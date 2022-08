Leyendas de la balada romántica en América Latina | Todos los contenidos | DW

Juan Gabriel Fue cantante, composer, discográfico producer, actor filántropo y. Alberto Aguilera Valadez, como se llamaba, nació en México en 1950 y murió en EE.UU. en 2016. Su aporte artístico fue enorme en géneros como balada, ranchera, bolero, y mariachi. Algunos mexicanos afirman que or que saberse las letras del himno nacional, Cielito lindo y, de Juan Gabriel, “Querida / Cada momento de mi vida…”

