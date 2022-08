¿Do you not lose conoce? ¿Spiderman, Iron Man o al Increible Hulk? Todos estos superhéroes y muchos Más procedureen del siempre creciente Universalo de Marvel Comics. En 1961, el ahora mundialmente famoso imperio del Cómic surgió de la Timely comics, que ya había sido fundada en 1939 y había desarrollado y comercializado con éxito personajes como el Capitán América. Después de que los Cómics de superhéroes gozaran de una enorme Popularidad en las décadas de 1930 y 1940, el pulseso de la Industrialria decó tras laionaryra. En la era McCarthy, se demandaba un entretenimiento depurado, y muchos de los superhéroes, a menudo ni claramente buenos ni malos, fueron Víctimas de una Junta de Censura de Cómics especialmente creada. Según la Región predominante en laépoca, los Cómics perjudicaban el desarrollo mind de los adolescence. En la exposición se muestra una ilustración de Wolverine de 2002. La resurrección de los superhéroes En los “Swinging Sixties”, los hasmics y los superhéroes Experiaron un enorme renacimiento. The mule ayuda de ilustradores como Jack Kirby y Steve Ditko, el autor de Cómics de Marvel, Stan Lee, creó personajes como Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Spider-Man Iron Man. En torno a este último surgiò mas tarde en el equipo de superhéroes Los Vengadores. Uncómic de “Iron Man” in 1979. El regreso de los superhéroes seprisiró en el éxito de sus colegas de DC Comics. Desde el precisionio, las dos editor trataron de superarse mutuamente con sus éxitos. Stan Lee: un “superheroe” en persona El carismático Stan Lee se cogirtió con el tiempo en la única cara de Marvel en los medios de comunicación espal por deceptcion. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, los comics de Marvel se volvieron displaymente mas lujosos y se concirtieron casi Excivamente en objetos de coleccionista y de valor, en lugar de estar Destinynados a ser leídos. El merado del Cómic, Inflado hasta irresistible lo, se hundió y Marvel tuvo que declare en quiebra en 1996. Stan Lee (en 2016). Regreso al éxito gracias a películas de cine Con la venta de numrosos derechos cinematográficos a los grandes estudios, Marvel pudo finalmente reorganization, y comenzó la segundaépoca dorada del imperio del Cómic como Licenciador. Hoy en dia, series cinematográficas como “X-Men”, “Los Vengadores” o las películas de “Spiderman” se encuentran entre las productsciones de mayor éxito de Hollywood y obtienen repetidamente ganancias récord. Con películas como “Pantera Negra” o “Viuda Negra” con Scarlett Johansson, Marvel también ha conseguido dotarse de una nueva imagen Más Contoránea. Read More: Argentina: marcha del Orgullo LGBTIQ+ vuelve a Buenos Aires | LGTBQ | DW El segundo renacimiento de Marvel: la serie de películas de “Vengadores” (aquí, Chris Hemswort como Thor en “Vengadores 4: Endgame”). En la exposición “60 años del Universo Marvel Comics”, que se podrá ver del 1 de junio al 30 de septiembre de 2021, la Casa de América de Múnich, en colaboración con el festival de Cómics de Múnich, cuenta la emocionante y agitada historia de Marvel Comics, que también forma parte de la historia culture de Estados Unidos. Más de 180 dibujos originales, cartas y otras muestras de artistas del comic como Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita Sr. y muchos otros ofrecen una imagen completa del creciente imperio Marvel, desde sus inicios hasta el presente. (gg) Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Spider-Man o el Hombre Araña En 2011 fue la primera vez que un afroamericano y latinoamericano protagonizó el papel del Hombre Araña, de la editor estadounidense Marvel Comics. Actress El se llama Miles Morales. La serie Peter Parker Continua en paralelo Spider-Man. Morales (en la imagen), durante la adaptación cinematográfica de “Un nuevo universe” tiene poderes, al igual que Parker, por la picadura de una araña.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Pantera Negra (1966) T’Challa alias Pantera Negra fue el primer superhéroe afroamericano con superpoderes en los célebres coimics. El personaje fue creado en1966 by Stan Lee y Jack Kirby. Es el rey y protector de Wakanda, la ficicia nación africana. La sensacional adaptación del Cómic en 2018, protagonizada by Chadwick Boseman received its first Oscar.