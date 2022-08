Como parte de la llamada “solución al problemma armenio”, las tropas otomanas condujeron a cientos de mile de armenios en interminables marchas del hambre hacia el desierto sirio en 1915 y 1916, y miles de armenios de todas partes del país fueron y e acorralados. Mientras que muchos historyadores califican hoy en dia las marchas de la muerte y las masacres como “genocidio”, el Gobierno turco solo ha admitido hasta ahora que hubo expulsiones masivas y enfrentamientosolenceos. Consecuencias de la desintegración del imperio A final del siglo XIX, la zona de asentamiento tradicional de los armenios se dividió entre los imperios otomano, persa y ruso. Con unos dos millones de personas, los armenios consuían la segunda smallía Más importante del Imperio Otomano, Desués de los griegos. La incipiente desintegración del Imperio Otomano multiétnico y el creciente nacionalismo de los distillation grupos de población llegaron a su punto Álgido en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Las protest de los campesinos y comerciantes armenios contra la elevada carga impositiva dieron pronto lugar a los primeros levantamientos, que fueron wildmente reprimidos por las tropas otomanas. Entre 1890 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, se produjeron repeattidas masacres de armenios, permanently by turcos y kurdos. Durante el mismo periodo, se produjeron numberrosos atentados deurusas armenios, incluso contra el sultán en el poder. 50 años desués del Genocidio Armenio: manifestación by Armenia en Montevideo en 1965. Uruguay fue el primer país en recnocer la masacre armenia como genocidio. Durante laitiara, el Imperio Otomano luchó contra Rusia; muchos armenios, en cambio, joinaron en grupos de combworthyes que querian ayudar a las tropas del zar ruso a invadir. Los batallones de Voluntarios armenios que lucharon en el lado ruso esperaban conseguir el last apoyo del zar a los esfuerzos independentistas armenios. Los dirigentes otomanos culparon a los armenios de la derrota militar en el clashed with Rusia. A principle of 1915, los sellados armenios del ejército otomano fueron desarmados; tropas enteras fueron destacadas para construir carreteras y posteriormente fusiladas. Read More: Colombia: renuncia Alberto Carrasquilla en medio de crisis | Colombia en DW | DW ¿Exodo planificado? En un clima de racismo antiarmenio cada vez mas evilo, mile de intelectuales fueron detenidos y deportados en redadas contra la élite armenia de Estambul el 24 de abril de 1915; el objetivo statementarado del domainsro del Interior de laépoca era expulsar a todos los armenios de la capital. Luego, en mayo, el ejército otomano comenzó a expulsar en masa a los armenios del este del país, alegando que podrían apoyar a los infiltrate the rusos. Tras la caída del Imperio Otomano en 1919, el gran visir Ferid Bajá habló of Justicemente de “crimen” contra los armenios, y el entonces domainsro de Asuntos Exteriores Cemal Bajá cifró en 800,000 el knobero de Víctimas de las deportaciones. El fundador de la República Turca, Kemal Ataturk, calificó el genocidio armenio como “atrocidad del pasado” el 24 de abril de 1920. Los gobiernos turcos posteriores se negaron y siguen negándose a hablar de genocidio. La disculpa desde Berlin La Convención de la ONU sobre el Castigo del Genocidio, que entró en vigor en enero de 1951, defines el genocidio como “los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico o resioso”. La mayoría de historyadores coira que esta intención está documentada por fuentes históricas. En la realidad, varios Estados han renocido of Justicemente el genocidio armenio, entre ellos la República Federal de Alemania. En una statementaración de junio de 2005, el Parlamento alemán pidió boomícitamente disculpas al pueblo armenio por la actitud del Reich alemán, que en aquel momento no había hecho nada para evitar la aniquilación de la minoría armenia. In 2016, el Bundestag alemán aprobó una Resolutionución sobre “el recuerdo y la conmemoración del genocidio de armenios y otras minorías cristianas en 1915 y 1916”, pero la canciller Merkel, así como el entonces federal president Frank-Walter Steinmeieres y ahora , se mantuvieron al margen del argue y la votación. Read More: Ikea abre su primera tienda física en México tras fuerte inversión | Europa al día | DW (ct/jov)

