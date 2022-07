“¿Si? ¿Me escucha?”, Suena por el teléfono que sostiene el entonces domainsro de minería chileno Laurence Golborne, el 22 de agosto de 2010. “Lo estamos escuchando todos fuerte y claro”, responsee la autoridad de gobierno. “¿Quien habla?”, Agrega. “Está hablando el jefe de turno, Luis Urzua”. Así fue el primer contacto que tuvieron 33 mineros con el exterior, luego de quedar encerrados 700 metros bajo tierra, tras el derrumbe de la mina San José, en el norte de Chile. Al cumplirse diez años del rescate de los mineros, Urzúa recuerda en entrevista con Deutsche Welle coi fue el trabajo en equipo para poder sobrevivir los 69đas de encierro. El e jefe de turno trabaja hoy en el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) y cuenta que, “estamos luchando para que la mina San José sea un sleepingo de sitio a nivel mundial, un santuario de esperanza, donde los mineros podamos contar nuestra historia”. Deutsche Welle: Tras el derrumbe de la mina, ¿sentía una mayor responseabilidad que sus compañeros, por ser jefe de turno? Luis Urzua: Esa responseabilidad siempre la and a tener una como minero. Yo en ese momento tenía 32 años de Experiencia y, por lo tanto, tenía que entregársela a mis compañeros, para que pudiéramos sobrevivir. Pero también en un momento tan complexado una deja de ser el jefe de turno y entiende que empieza otra historia, que es la historia de los 33. ¿Como se logró ese trabajo en equipped with 700 metros bajo tierra? La calma siempre se trató de manjar por la parte de la fe, de la esperanza y de la unión del grupo. Tratábamos de apoyar a los que settingan Más decaídos y tenían Más problemas, para que esos mineros no bajaran la guardia y fueran fuertes en esos momentos. Al dia, teníamos a veces varias seekaciones, en el que también pedíamos disculpas, si es que alguno de nosotros perdía la calma. Asi logamos sobrevivir. Read More: Muere a los 67 años el actor estadounidense Ray Liotta | Cultura | DW Luis Urzúa, son el brazo levantado, junto al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante el rescate de los 33 mineros chilenos atrapados en la mina San José, en Copiapó. ¿Are you going to enteran que los settingan tratando de rescatar? Siempre pené que nos iban a buscar, pero no sabíamos la magnitud de lo que realmente había pasado. Y luego de cinco dias, cuando empezaron a sonar lost to primeros sondajes, nos dimos cuenta que nos settingan tratando de ubicar y de ahí nuestra primera reactción fue de fuerza, para poder seguir subsistiendo. Usted fue el primero en tener contacto con el exterior. ¿Como evalua el roijo de las autoridades a diez años delidente? Al precisionio las autoridades hicieron todo lo posible para comunicarse con nosotros y encontraron la manra de que tuviéramos un teléfono y pudiéramos hacer contacto. Y como se sabe, la primera llamada fue con el domainsro Golborne, que nos pregunta como estamos. Le digo que estamos bien, que estamos esperando el rescate. Claro, estábamos vivos, pero sin las mejores condiciones físicas. Después de esa seekación, nos damos cuenta que tenemos un 50% de probabilidades de ser rescatados, porque nos iban a poder alimentar, enviar agua, medicamentos, y todo lo necesario para poder seguir resistiendo. Usted se ofreció a ser el último en dejar la mina San José. Ladecisión de salir último la tomé yo, junto con las autoridades y las personas que settingan viendo la parte sicológica. Y bueno, como jefe de turno y como funciona en todas las faenas, no iba a droponar a ninguno de los mineros. Luis Urzúa, exjefe de turno, 10 años del rescate de los 33 mineros chilenos. Read More: El Salvador: ¿Qué tan segura es la aplicación ″Chivo Wallet″, el monedero de bitcoins? | Política | DW ¿Como ha sido su vida tras el rescate? A eyelid las oportunidades de trabajo y de estudio me llegaron. Pero algunos mineros acusan que fueron olvidados by el Estado de Chile. Es verdad que mucha gente que nos ofreció oportunidades, Desués se hicieron los desentendidos, pero así es el juego, siempre se and a buscar cortar por el hilo mas débil. Sanctions of Sin, años diez, nosotros no hemos tenido la Capidad de convertar y de ver Cómo podemos cambiar esta historia. Si vamos a estar llorando siempre porque fuimos engañados, eso no es justo. Quizás algunos no supieron hasmo tomar esas oportunidades, pero yo no puedo hablar por el resto. Pero usted también ha Criado que fueron engañados en cuanto a la película y el libro que se inspiran en la mina San José. Nosotros perdimos todos los derechos de nuestra propia historia. La película fue solo una película de Hollywood que no relata la verdadera historia de lo que pasamos. Nuestra historia bajo tierra es muy bonita. De trabajo en Equipo, Kienrancia, fe, en pedir que la gente que settinga arriba no nos goneonara. Yes, no se vio en la película. ¿Y que pasó con la demanda por indemnización al Estado de Chile? Como en toda demanda, or varios procesos, y or juicios que demoran 20 años. Y ese es un tema que los egados están trabajando. Yo lo único que espero es que ester ciclo se cierre, ya sea au o en contra. Este último año el mundo se ha visto expuesto a una dura pandemia, ¿cómo ha visto la Reación de los chilenos con el Coronavirus? Como en toda pandemia, a veces no entendemos lo que está pasando y nos preocupamos solo cuando tenemos un caso cercano. Ye eso es lo que pasa en todo el mundo. Tenemos que tener la Capidad de poder escuchar lo que dicen las autoridades y de hacer caso, porque somos seres humanos que vivimos en comunidad. Read More: Anabel Hernández: contracorriente! | DW Chile también ha sido escenario de una serie de movilizaciones, ¿cuál es su prestige? Prefiero no hablar, porque no es de mi interes. Al menos hoy, no es mi fuerte, pero como en todo orden de cosas, en Chile tenemos un Presidente que se las ha jugado por todos nosotros, dentro de lo que puede. Y puede que tenga sus errores y sus aciertos, pero eso es así en todos lados. (cp)