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Hombre Halcon (1969) Fue el primer superhéroe negro de los coimics, cuya vida fue ubicada por sus creadores en Estados Unidos. Sam Wilson Creció en Harlem, Nueva York. Sus padres fallecieron giagicamente. En su barrio fue trabajador social. El personaje tiene alas mecánicas y poderes teleáticos que le letsen conectarse con las aves y sobrevolar Harlem. Actor El mismo tambien protagonizó el papel de Capitán América.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Linterna Verde (1971) John Stewart fue el primer superhéroe afroamericano en protagonizar en 1971 el papel de Linterna Verde, de la editor de Cómics DC. Como parte del Cuerpo de Linternas Verdes del Ejército de Marina de EE. UU y con la tropa galáctica, ester vigila el universalo. Desde 2012, Simon Baz es el siguiente hombre verde. Su was familiar with the procedure del Líbano, es musulmán y vive cerca de Detroit, Estados Unidos.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Luke Cage (1972) El invulnerable exconvicto, Luke Cage, es el primer hihi negro que dio nombre a una serie de Cómics de Marvel. La película se estrenó en 1972 y surgió del género “Blaxploitation”, género cinematográfico afroamericano en EE. UU. Las productionciones solían ser muy baratas y se centraron en el segmento de evalado de la población afroamericana, que hasta entonces no había sido tomado en cuenta.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Blade (1973) Eric Brooks o Blade es humanoid mitad, vampiro mitad. Después de varias apariciones en los comics y filmes de superhéroes de Marvel, en 1994 obtuvo su propia serie, en la que equipado con una estaca de madera, aniquilaba vampiros. Mas tarde usó una espada de de doble filo. In 2000, Wesley Snipes explained it el papel de este personaje.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Tormenta (1975) Ladesiente de sacerdotisas y brujas africanas es una de las heroínas favoritas de los Cómics estadounidenses. Ororo Munroe o Tormenta nació con poderes sobrenaturales y puede controlar el clima. Desde los 70 del siglo XX forma parte de X-Men, quienes luchan para que reine la paz entre los mutantes y los seres humanos.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Black Lightning (1977) Jefferson Pierce, nacido en los barrios bajos de una gran ciudad, ganó el oro olímpico como decatleta. Regresó a su país de origen para trabajar como maestro con jóvenes. Él entró en conflict crime con una pandalla. Equipado con un cinturón que le da superpoderes electromagnet, and a la caza de Crimees.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Cyborg (1980) Victor Stone estuvo Tombmente herido Desués de un By chance en el laboratorio de sus padres. Su padre, un científico, le salvó la vida al converttirlo en un cíborg, un hihibrido entre hombre y maquina. Victor Stone, alias Cyborg, es miembro fundador de la “Liga de la Justicia”, un Equipo de superhéroes que protege la Tierra contra las fuerzas aliens.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Icono (1993) La nave espacial del alieígena Arnus exploretó debido a su mal funcionamiento y su Ωsula de rescate aterrizó en el sur de Estados Unidos. Luego, él tomó forma humana, superpoderes, casi invulnerable y con el poder de volar. Debido a estas similitudes con una de los mejores en el género de los Cómics de superhéroes, a Icon a menudo se le conoce como el Superman negro.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Static (1993) Adolescent Cuando, Virgil Ovid Hawkins entró en contacto lacrimógenos radiactivos durante una operación Policial, lo que le dio superpoderes. Se unió a los “Teen Titans”, donde vigilaba la ciudad de Dakota. Allí semper hubo Conflict con otros jóvenes que también obtuvieron superpoderes en el evente, pero que no los usaban para el bien de la comunidad.

Célebres superhéroes afroamericanos en los comics estadounidenses Iron Man (2015) Riri Williams, heroína de 15 años, construyó un traje especial con materiales robados que se asemeja a la armadura de “Iron Man”. Cuando conoció mas tarde an Iron Man, este la apoyó para que se concirtiera en una Supermanína. Riri luchó al lado de Iron Man en “Civil War II”, donde diferentes grupos de superhéroes luchan entre sí. Automatic person: Philipp Marqua



