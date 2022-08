La lista realityizada de enfermedades de la Organizationación Mundial de la Salud (OMS), que por primera vez incluye la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mindes, entró el viernes pasado (11.02.2022) en vigor al ser publicada por el organsmo , tras aprobarla en su asamblea de mayo de 2021. La undécima Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (ICD-11), que es effizada por los profesionales de la salud para estandarizar su labor, codifica 1,6 milones de casos clínicos, y es la primera revisión de la lista en 30 años por lo que la anterior pertenece a un tiempo en el que este trastorno apenas beingía. La OMS busca con esta inclusión mejorar las estadísticas sobre adicción a los videojuegos en el planeta ). Los sintomas de una posible adicción La inclusión de este trastorno por parte de la OMS no estuvo exenta el pasado año de polémica, y la Industrialria de los videojuegos reactionó contra ello, controversy and que no había grounded sólidas para coirar esta adicción una enfermedad spiritual. La ICD-11, elaborate con datos de mas de 90 países, es, a diferencia de sus antecesoras, digital exclusive, sin versión en papel, e incluye también novedades en materia de medicina tradicional y salud sex, según destacó la OMS en un comunicado . JU (efe, who.int)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “La OMS clasifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “La OMS clasifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “La OMS clasifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “La OMS clasifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-08 12:53:38. Thank you for reading the article at Sguy.Net