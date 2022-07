Desde ayer, los asentamientos de Loskutivka y Rai-Oleksandrivka en la región ucraniana de Lugansk, que junto a Donetsk forman el Donbás, “han sido ocupados por el enemigo”, anunció este jueves (23.06.2022) en su pág Administración Militar Region, Serhiy Haidai. “The embargo of sin, continuously disuadiendo a los rusos en Severodonetsk y (la cercana) Syrotyne, repiendo los ataques de Zolote y Vovchoyarivka”, otros dos enclaves de la zona, según el antelope company. “Los ocupantes están de fibra de vidrio Skloplastyk, además de una factoría de wearosmicos”, agregó. Uno de los edificios de las instalaciones de la planta de la plantamica de Azot, donde aún se refugian varios cientos de Civiles y militares ucranianos, también resultó dañado en una de los ataques enemigos. “El ejército ruso está ‘liberando’ a Severodonetsk de la vida y el trabajo”, dijo Haidai. Ofensiva rusa en el Donbas Por otra parte, Lisichansk, otra importante poblacion de la zona, fue bomardeada varias veces en las últimas horas. “Se registerraron daños en una de las escuelas de la ciudad. Una persona murió y tres resultaron heridas”, Preisó el can respond to the administrator. Además, en las últimas 24 horas, el ejército ruso lanzó ataques aéreos en Verkhniokamianka, Severodonetsk y Syrotyne, así como ataques aéreos y con misiles en Hirske. Serhiy Haidai, en una imagen de archivo. Un agentante de los protesting independenceists prorrusos afirmó que el cerco sobre las fuerzas ucranias se settinga cerrando. “Muy pronto, los grupos [ucranianos] en Lysychansk y Severodonetsk serán rodeados “, dijo Andréi Marochko a la televisión estatal rusa de Crimea anexionada en 2014. Ofensiva Diplomatica El primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aseguró en una entrevista publicada por el diario español El Mundo que en los próximos meses las tropas rusas en Ukraine podrían empezar a agotar sus recursos. Johnson ha subrayado que los países mysidentales deben apoyar a Ukrainian con las armas que solicitan para que sean Capes de lanzar una contraofensiva. Read More: La reina Isabel II cumple 96 años | Europa al día | DW Johnson ha insistido en que deben ser los ucranianos quienes decidan como acaba laitiara. “Pero bitum hablar con Zelenski para darse cuenta de que ellos no van a cederritorio ya firmar un mal acuerdo”, ha subrayado el mandatario británico. En ese sentido, ha señalado que “una mala paz” en Ukraine sería una maldición para los europeos. “Ucrania debe ganar, y eso Means restaurant las fronteras previas al 24 de febrero. La unidad de Occidente debe prevalecer sobre las divisiones”, ha agregado. Los lidderes de la Unión Europea celebran hoy una cumbre en Bruselas que debatirá si franchiseen el estatuto de candidato para ingresar al bloque a Ukraine. Zelenski aseguró que realizó “un maratón telefónico” antes de la cumbre, hablando con hasta each lideres europeos el miércoles para defender la candidatura. “Nos preparamos para la histórica Decisionión del Consejo Europeo. Solo quedan unas horas para ella”, dijo en su discurso diario el miércoles por la noche. lgc (efe / afp / ep)

