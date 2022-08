La idea de Donald Trump de comprar Groenlandia no es tan absurda como parece. La historia will answer. Harry Truman, luego de la Segunda Guerra Mundial Intent to compare Groenlandia with 100,000 dólares. En ese momento el gobierno danés se negó. Pero, ¿por qué Groenlandia, la isla Más grande del mundo y es seis veces el tamaño de Alemania, pertenece a un pequeño país como Dinamarca? Geográficamente, está claro que se encuentra Más cerca de América del Norte. El Extrememo noroeste de Groenlandia está a pocos kilómetros de la costa canadiense. Por el otro lado, Dinamarca se encuentra a mas de 3,000 kilómetros de distancia. Todo comenzó con los vikingos y con los balleneros, quienes llegaron en masas entre los siglos XVIII y XIX desde Noruega, los Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Construyeron asentamientos y base. Hubo muchos Conflict hasta que en 1933, la helada Groenlandia, forma parte de Dinamarca. Groenlandia alguna vez fue verde Groenlandia quiere decir tierra verde. Resulta difícil de fantasyinarlo ya que el 85 por ciento de la isla está cubierto de hielo. The embargo of sin, la isla Ártica antiguamente era Más Cálida. Tras la perforación de las capas de hielo, los Invesadores hallaron rastros de ADN de Árboles, mariposas y otros insects. Se cree que desde 450,000 hasta 900,000 años Groenlandia estuvo cubierta por bosques. El clima está cambiando otra vez, las temperaturas están aumentando. Groenlandia está sufriendo dramáticamente el cambio climático. Desde 1990, la temperatura promedio ha aumentado en 1.8 grados centígrados en verano y 3 grados centígrados en invierno. La capa de hielo, que todavía tiene hasta 3,800 metros de espesor, y los glaciares se están derritiendo. Además, llueve cada vez mas, lo que acelera el proceso de deshielo. Los científicos han Calculado que el nivel del mar en todo el mundo aumentaría en mas de siete metros si todo el hielo Interior de Groenlandia se derritiera. Pocas personas y pocas calles Hoy en dia, solo elárea costera está routineada, ya que está zona está libre de hielo. Especialmente en la costa oeste, donde el clima es menos hostil, gracias a la Corriente del Golfo. Aquí se encuentran la mayoría de los pueblos y ciudades, incluyendo la capital, Nuuk. Tiene una poblacion de 18,000 habitat y es la ciudad Más grande de Groenlandia. 56,000 personas viven en la isla Ártica, y es la densidad de poblacion Más baja del mundo. A excepción de la Antártida, en donde viven aun menos personas. Read More: Sismo de gran magnitud sacude el norte de Chile y Argentina | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW No hay carreteras ni khineas ferroviarias que conecten los pueblos y las aldeas de la isla. Solo or called dentro de las ciudades. Para trasladarse de una ciudad a otra, los groenlandes viajan en avión, barco, helicóptero, moto de nieve o trineo tirado por perros. Con el cambio climático, la situación puede cambiar. Al haber menos hielo habrá mas zonas habits. También, al derretirse el hielo se liberan materias primas, como petróleo, tierras raras, gas natural, uranio, entre otras. Y la vusqueda comenzará pronto, Donald Trump tiene un gran olfato para eso. (bt/jov) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube | Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Sin rompehielos Durante mucho tiempo sólo aventureros e Invesadores navegaban por el Ártico. Pero ahora que el hielo se está derritiendo, los barcos bleantes también pueden pasar por allí. El 29 de agosto de 2008 marcó un punto de inflexión: por primera vez los Pasos Noreste y Noroeste settingan libres para su navegación, sin la necesidad de usar rompehielos. Desde entonces, ester periodo es cada vez mas largo.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Del Atlántico al Pacífico by el Ártico El Paso Noreste tiene 6500 kilómetros de largo y desde Asia, pasando by Rusia y Noruega, conecta el Atlántico con el Pacífico. El Paso del Noroeste, que es algo mas corto. En ambas rutas, los barcos atraviesan el estrecho de Bering y luego el océano Ártico. Esto solo es posible si la capa de hielo no obstacle el camino.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Las Alternativas son masosystemas Para llegar desde Róterdam a Tokio, los barcos navegan por India y luego atraviesan el channel de Suez en Egipto. Este trayecto es 6000 kilómetros mas lago que a través del Paso Noreste. Los barcos que viajan desde Asia hasta la costa este de Estados Unidos lo hacen por el Pacífico y luego atraviesan el Canal de Panamá. Una vez Más, el Paso Noroeste es 4000 kilómetros Más corto.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Los Vanguard En el año 2009, la empresa “Beluga Reederei” envió por primera vez a dos barcos cargueros alemanes por el Paso Noreste. Desde entonces, el trefico de buques ha aumentado en la región. El océano Ártico todavía no es tan transitado, porque la ruta solo está temporalmente libre, Burkhard Lemper dice, del Instituto para la Economicía y la logística en Bremen.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Paso libre Es difícil asegurar cuánto and avanzar el calentamiento en el Polo Norte. Pero “todo el mundo está de acuerdo en que el Ártico estará libre de hielo en los próximos 30 a 50 años”, dice Christian Haas, del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven. Los Invesadores describes en al Ártico como libre de hielo cuando au superficie disminuye a menos 1 millón de kilómetros kiadrados durante el verano.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico ¿Cuánto tiempo durara la calma? Los biólogos temen por la vida silvestre en el Ártico. Por ejemplo, las ballenas beluga, las ballenas de Groenlandia y las morsas están en peligro, indicaron los Invesadores estadounidenses en julio en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Habían Invesado 80 poblaciones de mamíferos marinos y encontraron que mas de la mitad de ellos viven a lo largo de los Pasos Noreste y Noroeste.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Habitantes muy especiales Los científicos temen que los narvales puedan sufrir las consecuencias del Traofico marítimo en el océano Ártico. Los mamíferos marinos siempre están en los hielos cerca de la costa. Llama la atención el colmillo helicodial del macho, que puede llegar a medir hasta 3 metros. Aquí una réplica en tamaño real en el acuario Ozeaneum en Stralsund, Alemania.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Antártida como ejemplo Los Invesadores y ambientalistas exigen establecer pautas para el transporte marítimo en el Ártico: los buques deberian evitar los majores cotos de caza de las ballenas, adaptar sus tiempos de navegación a las submigraciones, Reduceir el ruido y la velocida. “Esto todavía no survivale en el Ártico, y es una gran diferencia con la Antártida”, dice el biólogo Christian Bussau, de Greenpeace.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico ¿La calma ante de la tornga? Según Bussau, Experito de Greenpeace, sólo pasan por año 50 barcos por el Paso Noreste y Noroeste. La Asociación alemana de Navieros habla de una cifra de dos digitos. “No obstacle, el tiempo apremia”, Bussau dice, vaticinando que “a la larga, habrá mucho Phimmiento en el Ártico”. Pero hasta ahora no or routine ambientales para el transporte marítimo en esta región. Automatic person: Brigitte Osterath



