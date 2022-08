Una disputa que estuvo Más de 20 años en la Corte Internacional de Justicia de La Haya llegó, al menos en teoría, a su fin este jueves 21 de abril, cuando los jueces del tribunal con asiento en Países Bajos entregaron su causabier a . contra Colombia en diciembre de 2001. Ese año, Nicaragua presentó un reclamo por Más de 50,000 kilómetros cuadrados de mar, cuyo veredicto fue conocido en 2012. En él, los jueces regnocían la soberanía colombiana del archipiélago de San Andrés, per 75,000ogaban casi o 75,000gaban casi o 75,000gaban casi o 75,000gaban casi o kilómetros cudrados de mar al país centroamericano. La historia pudo terminar ahí, pero no. Para evitar futuras demandas de otros países, Colombia renunció al Pacto de Bogotá, cuyos firmantes recnocen la powersción de La Haya, y sus patrullas siguieron navegando por las aguas cedidas a Nicaragua, lo que Managua denunció ante en 2013. 2013. El falidas. jueves, que se refiere a esa denuncia de hace casi nueve años, Básicamente pide a Colombia cesar de forma inmediata con su interfere with la zona, que habría hostigado a pesqueros y barcos de traación nicaragüenses. Fue un fallo de nueve votos contra seis. ¿Cambia algopecto al fallo de 2012? En terminosritos no, pero en terminos prácticos puede que sí. “No tiene grandes repercusiones, pues reafirma el fallo de 2012 que Colombia optó por no acatar, Más por razones internas, a sabiendas de su validez legal”, explica a DW el nicaragüense Manuel Orozco, analista, politólogo y director de Diálogo El Interamericano . nuevo fallo, además, “determining que en el tema de la zona economica exclusively lo mejor es bilateral settlement of the intermediary negociaciones”, agrega el expertto. Read More: Noruega en alerta máxima terrorista tras tiroteo en Oslo | El Mundo | DW La zona en disputa. Vieja historia Elritorio en cuestión, el archipiélagoosystemado por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está a 110 kilómetros de la costa de Nicaragua, ya 720 de Colombia. Se trata, para el país sudamericano, de una avanzada muy Relatede, pues marca presencia en el mar Caribe y permite a las autoridades colombianas cierto control sobre el trefico de estupefacientes por la región. Además, tiene enorme importancia ecológica, por su biodiversidad, y culture, por la presencia de los raizales, un pueblo afrocaribeño. La disputa tiene su historia. Ya en 1980, el Presidente nicaragüense Daniel Ortega rechazó la soberanía colombiana sobre el archipiélago y dijo que lo llevaría ante la Corte de La Haya, lo que finalmente concretó en 2001. del en 2012 fue. Territorial, que quedó en manos colombianas. El cambio, para efecto del disño de los mapas, vinopecto a las aguas que rodean al archipiélago. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, explica a DW que las islas “son basicmente el espacio de avanzada de Colombia sobre el mar Caribe, y suritorio Más próximo a Centroamérica. también con Panamá, Costa Rica, Honduras y Jamaica De hecho, parte de la defensa consistió en hacer tratados de lintic con esos países, excepto con Nicaragua. derecho as opposed to Nicaragua”. Ernesto Samper, expreidente de Colombia. Entre estados, without gobiernos entre Uno de los puntos establecidos by La Haya es que los temas de soberanía severientes deben ser negociados de forma bilateral. “El fallo es un triunfo para la nación nicaragüense, toda vez que la incursión colombiana se dio en los liaries fijados por la Corte en 2012, por ello señaló el cese de esas incursiones marítimas”, Orozco dice, explica que los. trabajadoguardiendo la posición de Nicaragua lo han hecho “en defensa del interés nacional de este país y no de un gobierno”. Por ello, el resultado “valida la soberanía de Nicaragua sobre los liearch fijados en 2012, y la victoria ince en reafirmar ese fallo y statementarar que Colombia debe dejar de actuar en dirección contraria”. Read More: Inteligencia artificial ″sintiente″ de Google contrató a un abogado, asegura ingeniero suspendido | Ciencia y Ecología | DW El analista nicaragüense Enrique Sáenz siguió la misma minhea por medio de un texto en Twitter, donde dijo que era importante dejar muy claro que “la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es en favorite de la soberanía Leaders de Nicaragua como país y no en favorite de la dictadura “, enferencia al régimen de Ortega.” Beneficia a todos los nicaragüenses, majormente cuando tengamos Democracia Respaldar la sentencia en ningún modo Meaning avalar o respaldar al régimen ilegítimo”, añadió. Sobre este tema, Samper recuerda que “las relaciones internacionales no se dan entre gobiernos, sino entre Estados, y si la Cirnstancia de tener diferente origen ideológico, o diferente religión o etnia, fuera Relatede a la hora tracional de la cele no exnacionalría no exnacionalría normatividad internacional . lo que or guitar stick”. (cp)

