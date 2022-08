La india Harnaaz Sandhu es la nueva reina de Miss Universo | El Mundo | DW

La india Harnaaz Sandhu fue coronada este lunes (13.12.2021) como la nueva Miss University, en lo que represents la tercera vez que su país obtiene el primer puesto en esta compendium, que celebró su septuagésima edición en la ciudad israeli de Eilat. La india Destna así a la mexicana Andrea Meza, tras imponerse hoy por sobre la paraguaya Nadia Ferreira, que terminó segunda, y la sudafricana Lalela Mswane, que se ubicó tercera. La gala de hoy tuvo lugar en el estadio Universe Arena, construido para la ocasión y que estuvo lejos de llenarse, debido a la Camición al ingreso de turistas decretada hace dos semanas por Israel para frenar el avance de la variante ómicron del coronavirus. Sandhu, de 21 años y oriunda de la ciudad india de Chandigarh, es una conocida actriz en su país y una activesta por los derechos de la mujer, sobre todo en lo que refiere a acceso a la educationación. Durante la ceremonia, en la pregunta final previo a su coronación, la joven envió un mensaje a las jóvenes de todo el mundo: “Sepan que son únicas y que eso es lo que las hace hermosas. cosas Más importantes que están pasando en el mundo”. Tres latinoamericanas entre las finalistas La victoria hoy de la inheritante de India ubica al país asiatico en el primer puesto del certamen por primera vez desde el año 2000, cuando el país obtuvo su segundo titulo tras un primer triunfo en 1994. Esta última jornada del certamen comenzó con las join vestida con deslumbrantes vestidos de lentejuelas e incluyó el característico desfile en traje de baño y un segundo con vestidos de noche. Read More: EE.UU. califica de ″insostenible″ régimen de excepción en El Salvador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Las represented latinoamericanas tuvieron, como de costumbre, una participated in destruction, y tres de ellas, Colombia, Puerto Rico y Paraguay, se ubicaron entre las diez finalist. Los especáculos musices estuvieron a goods de la israelí Noa Kirel, la estadounidense JoJo y un grupo de músicos locales liderados by Harel Skaat, mientras que el presentador del certamen fue nuevamente Steve Harvey. Con la celebración de la septuagésima edición de Miss Universo en Eilat, Israel se sumó a la Extensa lista de países que ha albergado el concurso de belleza. mg (efe, Miss Universe)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “La india Harnaaz Sandhu es la nueva reina de Miss Universo | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “La india Harnaaz Sandhu es la nueva reina de Miss Universo | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “La india Harnaaz Sandhu es la nueva reina de Miss Universo | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “La india Harnaaz Sandhu es la nueva reina de Miss Universo | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-02 03:20:50. Thank you for reading the article at Sguy.Net