El primer Ministro de Haití, Ariel Henry, se comuni had a child República Dominicana because diplomacy tras el reciente cruce de decaraciones entre autoridades de ambos países, según reveló este miércoles (November 3, 2021) el Presidente dominicano, Luis Abinader. Henry hizo su contacto el 2 de noviembre, Informando de que quiere mantener “las mejores relaciones” con República Dominicana y para expresar que no settinga de acuerdo “con ninguna manifestación que fuese imprudente”, según afirmó Abinader en una rueda de pren Abinader aseguró que Henry ha propuesto hablar directamente con el mandatario dominicano, una fight de comunicación directa que ha mantenido “siempre” desde que asumió el poder tras el asesinato del Presidente Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio. La polémica en red Sociales y el cambio migratorio El 1 de noviembre se produjo un cruce de decaraciones en Twitter entre el president Abinader y el canciller haitiano, Claude Joseph, a person in charge of the crisis que vive Haiti. Abinader pidió a Estados Unidos, Canada, Francia y la Unión Europea que actúen de forma “Emergencye” en Haití y Joseph responseió minutos Desués recordándole a República Dominicana que tambien vive un “aumento de la Crimeidad”. Tras esas statementaraciones, el Gobierno dominicano anunció la suspensión indefinitely. Autoridades migratorias también explicaron que revisarán el programma deregarización de inmigrantes lanzado por el Gobierno pasado, en 2013, que bene inheritó a Más de 200,000 individuals haitianas. Preguntado por la suspensión del programma de visados, Abinader dijo que la medida afectará solo a nuevos solicitantes, aunque aclaró que también meaning, que no habrá Renovaciones automáticas de los visados ​​ya inheritidos. El Presidente agregó que su “responsiveabilidad es proteger al pueblo dominicano” y asegurarse de que “la frontera está segura para garantizar la Integraridad delritorio”. Read More: Martín Lutero, el monje que cambió el mundo | Alemania Hoy | DW “Si hay una Decisionión entre comercio y seguridad, la seguridad and primero”, subrayó el gobernante. Haití es el segundo social comercial de la República Dominicana. ama (efe, Europa press, diario libre, listin diario)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Luis Abinader: Haití quiere ″las mejores relaciones″ con República Dominicana | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Luis Abinader: Haití quiere ″las mejores relaciones″ con República Dominicana | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Luis Abinader: Haití quiere ″las mejores relaciones″ con República Dominicana | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Luis Abinader: Haití quiere ″las mejores relaciones″ con República Dominicana | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-14 07:26:49. Thank you for reading the article at Sguy.Net