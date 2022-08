El Barcelona parecía estar en Vías de recuperación tras la Navidad, pero la expulsión el domingo de Messi en la Supercopa de España, podría volver a lastrar la marcha del Equipo azulgrana. Se trata de la primera ocasión en que Messi es expulsado con el Barcelona, ​​tras 753 partidos, aunque ya había visto la roja en una ocasión cuando jugaba con el filial piety azulgrana en 2005 en un partdo de segunda división B, equivalent to one la tercera categoria del fútbol español. El affunto de Ronald Koeman había vuelto a sonreír tras un extraordinary inicio de temporalda, encadenando kiatro victorias of Justicees desde inicio de año. Séptimo en LaLiga al comenzar 2021, el Barça subió hasta su real tercera posición, a un paso de Real Madrid y del lider, el Atlético de Madrid. Messi también parecía volvía a ser feliz sobre el campo encadenando dos dobletes frente a Athletic de Bilbao y Granada en el campeonato español en sus dos últimos encuentros ligueros, pero la Supercopa de España y su expulsión en la final, podrían poner. El astro argentino había sido duda hasta última hora por unas moltias físicas, pero saltó al césped el domingo en la final perdida en la prórroga 3-2 ante el Athletic de Bilbao el domingo. Revión y roja directa Remontado hasta en dos ocasiones by el Athletic de Bilbao, la última sobre la campana forzando la prórroga, la impotencia del Barça, muy retivador durante la mayor parte del partido, acabó plasmada en el manotazo de Messi a Asier Villaltimo min el úlgue . Elárbitro revisó la jugada con el videarbitraje y sacó la primera tarjeta roja de Messi con el primer equipo del Barça. Read More: Pfizer da a conocer prometedor estudio de nuevo medicamento contra el COVID-19 | Coronavirus | DW “The horrible final in Messi, que jugó a paso de carreta. Quizá no setting, quizá no debió jugar, pero, ¿quién se lo dice? Su ritmo canino fue el del Barça”, aseguró este lunes el Presidente de Vinh del diario Nhu, Alfredo Relaño en su columna. El capitán azulgrana fue expulsado por “golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”, según el acta del encuentro. Messi podría ser sancionado por esta expulsión child has 1 year 12 partidos, dependiendo de la gravedad que coiere el Comité Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. EL (afp)

