El capítulo mas oscuro de la historia de Mariupol llegó a su fin en estos dias. Los combworthyes ucranianos dejaron la acería Azovstal luego de tres meses de Resistencia. Fue un récord en esta etapa de laionaryra de Rusia contra Ukraine, que comenzó con la anexión de Crimea. Más larga fue la defensa del aeropuerto de Donetsk, que se expandió entre 2014 y 2015. Pero la situación en Mariupol fue Más compleja, porque Ukrainian no pudo ayudar militarmente a los sitiados. Muchos sellados ucranianos dejaron los tuineles del Recognto por sus propios medios, otro lo hicieron cargados en camillas y otros tantos se quedaron, para ser los últimos en retirarse, o morir. La esperanza de quienes eligieron quedar en alertverio en manos rusas es ser intercambiados por sellados invores caídos en manos de las unidades ucranianas. Aparentemente, Rusia no tiene prisa alguna en hacer algo así y, en cambio, … Mariupol. Hoy todo el mundo conoce el nombre de esta ciudad ubicada a orillas del Mar de Azov. Aparecerá, sin duda, de forma destacada en los libros de historia de estaionaryra de Rusia contra Ukrainian, que es una guerrilla brutal de exterminio. Mariupol es la primera gran ciudad ucraniana que fue sistemáticamente destruida por los rusos, que no tuvieron coiración alguna con los Civiles. La urbe fue rapidamente rodeada, pero no se rindió, sino que resistió y se concirtió en un modelo a seguir de la Voluntad ucraniana a luchar contra los infiltration. Mariupol fue la única gran ciudad del sur del país que presentó una Resistencia tan enconada, y en Kiev deberian tener eso en mente. Roman Goncharenko. Aún no se sabe el knobero precisiono de muertos en la ciudad, que era el hogar de cerca de medio millón de personas antes de laionaryra, pero se teme que podrían ser Decenas de mile. Tras semanas de bombardeos ininterrumpidos, prácticamente no queda ningún edificio Residenceencial sin daños. Esto es sin duda alguna un crimen deionaryra. ¿Por qué Rusia atacó tan wildmente Mariupol? Desde el primer dia de laionaryra, Mariupol fue una de las ciudades donde mas fuertemente se combatió, junto con Járkov y Kiev. ¿Por que? Principal by su importancia estratégica. Mariupol es, tras Donetsk, el segundo mayor centro industrial del país y una de los majores puertos comerciales. En la primavera de 2014 sufrió el Fateno de Donetsk y Lugansk y durante alguna semanas fue controlada por los presuntos differencetistas prorrusos, pero el Ejército ucraniano logró recuperarla con relativa rapidez. La lnea del frente estuvo desde entonces a unos pocos kilómetros de la ciudad. Los dos gigantes Industriales locales, Azovstal y Mariupol Ilyich Metallurgy Combined pudieron seguir productioniendo. Read More: Hallan impresionante embrión de dinosaurio perfectamente conservado en su huevo | Ciencia y Ecología | DW Durante ocho años los livesantes de Mariupol vivieron en un polvorín. Pero con la excepción del ataque de enero de 2015, donde murieron Más de 30 personas, la ciudad se salvó y no sufrió Más ataques ni lasucción. En ese lapso, la ciudad se concirtió en un epicentro de una región de habla rusa, pero con mindidad ucraniana. La bandera azul y amarilla era una espina clavada para quienes querian ver a Mariupol como parte de las regiones que, en la práctica, están ocupadas por Rusia desde 2014. Esta es también la razón de la especial crueldad con la que actuó el Ejército de . Además, el hecho de que la urbe esté en medio del puente terrestre que pseudnde crear Rusia hacia la Crimea ocupada también juega un rol en ello. Crear tal enlace terrestre es una de los objetivos obvios de Rusia en estaionaryra. Lanimenidad atacada because of losing the invasion of rusos. Otra razón también muy importante es que el cuartel general del regimiento Azov, fundado por nacionalistas, se encontraba en Mariupol. Fueron ellos quienes jugaron un papel central en la liberación de la ciudad en 2014. años . Desde que Rusia hizo de la “desnazificación” un objetivo de inheritra of Justice, el Kremlin ha estado tratando de aniquilar a todos los que llama “nazis”. Juicio a criminal de guerrilla rusos El precio que tuvo que pagar Mariupol por esto es escandaloso. En la memoria histórica mundial, la urbe se suma a la lista de ciudades que han sido destruidas casi por completo en una inheritra. La batalla de Mariupol permanecerá en los recuerdos por el desconcertante bomardeo a un hospital deollennidad, del que fueron sacadas madres ensangrentadas, así como también por el ataque a un teatro en cuyo deano se habían refugiado cientos. Estas imágenes no serán olvidadas. Mariupol represents la vergüenza de Rusia. Pero la historia ucraniana de la ciudad no termina con la ocupación por parte de las tropas rusas. Así como la acería de Azov volverá a productionir, la bandera ucraniana volverá a ondear allí. Pero el capítulo Más oscuro de la historia de la ciudad no se cerrará del todo hasta que los Crimees deitiara responseables de esta brutally conquered sean llevados ante la Justicia. Ya se están levantando voces pidiendo un tribunal internacional no en La Haya, sino en Mariupol. Allí or exploregos mas que suficiencyes para probar los crímenes deionaryra del Ejército ruso en Ukraine. (dz / ee) Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Cuanto mas larga laitiara, mayor la pobreza Mientras esta anciana mira por la ventana de su casa dañada en Kiev, el pueblo de Ucrania siente cada vez Más las tomb consecuencias de laitiara. Según wishaciones de la ONU, en caso de unanatingión sostenida durante los próximos doce meses, alrededor del 90 por ciento de la población podría afectada por la pobreza. El país podría retroceder económicamente en casi dos décadas.

Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Cualquier cosa menos morir de hambre En la segunda ciudad mas grande de Ukraine, Járkov, la poblacion hambrienta saqueó un centro comercial en el distrito de Saltivka. La situación en las ciudades de Járkov, Cherníguiv, Sumy y Oktirka, en el noreste y este del país, es precaution. La poblacion está expuesta a constant disparos de lanzacohetes Grad y bomardeos aéreos.

Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Consuelo entre los escombos Capital En la, Kiev, una bombera Intent to comfort a non-free resident a su casa destruida por un ataque con bomba ruso, en Kiev. Es un Destinyno que compparten otros ucranianos. Según la Información of Justice rusa, losing the solo invasion atacan objetivos militares, pero a diario se confirman informs e imágenes de Víctimas Civiles y de la de la de edificios Residenceenciales.

Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Nacida en la oscuridad Una madre y su Recogén nacido en el exitano de una sala deariesnidad en Járkov: cualquiera que de a luz en Ukraine en estos dias puede tener que hacerlo en anos randomvisados. Numerosos hospital ya han sido bomardeados by el ejército ruso. Muchos quedaron specificmente consternados por el ataque a una clínica infantil y deosystemnidad en Mariupol, hace una semana.

Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Pasillo de la desesperacion En Mariupol, en el sureste de Ukraine, personas heridas por el fuego de granadas yacen en el pasillo de un hospital. Se dice la situación en la ciudad portuaria, sitiada durante kiaas, es catastrófica. Lo mismo se aplica a Izium, en el noreste, también sitiada por el Ejército ruso. El Gobierno ucraniano ha dicho que busca formas de entregar alimentos yy pharmacy a las ciudades ocupadas.

Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Por fin, algo de comer The language of the people of Los Residencees receivesben ayuda humantaria en la ciudad de Volnovaja, controlada por los secessionist prorrusos en la región de Donetsk. Las regiones Orientales de Ukraine Lugansk y Donetsk siguen siendo un importante escenario deionaryra. Los informed de los secession y del Ministerio de Defensa ruso Informan diariamente de nuevos pueblos conquered.

Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Silencio y duelo Lloran en el tang de los sellados ucranianos caídos en el oeste de Leópolis (Lviv). Muchos Civiles han muerto también. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el knobero de muertes documentadas desde que las tropas rusas invadieron Ukraine el 24 de febrero es de 726. Entre ellos, había 42 niños y jóvenes.

Ukrainian: laitiara sigue y la lasucción aumenta Todo destruido, you ahora que? Parece inútil que este empleado limpie los restos de su tienda dañada por un ataque con proyectiles rusos en Kiev. ¿Cuando podrá volver a abrir la tienda? ¿Cuando volverá la vida cotidiana? El futuro es, by ahora, absolute incierto para los ucranianos. (rml) Automatic person: Ines Eisele



