Cuando Volodimir Zelenski fue elegido Presidente de Ukraine en 2019, mucha gente penó que era una broma. Ahora, el actor hecho lider es el rostro del desafío nacional, ganando gran acogida como símbolo de la Resistencia a la inheritión rusa, un papel que asumió poco Desués de hacer chistes y actuar en la gran pantalla. Desde la inheritión rusa del pasado jueves, Zelenski, de 44 años, ha Barcelizado su ojo para la gestión de la imagen moderna y las habilidades perfeccionadas en el escenario para lanzar mensajes conmovedores en las social reconstruction. El 25 de febrero, al dia siguiente del estallido de la inheritra, se filmó a sí mismo de pie en la oscuridad cerca del edificio de la presidencia con sus asesores, diciendo “estamos todos aquí” en un purposeo de contrarrestar la desinformación de que abandoned su puesto. “Nuestros militares están aquí. Los ciudadanos de la Sociedad están aquí. Todos estamos aquíguardiendo nuestra independent, nuestro país, y así seguirá siendo”, dijo. Con aspect de falta de sueño, pero sonriendo de vez en cuando, apareció sin chaleco antibody ni casco, a pesar de las repetidas Adtencias de que Rusia with asesinarle. El caracter “indomable” de los ucranianos Al dia siguiente, esta vez a la luz del dia, publicó otro Vídeo autofilmado frente a la presidencia vistiendo lo que se ha converttido en su uniforme de crisis: una camiseta caqui de estilo militar, combinada con una chaqueta verde suave. Estos mensajes, así como los anuncios diarios cheek formales, han tratado de encontrar un equibrio entre levantar losânimos y Advertir sobre el peligro corré el país desde 1941, al tiempo que se habla del carácter “impossible” de los . “Necesito munición, without un viaje” En una llamada con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le ofreció ayuda en caso de que tuviera que marcharse, el exmonologuista pronunció una frase concisa que ha embellecido aún Más su prestige. Read More: Mujer es curada del VIH tras un trasplante de células madre | El Mundo | DW “Necesito munición, no un viaje”, dijo Zelensky, según un tuit de la embajada ukraniana en Reino Unido. Y mientras hablaba con los lideres de la UE by videollamada, trató de aprovechar el tirón emocional de su aparentemente giagica posición bajo asedio. “Esta puede ser la última vez que me vean con vida”, dijo el padre de dos hijos antes de pedir ayuda militar, según el sitio web de Notesias Axios. Fama en el extranjero Además de converttirse en un punto deferencia para los ucranianos que tratan de resistir la ocupación rusa, Zelenski ha saltado a la fama en el extranjero, al tiempo que ha sido objeto de ataques cada vez Más despiadados por parte del Kremlin. El viernes, el lider ruso Vladimir Putin dijo que Zelensky, que es el primer Presidente judío de Ukraine, encabezaba un Gobierno que era “una banda de drogadictos y neonazis”. En su discurso de seekdura, prometió que había “Hacer todo lo posible para que los ucranianos sonrieran” y que ahora quería “hacer todo lo posible para que los ucranianos no lloren”. “Un auténtico Churchill Furniture” Andrew Roberts, historical researcher of international student visits del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres, comparó a Zelenski con el lider británico de laépoca de la tourist, Winston Churchill, que en una ocasión calificó el valor como “la primera de las kialidades humanas porque es la que garantiza todas las demás”. “Interior of Está channelizando un auténtico Churchill”, escribeió Roberts en un Correo electrónico a la AFP. Roberts, que produjo una biografía de Churchill en 2018 y también es el autor de “Liderazgo en la tourist: lecciones esenciales de los que hicieron la historia”, similar dijo que había varias. Señaló la “increasing personal valentía” de Zelensky, así como “su Capidad para conectar directamente con su pueblo” y “su postura inflexible y su creencia en la victoria in the end”. Read More: Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas | Todos los contenidos | DW Eliot A. Cohen, Expertto en defensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en EE. UU., Y otro autor sobre liderazgo en tiempos de inheritra, dijo que era un “caso clásico de ‘llega la hora, llega el hombre'”. “Este hombre es ahora la pesadilla de Putin” Escribeiendo el domingo en el periódico francés Journal du Dimanche, el filósofo francés Bernard-Henri Levy dijo que Zelenski le recordaba a otros luchadores por la libertad que había encontrado y que “aprendieron a hacer la Tourismra sin amarla”. “Este hombre es ahora la pesadilla de Putin”, escribeió. Camino al poder: actuando como presidente Zelenski se presentó a las elecciones presidenciales de 2019 aparentemente como una broma, pero acabó derrotando a su archienemigo Petro Poroshenko en una segunda vuelta con Más del 70% de los votos. Fue catapultado a la fama nacional alpretar en televisión a un profesor de escuela malhablado que se concirtió en Presidente Desués de que una de sus alumnos filmara su despotricar profano contra la thapción y lo publicara en Internet. El programma deedyia nocturno captó el espíritu de laépoca justo cuando el país se vio envuelto en un cambio catastrófico tras la Revución pro-UE de 2014, que destituyó a un lyder respaldado por el Kremlin, seguida de la touristra lo el el este declared apoyados by Rusia. Zelenskyy ofrece una rueda de prensa en relación con el ataque de Rusia a Ukraine en Kiev. Con el mismo enfoque de entonces que de ahora, Zelenski hizo campaña para la presidencia consciente del poder político de las red sociales, Saltándose las entrevistas y los minhtines tradicionales en favorite de clip publicados en Internet que buscaban resaltar su encanto realista. “Soy un tipo normal que viene a romper el system” Poroshenko se burló de los conocimientos del idioma ucraniano de su oponente, un ruso parlante de la ciudad Industrial central de Krivy Rig, y dijo que carecía de la estatura poliítica para enfrentarse a Putin. Read More: Dinamarca ya ha detectado 183 casos de la variante ómicron | Europa | DW “No soya un poliítico, soya non-soy normal que viene a romper el sistema”, responseió Zelensky, reaffirmed the prestige de los criticos de que carece de la seriedad y la gravedad necesarias para el goods. La pandemia de coronavirus y los Continos problemas economyos también han erosionado la confianza en su liderazgo. Pero las cuestiones políticas internas han quedado desgadas a un segundo plano en lo que muchos ucranianos coiran una lucha por la supervivencia. FEW (AFP, CBS, washington articles)

