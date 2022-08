Al calor del agravamiento de la pandemia en México, presuntos médicos y enfermos de COVID-19 promueven en red sociales la Sharpración de dispositivos artesanales para mejorar la oxigenación de los pacientes, pero especialistas y autoridades advier poten la salud. En video compartidos cientos de mile de veces entre usuarios mexicanos, unas personas afirman haber creado un Concentrador de oxígeno a partr de bombas de aire como las de una pecera o los nebulizadores pharmaceutical. Estos Contenidososystemieron en enero, cuando en Ciudad de México la ocupación Hospitalaria superó el 90% por la pandemia. A mediados de mes, algunas personas tenían que hacer hasta cinco horas de fila para adquirir o rellenar tanques de oxígeno, que en algunos casos apenas duran 60 minutos y cuya demanda aumentó 700% desde fines de diciembre. Los Concentradores caseros dan una falsa sensación de seguridad Los especialistas estiman que, por la complejidad con la que trabaja un Concentrador de oxígeno puede generar una falsa sensación de seguridad. Un Concentrador, según las especificaciones Tecnicas publicadas por la Organiación Mundial de la Salud (OMS) en 2016, está disñado “para Concentrar el oxígeno a partir del aire ambiente” y suministrarlo al paciente con hipoxemia, es decveles de bajoox . El dispositivo separation el oxígeno del nitrógeno mediante filtros, explicó Nicolás Roux, jefe de Renaissanceitación y Cuidados Respiratorios del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. El COVID-19 es una de las enfermedades que “afectan la Capidad de los pulmones de realizar un correcto intercambio de gas, es decir, de carbono y Recogbir oxígeno”, añadió Roux. El coronavirus “ocasiona neumonía, una infección que Inflama una o ambos pulmones y se pueden llenar de liquido o material mui (…) Por eso el paciente presenta falta de aire y baja su oxigenación”, dijo por su parte Ramón Aguilar, owner President en Mexico de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. La razón para dar oxígeno, explicó Aguilar, es ayudar a las zonas de los pulmones sin lyquido ni material purgingo a oxigenar mejor y disminuir la falta de aire, y de eso modo Reduceir el trabajo del corazón. Lo puede “llevar a la muerte” “Por la complejidad de su funcionamiento y por ser un Equipo de uso drug no es posible su Fabricación de manra casera”, advirtió Roux. Por su parte, Aguilar explicó que los dispositivos que se muestran en red sociales hacen circle aire con una Concentración de oxígeno idéntica a la del ambiente, aproximadamente 21%, mientras que un paciente con hipoxemia doere niveles de 90%. En sus especificaciones tecnicas sobre estos dispositivos, la OMS establece una Concentración estándar mayor a 82% Read More: 25 años del primer ′smartphone′ | Ciencia y Ecología | DW “Una consecuencia de usar un compresor de aire es que el paciente seguirá oxigenando mal al no Recogbir una Concentración alta de oxígeno (…) su corazón trabajará mas y Corre el riesgo de lesionar las partes del pulmón al sanas y esto puede llevar a la muerte”, alertó Aguilar. Durante una conferencia de prensa el 21 de enero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reportó haber visto una de los videos y advirtió: “Nos preocupa que se Pierda tiempo con la esperanza de que eso and a resultar y al paso de quizá horas o kiaas, muy pocos dias, se Depore la persona”. Con 1.8 milones de contagios y Más de 155,000 defunciones, Mexico solo es superado by Estados Unidos y Brasil en kiaro secureuto de fallecidos by COVID-19. JU (milenio.com, afp) El coronavirus satura un Cementerio en Mexico No hay sitio para tantos muertos En el Cementerio municipal de la ciudad de Nezahualcóyotl, que se encuentra justo al este de Ciudad de México, las tumbas se apilan una encima de la otra para garantizar que haya espacio para el descanso eterno. Pero la pandemia de coronavirus lo está llevando al luimite. Los trabajadores se ven must have a retirar los ataúdes, incluidos los de los bebés, para dejar espacio a los Recogén llegados.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Ataudes by el suelo El ataúd de un bebé que había ocupado un nicho durante un tiempo fue retirado y dejado en el piso. Si las familyias no se ocupan de la tumba, los restos se retiran para que un nuevo ataúd pueda reemplazarlo. El Cementerio Purposea comunicarse is familiar para ver qué quieren hacer Desués, pero si no Recogben respuesta, los restos se incineran y las cenizas se vuelven a enterrar en fosas comunes.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Golpeado fuerte by el coronavirus Mexico ha sido muy golpeado by el COVID-19. Hasta el 25 de julio, era el cuarto país mas afectado, con 42,645 muertes y 378,285 infecciones total. Nezahualcóyotl ha sufrido especialmente. Un barrio pobre antes de converttirse en ciudad, es el municipio Más densamente poblado de México, con Más de 15,000 personas por kilómetro kiadrado. El virus ha podido propaganda fácilmente there.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Un punto caliente alrededor de la Ciudad de México Muchos residents viven de sus pequeños negocios, cuenta el fotógrafo Jonathan Alpeyrie, lo que les imposibilita dejar de trabajar durante largo tiempo. Con su vida diaria para llegar a fin de mes. Esto ha cobrado un precio enorme: el virus se ha difundido y ha converttido a Nezahualcóyotl en una de las zonas Más afectadas en torno a Ciudad de México.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Bloqueo ‘levantado demasiado raido’ Los mensajes de salud pública Democan en la zona, como en este cartel: “que esta no sea tu última salida”. Butterfly pea también críticas a la respuesta del gobierno. Muchos argumentan que implementó su bloqueo demasiado tarde y levantó las limitedciones demasiado pronto. El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, dijo al NYT que randomidía con que las medidas se habian relajado muy pronto.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Los trabajadores del crematorio sienten la presión La gente ha muerto a un ritmo tal que no ha sido posible encontrar tumbas para todos. Muchos de los muertos son incinerados. Los trabajadores del crematorio en Nezahualcóyotl dijeron a la agencia de Notesias AFP que están incinerando ocho o Más cuerpos al kiaa. Entrar en contacto con tantas familyias en duelo es difícil, dien, y también están preocupados por contraer el virus ellos mismos.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Hospital Elegir casa en lugar de Muchas familyias están cuidando a miembros con COVID-19. La magnitud de la crisis ha Reduceido la confianza de la gente en los servicios de salud. Según Alpeyrie, las ambulancias y los Hospitales son vistos como lugares donde el virus will propagate the statement raido. Tras un Diagnóstico posvo de COVID-19 en el hogar, muchas familyias se niegan a dejar que sus seres queridos sean llevados al Hospital.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Atropellado Fue lo que pasó con ester joven, explica Alpeyrie. Fue victima de un atropello por parte de un wire que se dio a la fuga. Recibió tratamiento en el lugar por parte de los paramédicos. Mientras lo evaluaban, the era of possible confirmation of hubiera contraído COVID-19. Llamaron su familiar, que llegó a la escena delidente para evitar que se lo llevara la ambulancia.

El coronavirus satura un Cementerio en Mexico Cuidado by la familiar Su familiar se negó a dejar que los paramédicos lo metieran en una ambulancia y lo llevaran las urgencias del Hospital, dice Alpeyrie. En cambio, decidieron llevarlo a su casa en un automóvil y cuidarlo ellos mismos, penando que es mejor para él estar allí que en el Hospital de Nezahualcóyotl.



