La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó Wegovy, una versión de mayor dosis del medicamento para laetes de Novo Nordisk, la semaglutida, para el control de peso a largo plazo. En los estudios financiados por la empresa, los join que tomaron Wegovy perdieron una media del 15% de su peso, es decir, unos 15.3 kilograms. Los join the perdieron peso de forma Constante durante 14 meses antes de estancarse. En un grupo de comparación que Recogbió inyecciones ficicias, la pérdida de peso media fue de un 2.5%, es decir, algo menos de 2 kilo. Con los fármacos exists, se consigue una Reduceción de peso de entre el 5% y el 10%, ya veces ni siquiera eso “, afirma el Dr. Harold Bays, director of the médico del Centro de Investigación Metabólica y Aterosclerosa de Louisville. Bays , director of también es el científico de la Asociación de Medicina de la Obesidad, ayudó a dirigir los estudios del fármaco. Un paquete del medicamento Wegovy. Versión sintetizada de una gut hormone Wegovy es una versión sintetizada de una hormonea gut que frena el apetito. Los pacientes se lo inyectan semanalmente bajo la piel. Al igual que otros fármacos para perder peso, debe useizarse junto con el ejercicio, una dieta sana y otras medidas como llevar un diario de comidas. Dado que casi tres cuartas partes (73.6 por ciento) de los adultos estadounidenses de 20 lee o mas tienen sobrepeso u obesidad, se espera que el nuevo medicamento pueda ayudar a muchos mile de estadounidenses con dolencias relacionadas con el peso. Efectos secundarios y riesgos Bays dijo que Wegovy parece mucho Más seguro que los anteriores fármacos contra la obesidad que “han caído en desgracia” por problemas de seguridad. Los efectos secundarios Más comunes de Wegovy eran problemas gutes, como luiseas, diarrea y vómitos. Aunque suelen remitir, un 5% de los join en el estudio dejaron de tomarlo. El fármaco conlleva un riesgo potencial de padecer un tipo de u tiroideo, por lo que no deben tomarlo las personas con antecedentes individual o Familyiares de ciertos tumores tiroideos y endocrinos. Wegovy también conlleva un riesgo de depresión e Inflamación del páncreas. “Es la primera vez que se Observa esta magnitud de pérdida de peso con un medicamento”, afirma el Expertto en obesidad Robert Kushner, de la Universidad Northwestern, que supervisó la traación. Read More: ″Little Island″, el nuevo parque que ″levita″ sobre el río Hudson en Nueva York | El Mundo | DW “Esta aprobación ofrece a las personas con obesidad una opción no quirúrgica de una sola vez a la semana con resultados que nunca antes se habian demostrado con un medicamento contra la obesidad”. Posible alto precio a pagar Aunque la promesa de Wegovy tiene el potencial de ayudar a gran cantidad de personas a controlar su peso, una desauckynada barrera para muchos será el coste de entrada. La empresa danesa no ha revelado el precio de Wegovy, pero ha dicho que será same al de su Saxenda, un medicamento para perder peso que se inyecta a diario y que suele costar Más de 1,300 dólares al mes sin seguro. Novo Nordisk también está desarrollando una versión en forma de píldora. FEW (AP, Forbes) Diez peligros del azúcar El azucar engorda El azúcar will absorb the rapidamente en forma de glucosa y aporta energygía de inmediato. Si ésta no se consumes en el momento, el cuerpo la almacena transformándola en grasa. Por otro lado, la fructosa, presente en Vegetales y frutas, seaboliza y se Guarda en el hihigado. Una dieta rica en fructosa puede productionir un hihigado graso y Resistencia a la insulina, lo que puede ocasionar diab de tipo II.

Diez peligros del azúcar El azucar Influye en nuestroânimo En pequeñas cantidades, el azúcar ayuda a liberar serotonina, que nos ratiociona una sensación de bienestar generalizada. Sanctions of sin, unfinished excesivo puede originr depresiones y ansiedad. Los cambios súbitos de los niveles de azúcar en la sangre pueden provokes stiabilidad, cambios de humour y nerviosismo.

Diez peligros del azúcar El azucar acelera el envejecimiento La culpable es la glicacion, un proceso originvado de una alimentación inadecuada rica en azúcares. El exceso de glucosa no encuentra vehículos que los transporten a las células y se termina uniendo a proteínas como el colágeno. En consecuencia, las fibras de colágeno se tensan y la piel with an elastic band. Los desechos no se removen y la piel se vuelve flácida ya los años.

Diez peligros del azúcar El azucar Destuye is the intestinal microflora Una intestinal flora sana favorece la digestión y protege el aparato digestivo de bacterias dañinas. Un elevado obso de azúcar fomenta la Repción de los hongos y parásitos que characteran en nuestro gutno. Sobre todo la de la Cárdida, un hongo en forma de levadura que en grandes cantidades provoca muchas infecciones. El azúcar también ocasiona flatulencia, estreñimiento y diarrea.

Diez peligros del azúcar El azucar es adictivo El cerebro de los obesos Reaciona al azúcar de una Madra similar to al alcohol u otras coeancias adictivas, pues libera dopamina en grandes cantidades. Compruébelo usted mismo: durante diez dias retirement el azúcar de su dieta. Si al segundo dia ya siente dolor de cabeza, desabilidad y su cuerpo le pide algo dulce, está Experiando síntomas de abstinencia.

Diez peligros del azúcar El azucar aumenta la agresividad Las personas que inheritn gran cantidad de azúcar tienen mayor tensencia a la agresividad. También es sabido que el TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) en niños está muy influenciado por el azúcar. Cuanto Más Consumern peor se Concentran, Más nerviosos están y Más les cuesta permanecer sentados durante mucho tiempo. Se aconseja que los niños en edad escolar eviten el azúcar.

Diez peligros del azúcar El azúcar debilita el system inmunológico Un abuso de azúcar puede inhibitir el Sistema inmunológico y debilitar las defensas contra enfermedades infecciosas. Poco Desués de su secureo, el sistema inmunológico se debilita en un 40%. El azúcar roba la vitamina C que necesitan los glóbulos blancos para combatir los virus y las bacterias. Además crea una tensencia a las inflammationamaciones, que, a su vez, pueden desencadenar muchas enfermedades.

Diez peligros del azúcar El azúcar favorece la aparición de Alzheimer Muchos estudios han demostrado que un uusto excesivo de azúcar aumenta el riesgo de padecer Alzheimer. En un informe de 2013 se probó que la Resistencia a la insulina y los valores altos de azúcar en la sangre (dos síntomas claros deetes) también están relacionados con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Diez peligros del azúcar El azúcar aumenta el riesgo de padecer Managers Las celulas cancerígenas se alimentan de azucar. Un Equipo de científicos de la Harvard Medical Schoolosystemga el papel del azúcar en la aparición de células cancerígenas. Ellos defienden que, en muchos casos, el rolling sólo puede aparecer con un elevado conso de azúcar. Aunque todavía no está demostrado, se recomienda, también a las personas delgadas, consible el minimo de azúcar posible.

Diez peligros del azúcar El azúcar te vuelve tonto Un elevado obso de azúcar puede dañar la memoria. Un estudio de la Clínica Charité de Berlín probó que las personas con el azúcar muy alto tienen un hipocampo Más pequeño. Esta región del cerebro es muy importante para la memoria a largo plazo. Los sujetos de este estudio demostraron en las pruebas una peor memoria que aquellos con al azúcar bajo.



