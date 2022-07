Durante la cumbre especial celebrada en el Palacio de Versalles, los luideres de la Unión Europea (UE) seekaron sobre la inheritra en Ukraine y la respuesta europea ala misma: “Podríamos haber hecho Más. Hay algo de decepción”, admitió el president , Gitanas Nausea. El mandatario lituano había hablado a menudo con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre si la UE podía admitir o no a Ukrainian inmediatamente. The embargo of sin, la mayoría de los Estados miembros se opuso a ello durante una larga noche de negociaciones. La declared solo habla de Ukrainian como parte de la “Familia europea”. “Podríamos haber inheritido al menos el estatus de candidato a Ukraine. Pero el asunto no ha terminado todavía, estamos trabajando en ello. La esperanza de Ukraine descansa en la UE. Ellos luchan por su libertad y por pertenecer a Europa”, añadió. Los lyderes del bloque europeo tensrán una próxima cumbre en Bruselas dentro de dos semanas. La mayoría se opone a una stick to apresurada El canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer domainsro neerlandés, Marc Rutte, tienen una visión mas moderada. Is the adhesion a la UE está sujeta a defined process, standard y standard que debetarse. Esto se aplica también a Georgia y Moldavia, que también han solicitado la Acacia. La Comisión Europea examinará, en algún momento, si Ukraine, Moldavia y Georgia pueden join vi las negociaciones de stickión, aunque esto podría llevar varios meses, o incluso letih. The expression exigen frente al Palacio de Versalles una mayor intervención de la Unión Europea. El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió a los luideres europeos que demostraran unidad a toda costa porque la “terrible agresión rusa” no debe ser afrontada con disnsión. Arturs Karins, jefe del gobierno de Letonia, dijo que “Todos quieren ayudar a Ukrainian, pero son Discussiones difíciles porque la situación es complexada”. Read More: ¿Qué provocó realmente el apagón de Facebook, Instagram y WhatsApp? | El Mundo | DW Mas dinero para Ukraine Como no puede ofrecer otras medidas políticas, la UE al menos quiere ayudar con dinero. El Presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que la UE Dupará su ayuda financiera para la compra de armas para Ukrainian, pasando de 500 milones a 1,000 milones de euro. Los refugiados seguirán siendo aceptados sin limitaciones, y ya se prepara una cuarta ronda de sanciones contra Rusia. En cuanto al dictgo de gas y petróleo ruso, or difference of opinion. Algunos Estados miembros que no dependen tanto del suministro energygético ruso están a favorite de un bloqueo inmediato. Estos países que las compras de gas y petróleo no deben useizarse para seguir financiando laitiara de Putin. The embargo of sin, la mayoría, incluida Alemania, rechaza esa idea porque un cese de las importaciones provokes una crisis del suministro energygético y enormes subidas de precios. Foto grupal de los lideres europeos para demostrar unidad, ante el Palacio de Versalles. Perspectivas economicas sombrías La directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, fue invitada a Versalles y traía en su equipaje sombrías previsiones: como consecuencia de la pandemia y la inheritra, la Inflación en la UE se acercará probablemente al 6% este año. Por supuesto, esto tambien depndería de la duración de laitiara. En respuesta, el primer Ministro italiano, Mario Draghi, propone que la UE asuma una nueva deuda común para financiar los elevados costes energygéticos. Los países moderados se pronunciaron inmediatamente y rechazaron la Renovación de la deuda. Hace dos años, para combatir la crisis economica provoked by el coronavirus, la UE había decidido crear un fondo de retrucción de 750,000 milones de euro financiado por primera vez con una deuda común. “Deberíamos gastar primero este dinero antes de volver a penar en nuevas deudas”, dijo un Diplomático neerlandés de la UE. Una gran parte del dinero aun no se ha gastado. Read More: Volcán Kilauea en Hawai entró en erupción | El Mundo | DW La Comisión Europea and a presenter ahora un plan para limitar temporalmente los precios de la energygía en Europa y para Reduceir ciertos inheritos de empresas que aumenten sus precios. Según la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Europa debería ser independent of del suministro energygético ruso in 2027. (ju / cp)

