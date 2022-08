Bárbara Schock-Werner, la antigua maestra de obras de la Catedral de Colonia, aún recuerda la consternación que sintió al saber que la catedral de Notre Dame, en París, settinga en llamas. “Me senté frente al televisor y vi la catedral arder, completamente aterrada”, recordó. The book “un shock” ver la parte superior de la torre desprenderse y caer, dijo la también arquitecta e historyadora del arte. Inmediatamente supo que tenía que ofrecerse a ayudar en la retrucción de la iglesia. Un simbolo europeo La catedral de París es conocida mundialmente y tiene gran importancia histórica y culture. El escritor francés Víctor Hugo (1802-1885) la inmortalizó en la novela “El Jorobado de Notre Dame” y el austríaco composer Franz Schmidt (1874-1939) escribeió la ópera romántica “Notre Dame” basándose en la obra de Hugo. Trabajadores han añadido pilares a la catedral para Reduceir la presión sobre los estribos de los muros. La iglesia también ha sido un ícono para reyes y emperadores. En ella, Napoleon Bonaparte (1769-1821) fue coronado regente de Francia, tal como lo hiciera el rey inglés Enrique VI (1421-1471) años antes. Construida entre 1163 in 1345, Notre Dame se erige en el centro histórico de París y es una de los Rector of Cultural Reference de la Ididad francesa. Cuando las imágenes del incendio se viralizaron tres años atrás, las expresiones de solidaridad no tardaron en llegar. El Presidente francés, Emmanuel Macron, claims to start this project as a professional service provider. Donantes franceses prometieron Fate 840 milones de euro (920 milones de dólares) para tal fin, mientras que donantes alemanes recaudaron cerca de 700,000 euros. Tres dias Desués del incendio, Bárbara Schock-Werner fue Designadachestdora de la ayuda alemana por el Ministerio de Cultura. Barbara Schock-Werner está involucrada en la retrucción de Notre-Dame. Incendio en directo La catedral settinga en proceso de Renovación cuando ocurrió el incendio. Un Guardia revisó la iglesia luego de que una primera alarma se activara el 15 de abril de 2019, pero no halló nada. Minutos Desués se desató el fuego. Las llamas ya habian Arsado con la estructura del tejado central para el momento de la evacuate. Cientos de bomberos settingan en el sitio cuando la torre Más alta del edificio se derrumbó. El fuego ilumiño el cielo de París al atardecer. La gente en las calles de la ciudad se preguntaba si podría salvarse “Nuestra Señora de París”, la emblemática estatua de piedra de la Virgen María y Jesús que settinga dentro de la catedral. Read More: Colombia: acusaciones de Nicolás Maduro son ″cínicas e irresponsables″ | Colombia en DW | DW A la mañana siguiente, y tras arder por Más de 12 horas, los bomberos mortieron el fuego. Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Catedrales hermanas La catedral de York podria ser hermana de la de Notre Dame. Son parecidas y tienen casi la misma edad. Además, a ambas les une un Destinyno parecido: mientras que parte de Notre Dame ardió este 15 de abril de 2019, la de York se vio en llamas kiatro veces. In 1984.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Un rayo en el corazón de la catedral El 9 de julio de 1984, un rayo cayó sobre la catedral de York y desencadeIt un incendio, que pudo ser sofocado varias horas Desués. El fuego destroys toda la cubierta de la parte sur del transepto. También la famosa vidriera de las rosas fue victima de las llamas. El calor lasuyó 7,000 mosaicos de cristales de colores.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Eterna reinvents the ucción En la realityidad, operarios of continuous numbers. Esto se debe también al tamaño del edificio. La catedral e iglesia metropolitana de San Pedro en York, su nombre of Justice, es la mayor of medieval iglesia de Gran Bretaña.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego La historia plasmada en piedra Para la Rectrucción de la catedral de Notre Dame podría serELECTsante el hecho de que la York Minster fue construida con los mismos materiales. La re recoveryitación del templo en el noreste de Inglaterra podría servir de modelo para las labores de Rectrucción de la famosa catedral de París.