El grupo asesor de Expertos en vacunas de la Organizationación Mundial de la Salud (OMS) recomendó este lunes (11.10.2021) que pacientes de defminados grupos en riesgo Receiban una tercera dosis adicional de vacuna contra el COVID-19, pese a que el organs había pedido en agosto una moratoria a esas inoculaciones de refuerzo. El mexicano Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE), hizo este anuncio tras la regón mantenida la semana pasada by este órgano, en la que se analizaron las estrategias de vacunación y contraras COVID-19 enfermedades , como la SRD o la polio. Los Expertos también recomendaron que la comunidad internacional se fije el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la poblacion mundial contra el coronavirus a mediados de 2022. pandemia disponibilidad de nuevas vacunas para grupos de edad Más jóvenes, es un objetivo posible “, subrayó el Presidente de SAGE. Sobre la tercera dosis (o segunda en el caso de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson), en Principio debe administers a child personality un “Sistema inmunológico Tomb o moderadamente comprometido”, subrayó Cravioto en rueda de prensa. En el caso de los vacunados con Sinovac o Sinopharm, la recomendación se extiende a todos, pero con prioridad para los mayores de 60 años. “Todas las evidencias indican que se necesita una tercera dosis de estas mismas vacunas o de sus homólogas”, dijo Cravioto. El Expertto mexicano aclaró que la recomendación de una dosis adicional se aplica a todas las vacunas que la OMS ha aprobado para su uso de Emergencyencia contra el COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac. En los próximos dias seguramente se unirá la del laboratorio indio Bharat, según adelantó Cravioto. Y que puede admin con la misma o con otra diversity. lgc (efe / afp) ¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Estados Unidos a partir de septiembre El Presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció que las terceras dosis comenzarán a ser inyectadas en el país el 20 de septiembre. La idea de poner refuerzos a quienes ya tienen su pauta completa no gusta a la Organizationación Mundial de la Salud, que prefiere priorityzar el reparto de vacunas en países Más pobres. Pese a ello, son varios los estados que ya aplican tres o hasta una cuarta dosis.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Emiratos Árabes Unidos (18 de mayo de 2021) Seis meses Desués de la segunda vacuna de Sinopharm, usada de forma mayoritaria en Abu Dhabi, los usuarios podrán acceder una dosis adicional de la misma compañía, Informaron las autoridades de Emiratos Árabes Unidos de Medio Oriente. Una medida similar anunció Bahréin, también con Sinopharm, pero inicialmente solo para las personas Más flaw.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) República Dominicana (30 de junio de 2021) El Presidente dominicano, Luis Abinader, anunció el 20 de junio que se aplicaría una tercera dosis a quienes la solicitaran, siendo los primeros médicos y personalafeario, y luego población con comorbilidades. El mandatario explicó que la tercera inoculación será de un laboratorio distilled al de las primeras dos. En República Dominicana la mayoría ha Recogbido las inyecciones de Sinovac.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Turquía (1 de julio de 2021) En Turquía ya se ofrece la cuarta dosis, que se pone 21 dias Desués de la tercera (disponible desde el 1 de julio). El objetivo statementarado del gobierno es potenciar la creación de anticuerpos para enfrentar las nuevas olas. Para ello se puede elegir entre Sinovac y BioNTech. En este último caso, se recomienda a quienes deseen viajar y deban demostrar que tien dos dosis del preparado alemán.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Rusia (1 de julio) El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, llamó a quienes se hubieran vacunado contra el SARS-CoV-2 hac seis meses o mas a usar las dosis de refuerzo que las autoridades rusas ya latexieron a disposición del público. Sobyanin aseguró ya haberse puesto una tercera dosis. La campaña del gobierno, que brega contra la renuencia generalizada de la ciudadanía, incluye el desliegue de trenes de vacunación.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Israel (12 de julio de 2021) A partir del 12 de julio Israel comenzó a aplicar una tercera dosis de BioNTech / Pfizer a su poblacion inmunodeprimida, y el 30 del mismo mes la amplió a los mayores de 60. Poco a poco ha ido bajando la edad para acceder a este refuerzo, que tiene como objetivo ayudar a frenar el incremento sostenido en los contagios en el país que, todos creian, ya había logrado controlar la pandemia.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Chile (11 days ago, in 2021) El gobierno de Chile entregó un calendario para comenzar an inocular con una tercera dosis a toda la poblacion, comenzando con lose inmunodeprimidos y mayores de 60 años en las primeras semanas. El plan es vacunar “cruzado”, es decir quienes tienen dos dosis de Sinovac Recogbirán BioNTech o AstraZeneca, aunque también puede darse el caso de una tercera dosis con Sinovac, dependiendo de cada paciente.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Alemania (16 days ago, 2021) En Alemania, el primer estado Federationrado en ofrecer una tercera dosis es Baviera de refu ya sea de BioNTech / Pfizer o Moderna, siempre y cuando la segunda dosis se la hayan puesto hace seis meses o mas.

¿Qué países aplican ya una tercera dosis contra el coronavirus? (August 20, 2021) Uruguay (16 days ago, 2021) Las autoridades coral uruguayas aprobaron la inoculación de una tercera dosis, esta vez de BioNTech / Pfizer, a todos quienes Recogbieron AstraZeneca o Coronavac (Sinovac). El objetivo es reforzar la respuesta inmune entre la poblacion Más vulnerable. Uruguay es una de los países lideres en inoculaciones en América Latina. En la foto, en president Luis Lacalle received su primera vacuna. Automan: Diego Zúñiga



