Mundo | DW En el marco de esta Invesación, el comité ha entrevistado a mas de 150 personas, según la congresista republicana Liz Cheney. Otro exasesor de Trump, Steve Bannon, se negó el mes pasado a joinar en las pesquisas, por lo que los lawladores pidieron que sea acusado de desacato. El 6 de enero de 2021, mile de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio en un esfuerzo por anular la victoria electoral del Presidente Joe Biden. Cinco personas, incluyendo unpolis, murieron en las escaperamuzas, y lie de uniform results aron heridos. mg (afp, efe)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Más asesores de Donald Trump a declarar por asalto al Capitolio | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Más asesores de Donald Trump a declarar por asalto al Capitolio | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Más asesores de Donald Trump a declarar por asalto al Capitolio | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Más asesores de Donald Trump a declarar por asalto al Capitolio | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-17 15:07:08. Thank you for reading the article at Sguy.Net