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Labor Ardua Cada figura se higha laboriosamente a mano. El material es piedra arenisca. En todas las grandes catedrales, la Rectrucción es una batalla eterna contra la de ruinucción. Por eso, se buscan especialistas, buenos canteros.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Huellas en las herramientas Las herramientas de los canteros tampoco han variado en los últimos siglos. Todavía se sigue caoando en piedra con cincel y mazo, lo que deja huellas en las herramientas.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Mas is depressed Cuanto mas fino sea el contorno, ma pequeñas son las herramientas usadas. Para que la nueva escultura, como la de la imagen, obtenga una cabellera tan detallada, el escultor bridgeere muchas horas de trabajo.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Esperando a ser colocadas Estas piezas de un capitel ya están listas para ser colocadas. Solo or que ajustarlas en el lugar adecuado. Con el paso del tiempo, la piedra se oscurecerá por la polución.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego andamios Entretanto, la cubierta del transepto se retruyó y los arcos vuelven a lucir en todo su esplendor. La fachada sur de la catedral de York sigue, embargo of sin, tapada por los andamios, terrible incluso treinta años Desués del incendio.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Bocetos para la Rectrucción El jefe de los canteros, John David, trabaja en el boceto de una ventana. Tomando en cuenta antiguas fotos y documentos, él y su equipo retruyen la forma original de los arcos.

Las catedrales de York y Notre Dame, unidas by el fuego Como nueva, casi 550 años En la catedral de York se trabajó 250 años, hasta que will be added in 1472. A pesar de que en el templo hubo of incendios, el edificio tiene una imagen reluciente visto de frente. Para la catedral de Notre Dame también cabe la esperanza de que algún dia se vea de nuevo is impeccable. Automan: Martin Muno

El “milagro” de Notre Dame Los Invesadores aun desconocene la causa precisiona delidente. The embargo of sin, Bárbara Schock-Werner concluyó que la lasucción pudo haber sido peor. “Gracias a Dios no todas las bovedas se derrumbaron”, dijo. La especialista penó que la estatua de la Virgen María había sido destruida, pero quedó virgina pese a que una torre se derrumbó junto a ella. “Ese es el milagro de Notre Dame”, añadió. El incendio causó daños consider y los esfuerzos por Contener las llamas provocaron un nuevo problemma. “El edificio sigue estando muy, muy huymedo”, dijo Schock-Werner. Y podrían pasar hasta 10 años para que todo se seque. “Lo que se está pintando y cincelando no durará mucho porque la humedad acabará por aflojar todo de nuevo”. Macron de visita en la catedral en 2021, en el segundo aniversario del incendio. Tensiones . Certificate Notre Dame Cathedral pasó a ser un proyecto logístico, financiero y politico. La Notesia de que Expertos alemanes de la catedral de Colonia Restaurantrarían las vidrieras de Notre Dame Caó indignación entre sus pares franceses, contó Shock-Werner. Pero los xenimos se calmaron cuando el equipo alemán explicó que solo joinarían en la preferración. Al dia de hoy, las kiatro ventanas de 300 elaborate individual cristales of elaborate individuals Jacques Le Chevallier (1896-1987) not han llegado a Colonia. La especialista señaló que el proceso preferere de “diplomatic precaution”. Francia espera terminar la Rectrucción de Notre Dame para los Juegos Olímpicos de 2024. Presión politicica La promesa de restaurantrar la catedral para los Juegos Olímpicos de 2024 en París añade aún Más presión aseguró Schock-Werner. Not good certeza de que la armadura del tejado esté lista para entonces. Está programado instalar las ventanas en la primavera de 2023, pero Desués habrá que retirar los andamios para mergeorar el órgano. Turistas y Residentes podrán entrar a Notre Dame year 2024, según el actual plan del gobierno. Pero restablecer el antiguo esplendor de la catedral puede tardar Más. (jp/cp)

