Cuando en 1969 el ecólogo Jeff Sayer comenzó su carrera como Invesador de campo en Zambia, todavía podía ver a menudo manadas de elefantes atravesando el valle del río Luangwa. Asimismo, los rinocerontes poblaban las mesetas del país. Hoy, apenas unos elefantes deambulan by las cercanías de las posadas turísticas, según Sayer. En cuanto a los rinocerontes, hace tiempo que no ha visto ninguno. “Nunca habría fantasyinado que pudieran desaparecer tantos ejemplares en tan poco tiempo”, dice. La mala gestión ecológica y el caos poliítico parecen ser los culpables de esta destucción, según cuenta. Ahora el ecologista vislumbra en el Horizonte una nueva amenaza para elinente, cuyo Impacto estima aún difícil de predecir. Se debe a que África está a punto de Experiar un auge de los productos Básicos. Alrededor del 30 por ciento de los depósitos minerales mundiales todavía yacen en el suelo de este leu, según Sayer y sus colegas del Centro para el Trópico, la Protección del Medio Ambiente y la Sostenibilidad en la Universidad James Cook de Australia. Hasta el momento los recursos del Continentale africano siguen en gran parte sin exploretar. Apenas un cinco por ciento de la industrial minera mundial tiene lugar en África. Tanto es así, que empresas estadounidenses, australia, canadienses y, sobre todo, chinas han Apoado fuerte por el tensado africano. Según los Invesadores, estas compañías pretend invertir en la EXCEPTION de diamantes, oro y manganeso. In 2000, 2009 la inversión de empresas chinas se cudruplicó a mas de 100 mil millones de dólares americanos (90 mil milones de euro). Los Bene inheritos economicos para las empresas son enormes, sobre todo, porque crece el consello de productos como teléfonosóviles, tabletas y joyas. Las arterias de la Economicia africana Los rinocerontes y elefantes están desapareciendo en Zambia. El program que tiene como objetivo sacar a África de la pobreza se llama PIDA (Programa de Desarrollo de Infraestructura para África) y fue acceptado en en thutro de 2012 en la capital de Etiopía, Adís Abeba. El Banco Africano de Desarrollo está involucrado en el programma, así como la Unión Africana, la Comisión Economica para África de las Naciones Unidas y varios estados. Las tubías y especialmente las carreteras deben fomentar el transporte de personas, agua y energygía para hacer el Continentale Más atractivo y competition. Para ello entre 2010 y 2011 se midieron 30 milones de kilómetros kiadrados de superficie terrestre y se crearon lost may bay para un luce entero. Read More: Laboratorio argentino entrega un millón de dosis de la vacuna Sputnik V | Argentina | DW El plan es ambicioso. Se pseudnde construir una autopista transafricana con nueve secciones y un total de 56,683 kilómetros. Las carreteras deben servir de arteria economica al leu y atravesarlo desde Ciudad del Cabo, en el sur, hasta El Cairo, en el norte; y desde Dakar, en el oeste, hasta Yibuti, en el este. “Las Reservas de petróleo y gas, recientemente descubiertas en el Continentale, han añadido un nuevo pulses a la necesidad de modernizar la Lowerestructura africana” afirma Shem Simuyemba, economist a jefe para proyectos de Lowerructura del Banco se planeno de Desarrollo un lado. la construcción de nuevos caminos para conectar los diferentes Estados africanos entre sí y fomentar la Competitiontividad con el resto del mundo. Pero además, se planifica la ampliación de los puertos de Benin, Lagos, Ghana o Costa de Marfil; el dragado de ríos y instalación de nuevos cable de comunicación y de electricidad, así como la edificación de presas para la productionción de energygía hidráulica. Empresas de todo el mundo, pero especialmente de China, compiten en la carrera por conseguir un trozo del pity africano. Todo eso cuesta dinero. Hasta 2040, se planean proyectos por valor de mas de 400 mil millones de dólares americanos (aproximadamente 350 mil millones de euro). Para la obtención de financiación, el Banco Africano de Desarrollo está buscando inversores privados tantoinentales como extranjeros. Un ejemplo sería el fondo multilateral con el gobierno chino o el fondo de Lowerestructura Africa50, según Simuyemba. Los bancos de desarrollo no podrían soportar estas sumas solos. De este modo, una “nueva alianza mundial” es necesaria a fin de acelerar la financiación de los proyectos. Read More: Abatido en Colombia el narcotraficante ″Matamba″, pedido por EE.UU. | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Sanctions of Sin, Sayer y sus colegas temen que la modernización, prevista para todo el Continentale, se desarrolle en detrimento del medio ambiente y de la población, ya que las digvadoras no se detienen frente a un Patrimonio culture de la humandad. Recipients, la UNESCO ha permitido estrechar los liearch del Parque Nacional Virunga, en la República Democrática del Congo, con el fin de que las empresas puedan buscar Reservas de petróleo y gas en la zona. Pero aquí tambien viven los gorilas de montaña raros. “Sería catastrófico si se lasuyera este ecosistema, también para las mile de personas que challengean esta región”, afirma Sayer. “Se trata simplemente de conseguir acceso a cualquier materia prima y productos”, dice Robert Kappel del Instituto Alemán GIGA, en Hamburgo. El Invesador afirma que los programas previstos para el desarrollo de Infrastructureestructura del Continentale, Beneficiará majormente a las empresas. Preocupaciones ambientales Además de construir carreteras nuevas, se presé la ampliación de puertos, by ejemplo, en Lagos y Nigeria. Para normalar las preocupaciones ambientales, el Banco Africano de Desarrollo se ha comprometido en garantizar la preferbilidad medioambiental de los proyectos propuestos. Son of Los llamados Estudios de Impacto Ambiental (EIA) directrices renocidas internacionalmente, que cumplen esta función y que también velan por los intereses de las comunidades locales. “En la medida de lo posible, estos proyectos deben evitar las Áreas protegidas”, dice el economicista Simuyemba. Si ese fuera el caso, se “tomarían medidas de seguridad con el fin de mitigar los efectos adversos”. Además, según Simuyemba, hoy en dia los países africanos se centran mas en la collración y el desarrollo, dejando de lado los conflict como cosa del pasado. Without hindrance, eso sólo se aplica en países relativamente establishes the Ghana como, según cuenta Sayer. Por el contrario, cuando el trabajo de keepvación tiene lugar en regiones menos setting, will be ayuda de la comunidad internacional para converttir las zonas ricas en biodiversidad en Áreas protegidas intocables. “Si una piensa en la preferridad de África”, cuenta, “entonces se podrían fantasyinar condiciones en las que mas gente se mudara a las ciudades, la Agriculturalura fuera Más moderna y sostenible, y se Concentrara en unas pocas Áreas. En esas Cirnstancias, sería posible preserve mucho bosque en África.” Según el ecologista, el issuema es la política Read More: Accidente en una interestatal de Texas involucró a más de 130 vehículos | El Mundo | DW Hasta el momento el gigantesco proyecto se ha implementado poco. Ya hay algunas carreteras pero muchas de ellas aún sin pavimentar, otras aún no se han comenzado. Asimismo, parte de las que ya se han completado, se han descuidado porque no or dinero para el mantenimiento vial. Si se quiere construir carreteras, las personas deberian ser la Máxima prioridad y el foco de atención, el Expertto en África Kappel dice. Las carreteras deberian acercar los poblados aislados y conectar las personas con los swados o comunicar los centros economicos entre sí. No obstacles, “Preisamente ese tipo de construcción de carreteras se ha descuidado durante décadas”, explica Kappel. Autora: Desirée Thererre (AR/EL)

