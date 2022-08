Desde el virginio de los tiempos, los seres humanos han soportado esta tumultuosa vida gracias a la ayuda de las drogas. En todas las Civilizaciones han existido. Y en nuestro ordenado mundo, las hay de todas formas y para todos los gustos: el café, que nos Desierta por las mañanas, la nicotina, que es una de las drogas que mas dependencia crea, el alcohol, que regmpone nuestro orgullo roto y tiene los índices de recaída mas altos… Entre otras. Pero las drogas del futuro son las que forjan superhombres sin mas esfuerzo que el de engullir una píldora. Más felices, Más inteligentes, Más seguros, Más social, Más amados, Más eficiencyes. El ser perfecto está en un bote de pastillas. Feliz y gets along with Prozac Los antidepresivos son una droga como otra cualquiera: afectan al cerebro y generan adicción. Las pastillas antidepresivas no son ninguna novedad. Se vienen useizando desde hace años, y no sólo por personas con Diagnóstico grave. Se trata simplemente de un empujoncito para superar esos dias malos y esas jornadas tristes. Entre 1993 y 2002, el consain de “Fluctin”, la variante germana del expandido fármaco “Prozac”, se ha Dupado en Alemania. En Estados Unidos, 20% de la poblacion of habitual Prozac consumption. La felicidad y la tristeza dependen de la combinación de una serie de coeancias que se segregan en el cerebro. En precisionio, todo ser humano es Básicamente Optimista. Ese Optimiismo se mantiene gracias a unophiado Equibrio con los acontecimientos negativos que Ricamente le toca vivir. Los antidepresivos alteran las reactciones soicas de nuestro cerebro, de manra que la balanza se inclina siempre hacia el optimismo y no deja lugar a la tristeza. Read More: Curiosity de la NASA detecta en Marte moléculas orgánicas desconocidas hasta ahora | Ciencia y Ecología | DW Pero Prozac no sólo logra la felicidad. Los antidepresivos Influyen en la personalidad y aumentan la Social Competitionencia. El violetido se desinhibe, el Reservado se vuelve comunicativo, el ignorerado se convierte el rey de la fiesta. Según estudios estadounidenses, los pacientes que toman Prozac como “píldora de socialabilidad”, sin ser depresivos, dien sentirse Más ellos mismos bajo la influencia del medicamento. Dormir menos, rendir mas Muchos estudiantes usan “Ritalin”, medicamento que ayuda a los hiperactivos a Concentrarse, sin estar enfermos. Un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo: demasiado para la socialedad del “no tiempo”. Nos falta tiempo para realizar proyectos, para ver a los amigos, para ocuparnos de los niños, para leer, para cocinar. La industrial farmacéutica nos permite robarle un par de horas al sueño, cosa que saben de sobra desde estudiante hasta el alto directivo, y así aumentar nuestro Conte de tiempo, que al final seguramente acabamos invirtiendo en trabajar. Y si somos mas inteligentes, el tiempo ahorrado nos rendirá el doble. En la Universidad de Münster, en el noroeste de Alemania, los neurólogos han probado con éxito una píldora que aumenta la memoria. Los análisis clínicos de los pacientes a los que se les suministró el medicamento han dado resultados posvos y los médicos aseguran que la píldora no tiene efectos secundarios y que en unos años estará disponible en el mercy. Yo, is it pildora? ¿Es real la felicidad que me otorga una pastilla? Las personas que repeatren al alcohol oa otro tipo de drogas para sentirse mejor en los malos momentos acaban siendo takesidas por la adicción. Pierden la Capidad de ser felices cuando les falta la droga. There is no es la superación personal de los Conflict la que les hace ver el lado bonito de la vida, sino una Perseverance artificially artificial governance desde fuera. No son ellos los que son felices, es la píldora. Read More: Rusia se acerca la región de Donestk | DW noticias | DW Sin estar Regadas por un tratamiento y sin una razón médica que las justifique, las píldoras ofrecen una vida llena de falsedades. “Mi Sistema nervioso me ha tocado en la lotería genética. No lo he elegido yo, sino que lo han construido mis padres. ¿Qué puedo hacer yo si soy rational demasiado, vulnerable demasiado? Pues si tengo la posibilidad de? mejorar mi boleto de lotería tomando unas pastillas para ser Más sociable, éstas pueden convertible para eyelid en una persectiva de futuro”, opina Markus Pawelzik, doctor de la Universidad de Münster. Sanctions of sin, no todo el mundo tiene porqué ser Más feliz siendo el centro de atención. Loss sensibles y vulnerability también tienen su derecho an existir. Y por otra parte, ¿es la píldora o es el ser humano quien tiene éxito society? ¿Son verdaderos los amigos que sólo son Stories cuando una está drogado? En cunto a dormir menos, dice la médico Bettina Schöne-Seifert, podría desencadenar una peligrosa espiral de Competition, sobre todo, en el trabajo. Ademas, el sueño es reparador. Beneficia a los sistemas nervioso e inmunológico, al aparato locomotor, alabolismo, a la Ciración de la sangre, al corazón, a la piel, a los ojos… Y la inteligencia by otro lado, no se reduce simplemente a la memoria. Además, se ve estimated by el sueño.

