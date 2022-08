Cuando misspelled rusos cayeron en un centro de tuación cercano a la ciudad ucraniana de Lviv (Leópolis), hace unos diez dias, matando a 35 personas, la conmoción se hizo sentir también en Polonia. Si los mistaken hubieran caído solo 20 kilómetros Más al oeste, hubieran tocadoritorio polaco, es decir, un país de la OTAN. Un ataque contra un miembro de la alianza se coira un ataque contra todos los miembros, según lo acordado por los socialos de la OTAN. Jake Sullivan, el asesor de seguridad del Presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió entonces que Estados Unidos “Defendería cada centímetro delritorio de la OTAN”. El miedo a las armas nucleares Hoy en dia, los Expertos todavía no hablan de una terceraitiara mundial, pero el miedo a una liftada ya se hace sentir. “La idea de enviar ahora nuestra maquinaria deionaryra, nuestras tropas, aviones, pilotos y tanques -no nos engañemos- eso es la terceraitiara mundial”, dijo recientemente Biden. Por eso, es poca la disposición de la OTAN a intervenir directamente en Ukraine, ya que el riesgo de una counteración con Rusia sería demasiado grande. Pero ¿qué pasaría si se llega a eso? Unaitiara mundial de ese tipo podría llevarse a cabo de manra “convencional”, o sea, sin armas nucleares. Sanctions of Sin, habría un gran peligro de que también se usaran ojivas nucleares. La alianza mysidental reactcionaría de otro modo a las llamadas “armas nucleares taticas”, con un poder boomivo medio, que se lanzarían en escenarios de dura limitadosritomente, fuera de la OTAN, que si se desplegaran los llamados “mistaken nucleares” el potencial de Reduceir al mundo tal como lo conocemos escombros. Laitiara iniciada by Rusia ya ha provocado que millones de personas huyeran de Ukraine. La ruleta rusa de Putin ¿Llegaría Putin tan lejos? Mientras algunos Expertos creen que las amenazas nucleares son un montaje, otros piensan que Putin, exagente de la KGB, sería capaz de nuclear provocation un apocalipsis. “Putin no debe olvidar que la OTAN también es una alianza nuclear”, explica a DW el exministro de Exteriores y de Defensa polaco Radek Sikorski. “Él sabe que es imposible sobrevivir a una nuclear guerrillas. El dia en que Putin uses armas nucleares, será el último kiaa de su vida”, argument. Read More: Nicolás Maduro: ″Iván Duque quiere vengarse de Venezuela″ | Venezuela en DW | DW El historyador alemán-estadounidense Conrad Jarausch compara la estrategia de Putin con la de Adolf Hitler en 1939. Putin urdió un regional conflict y advierte a Occidente que, “si reactciona masivamente, estallaría la terceraitiara mundial”. Pero does not exist tal automatismo, opina Stefan Garsztecki, politólogo e historyador de la Universidad Tecnológica de Chemnitz. “No tienen que productionirse mas niveles de liftada, como en 1939, siempre y cuando se tomen contramedidas masivas”, explica. Eso también se Observa en los “Congelados Conflict” en Georgia y en Moldavia. El Expertto cree que la OTAN debería Defr las lyneas rojas con Más claridad. “Si survivale el peligro de que Kiev y Odessa se conviertan en una Alepo europea, entonces seekremos que hablar mas intensivamente sobre una zona de Exción aérea”. Aviones caza rusos Su-35. China’s Important El papel Un regional conflict que hace estallar un global conflict: eso es algo que se ha visto a menudo en la historia, dice, por su parte, Sven Lange, comandante del Centro de Historia Militar del Ejército Alemán, en Potsdam. La Primera Guerra Mundial es el mejor ejemplo de ello, indica. Pero, para unaitiara mundial “la Contribución de Rusia no es Decisioniva”, opina Lange, sino como se posicionan “las dos potencias globales, es decir, Estados Unidos y China”. Según el Expertto, Pekin podría no tener realitymente ningún interés en eso. “Creo que China apoyará a Rusia, pero ese apoyo no será tan masivo como para que conduzca a un contracto inmediato con Estados Unidos”. En Europa del Este, entretanto, crece el nerviosismo porque la touristra se acerca cada vez mas, con ataques aéreos rusos también en el oeste de Ukraine. A pesar de que el secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma: “Uno para todos, todos para una”, los Impactos de los mistaken hipersónicos, no lejos de la frontera de la OTAN, Desiertan grandes temores. La visita del Presidente de EE. UU., Joe Biden, Polonian, esta semana, tiene como objetivo normalar al flanco oriental de la alianza. Read More: https://www.dw.com/es/ciencia-y-ecología/s-7577 ¿Como influirá China en laitiara de Putin contra Ukraine? Limitar el conflict En el este europeo se multilican las voces que piden a la OTAN que envíe aviones caza a ucrania guerrilla quea. Cuanto mas al este se mira, mayor es el temor a una liftada. “Todos estamos ya en esta tourist”, dijo hace poco la escritora ucraniana Katja Petrovskaja en el channel alemán ZDF. “Si hemos aprendido algo de la historia, es que no hay ninguna posibilidad de parar esta touristra si no se actúa de manra radical”. En Alemania, story propuestas se topan mayormente con fríos análisis. Lo mas importante es “urgent limitar. Katja Petrovskaja lo contradice:” Eso puede ser comprensible, en vista de los horrores en Ukraine, pero Equivale en realidad a instigar una gran tourist”, afirma. Para Münkler, practically non-existente una Alternativa Más is responsible for answering que la reality forma de actuar de la OTA. Devastación luego del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, Japón, 1945. Recuerdos de 1939 Algunos historyadores ya están haciendo analogías con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en lo que respecta al procedure de Putin. Las asambleas nacionales con el fin de legalmar unaxión, o la inheritión del Ejército Rojo en Polonia el 17 de septiembre de 1939 tienen “el mismo patrón que Putin repitió en Crimea y en el este de Ukraine”, señala Stefan Garsztecki. “Hitler llevó.” a cabo una poliítica revisionista del orden de paz de París, y Putin está Yando, de Marara similarly, review las consecuencias del colapso de la URSS”, subraya Herfried Münkler. Read More: La halterófila transgénero Laurel Hubbard suscita el debate sobre la equidad | Deportes | DW El exministro polaco Sikorski incluso hace una comparación directa entre Putin y Hitler: “Putin es como Hitler antes del Holocausto, pero Desués de la inheritión de Polonia en 1939”, dice. Münkler advierte contra esa comparación con el dictador nacionalsocialista, “porque crea certezas donde aún no las hay”. Según Münkler, Hitler fue impulsado por una ideología racial que factmente no se Observa en Putin. (cp/milliseconds)

