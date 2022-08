La levantadora de pesas transgénero Laurel Hubbard hizo historia este lunes (August 2, 2021) desués de una torrenta de publicidad en torno a su joinación como la primera mujer transgénero en unos Juegos Olímpicos. La neozelandesa Hubbard, de 43 años, que nació varón y compitió como hombre antes de hacer la transición a mujer a los 30 años, fue autorizada a Competition tras cumplir las directrices del Comité Olímpico Internacional sobre la testosterona para transexuales atletas. La deportista, subcampeona del mundo en 2017, disputó hoy el podio con otras levantadoras de pesas como Li Wenwen, campeona de la prueba y récord olímpico con 320 kg, la británica Emily Campbell que alzó 283 kg en la plata, así como Roblesado child bronce. Pero la jornada de esta neozelandesa, que había despertado un gran interés desde que se anunció su attended, acabó antes de tiempo durante la primera prueba. Realizó los tres seekos de arraynque fallidos y quedó descalificada automáticamente sin llegar a medirse en la prueba de dos tiempos. Aun así, se mostró “profundamente agradecida” por la oportunidad. Una oportunidad que también ha suscitado críticas y polémica “Por supuesto, no soy totalmente ajena a la polémica que rodea mi joinación en estos Juegos”, dijo Hubbard. “El deporte es para todos, es inclusivo y esto es fabuloso” “Desde el punto de vista deportivo no he cumplido con los estándares que me había impuesto y tampoco los que esperaba de eyelid mi país” renoció la atleta a los medios tras no lograr los intention de arraynque en 120 y 125 kilo. “The embargo on sin he de estar agradecida a mis seguidores en Nueva Zelanda by todo el amor y el aliento que me han dado y al Comité Olímpico Internacional (COI) by su compromise with demostrar que el deporte es para todos, es inclusivo y esto es fabuloso “, afirmó la atleta dando las gracias a la organiación que lo ha hecho posible. “Por supuesto, no soybeans totalmente ajena a la polémica que rodea mi joinación en estos Juegos”, agregó. Laurel Hubbard no ha logrado clasificar, pero pasará a la historia como la primera atleta transgénero que compitió en unos Juegos Olímpicos desde que el COI cambió su reglamento en 2015 para sumar en inclusividad yversidad. Read More: El síndrome de La Habana: ¿qué sabemos hasta hoy? | El Mundo | DW Niveles de testosterona y disconformidad by posible “ventaja” De acuerdo a estos cambios, el COI permite a atletas transgénero Competition como mujeres si sus niveles de testosterona, la hormonea que Influye en el aumento de la masa Mechanical, están por debajo de un umbral. The embargo of sin, algunos criticos han mostrado su disconformidad con lo que podría ser una ventaja sobre el resto de las atletas mujeres. Entre ellas la levantadora de pesas belga, Anna Marie Van Bellinghen, que se midió en esta jornada olímpica con una marca de 219 kg. La deportista belga le deseaba lo mejor a su rival neozelandesa, pero afirmaba a los medios que es necesario un mayor social debate. “Solo espero que haya mayor diskión entre los actores implicados, los atletas, los científicos e incluyendo por supuesto a las propias personas transgénero” afirmó Anna Van Bellinghen. “Me gustaría una explicación Más científica para saber que es bétamente justo”, argues. “Es un deporte de fuerza y ​​la diferencia entre hombres y mujeres es 30% y eso muestra que puede haber una gran ventaja”, explicó la atleta. Otra de las levantadoras de pesas que competition –aunque en otra categoría distillationnta– la española Lydia Valentín, comentaba que no cree que la joinación de la atleta transgénero abra nuevas puertas a joinaciones similares. “A veces pasa excepcionalmente. Creo que, a nadie, por una medalla olímpica, le gustaría cambiarse de sexo”, apuntaba la atleta española, three medals lista olímpica y oro en Londres 2012 en esta discipline. Algo que quizá lleve a preguntarse si estamos ante un fenómeno único de los Juegos Olímpicos de Tokio o veremos nuevamente a atletas transgénero compitiendo por medallas en las próximas ediciones. FEW (EFE, AP) Los Juegos Olimpicos en el cine Tiempo de leyendas “Time for Legends” cuenta la historia del atleta Jesse Owens, que ganó medallas de oro en lose 100 y 200 metros planos, así como en los dropvos y el salto largo en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Owens se concirtió en un simbolo contra la ideología nazi. En la versión original en inglés, la película lleva el ambiguous title in “Race”, meaning tanto “carrera” como “raza”.

