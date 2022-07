Durante años, Qatar ha sido blanco de numrosas críticas en Europa debido a violaciones de derechos humanos. Los hinchas del Bayern reactionan desde hace tiempo por el patrocinio de Qatar Airlines a su club y, en los últimos kiaas, la protest ha adquirido una nuevamensión. El país Árabe será el anfitrión de la Copa del Mundo 2022. Precisamente en Europa, Qatar lleva a cabo intensamente su estrategia de lavado de imagen a través del deporte o “sportswashing”. Es decir, financiar recnocidos eventos deportivos o club como el FC Bayern para así poder beneficiarse de su imagen Posva. An ester tipo de Gadget de patrocinio se les prefiere llamar “asociaciones”. “Por dinero lo lavamos todo”, decía la enorme pancarta que los aficionados del Bayern Múnich desplegaron antes del inicio del partido de la Bundesliga contra el SC Friburgo. General Manager Debajo de las letras se podía ver al, Oliver Kahn, y al Presidente del club, Herbert Hainer, lavando ropa manchada de sangre junto a una lavadora con la inscripción “FCB AG”. En su mano izquierda, Kahn llevaba una maleta llena de dinero con la inscripción “Puede confiar en nosotros”. El rostro y la voz de la protest Los clubes, por su parte, se Benefician de las lucrativas condiciones de estos acuerdos y disfrutan del éxito internacional junto a sus patrocinadores. Para Michael Ott, hincha del FC Bayern, esto es una práctica are redeemable. “No se puede estar orgulloso de esos logros, si se conocene las condiciones con las que fueron alcanzados”, comenta Ott en entrevista con DW. “Cuando se sabe que ese dinero viene de Qatar y que está vinculado a grave violaciones de derechos humanos, cuando se trata de dinero manchado de sangre, entonces los titulos asociados a él conllevan una carga y, desde mi punto de zarse, or que averse de ellos”. Para terminar los estadios en que se jugará la Copa del Mundo, muchos trabajadores extranjeros desempeñan labores de construcción en condiciones catastróficas. Ott es el rostro y la voz de los aficionados que luchan por ponerle fin al patrocinio de Qatar Airways. Este rogado formuló y presentó una moción acerca del tema para ser discutida el próximo jueves, 25 de noviembre de 2021, en la asamblea General del club. La oposición al patrocinio de la aerolínea qatarí ha crecido en los últimos años, a la luz de una serie de revelaciones acerca de las catastróficas condiciones labrales en que se encuentran trabajadores de Nepal, India, Bangladés lo Qatar, quiestadi Dicha preocupación se ha venido expandiendo entre los hinchas y no son pocos quienes la comparten. Si bien lost anfitriones de la Copa del Mundo 2022 han prometido en varias ocasiones mejorar la situación, los cambios han sido marginales o solo afectaron a unas pocas personas escogidas. Segun el diario británico Guardianshasta febrero de 2021, mas de 6,500 trabajadores habian muerto en las obras de Qatar. ¿Exito deportivo a stereoscopic precio? Karl-Heinz Rummenigge, former general manager of the club del, Defenderió recientemente la asociación con Qatar y se refirió a los motivos deportivos. “El Bayern de Múnich tiene una asociación con Qatar Airways y hemos Recogbido un buen dinero por este contrato”, afirma Rummenigge en entrevista con WDR. Un dinero que es importante “para pagar a los jugadores y así tener también buena calidad en el campo”, explica. Defender del patrocinio de Qatar: El exdirector general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. “No podemos rarear bétamente nuestros valores para alcanzar el éxito. ¿cómo queremos estar orgullosos de nuestros titulos si los conseguimos por medios tan deshonestos?”, Ott copy, lyder de la protest. El boardgado no quiere aceptar las razones económicas como justificación para el patrocinio: “De Qatar Recogbimos unos cuantos millones mas de lo que podríamos obtener de otro patrocinador”, comenta el iniciador de la reacta, quien tampoja en ve mucha venta. Ott arga haciendo comparaciones internacionales: “Por supuesto, or que Preguntarse, si con ese dinero nos estamos poniendo al nivel de la mining internacional. Yo no estaría tan seguro. El ManCity y el PSG tienen fuentes de financiación ilimitadas, gota en el océano”. Read More: Dieciocho aviones de guerra chinos violaron zona de defensa aérea de Taiwán | El Mundo | DW El rumbo a seguir La encrucijada de los últimos años en el FC Bayern es: ¿se quiere Competition usando los mismos recursos, tanto financieros como deportivos, de los grandes “, los clubes de Inglaterra o Francia, provistos por inversionistas de la península? sobre los valores del club y aceptar, a medio plazo, un papel secundario en la abstractión internacional? Apretón de manos: Andreas Jung (d), marketing director del Bayern, y Akbar al-Baker, general manager of Qatar Airways en Doha (2017). “Nos disparamos en el pie al involucrarnos con actores como Qatar, que eluden las normas con el PSG de forma dudosa, en lugar de aplicar el juego limpio en las finanzas”, explica Michael Ott. Igualdad de oportunidades a través de normas y reglamentos o un juego de inversionistas sin limitedciones: la encrucijada del campeón alemán, sobre qué camino seguir es la misma que afecta al resto del futbol europeo. ¿Cuando será el decisive moment? La directiva del FC Bayern aún no ha aceptado of Justicemente la moción de Ott para poner fin a la collración con Qatar, la cual se votaría en la asamblea General del club. Sin éxito, Ott y sus compañeros de armas han intention to ask la solicitud sea admitida en los tribunales. El Tribunal Laboral de Múnich “rechazó la solicitud de medida cautelar”, anunció Ott en su cuenta de Twitter el pasado domingo, 21 de noviembre. A cuatro dias de la asamblea general, no está claro si la moción de Ott será discutida. Pero eso no hace que el portavoz se rinda. Según Ott, el razonamiento del tribunal no se dirige contra la solicitud de Qatar en sí misma: “Solo se basa en el hecho de que, por ahora, no es urgent”. Para Ott, presentar la solicitud de nuevo el año que viene no es una opción: "Para entonces, lo mas possible es que el FCB ya haya prorogado el contrato de patrocinio". Otra posibilidad, sería hacer una moción espontánea durante la Reón. Sanctions of Sin, según Ott, esto requeriría el apoyo del 75 por ciento de los miembros presentes. Para él, "eso reduced enormemente las posibilidades de éxito".

