La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. está Invesando los cereales Lucky Charms Desués de que Decenas de clientes se quejaran de haber enfermado tras obsirlos. La FDA dijo este sabado (16.04.2022) que ha Recogbido Más de 100 quejas relacionadas con Lucky Charms en lo que va de año. “La FDA se toma muy en serio cualquier informe sobre una posible obsteración de un alimento que además pueda causar enfermedades o lesiones”, dijo la agencia en un comunicado. Nauseas, diarrea y vómitos Más de 3,000 personas también han publicado en un sitio web de seguridad alimentaria, iwaspoisoned.com, quejándose de luiseas, diarrea y vómitos Desués de comer Lucky Charms. General Mills Inc., la empresa con sede en Minneapolis que fabrica Lucky Charms, Cheerios y otros cereales, dijo que está al tanto de esos inform y los toma en serio. Pero la compañía dijo que su propia Invesación no ha encontrado ninguna evidencia de enfermedad de lososystemidores vinculada a Lucky Charms. General Mills dijo que anima a to be a compartir sus preocupaciones directamente con la empresa. Lucky Charms es un grain de avena tostada y escarchada con “amuletos” de malvavisco en forma de corazones, estrellas, herraduras, lunas, tréboles, unicornios, arco iris y globos. FEW (AP, The New York Times)

