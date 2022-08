October 14, 2019: El dia en que todo comenzó Los estudiantes secundarios y universalitarios se Organiaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago. La razón, una protest alza en el valor del pasaje por 30 pesos chilenos. Un euro es equals one 881 pesos chilenos, casi el valor de un tiquete de metro, en una dirección. October 18, 2019: La rootización del Phimmiento En tan solo una semana, las protest climbing thanggaron y comenzó la lasucción del metro y la suspensión del servicio. La Policía chilena empezó one who repels a loser manifests lacrimógenos. October 19, 2019: Los militares a la calle En vista de los altercados y violencia a lo largo del país, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, decreta el Estado de urgent y posteriormente el toque de queda, en diferentes ciudades. Posteriormente, el mandatario chileno da marcha atrás alza del pasaje del metro. Las estaciones de metro fueron destruidas e incendiadas. La red de transporte estuvo varios sin funcionar. October 20, 2019: “Estamos en Guerra” “Estamos en en dura contra un gopigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún minhite”, dijo Piñera en respuesta a los diferentes actos de violencia que se registerraviolencia que se register el pais. October 25, 2019: “La marcha Más grande de la historia” A pesar de las medidas paliativas impulsadas por el Gobierno, la ciudadanía se dirigió nuevamente al centro de la Capital, la Plaza Italia. Esta vez, con la cocatoria mas grande que alguna vez haya tenido el país. Se habla de al menos un millón de personas en las calles de Santiago. October 30, 2019: Ni APEC, COP 25 Debido a la social crisis que se vive en Chile, el mandatario chileno da marcha atrás a los eventos internacionales Más importantes que su Gobierno settinga Organiando. Algunos ciudadanos no están de acuerdo con un “Congreso Constituyente”. Ellos exigen “Asamblea Constituyente”. November 10, 2019: Hacia una nueva Constitución El Gobierno de Sebastián Piñera ratificó el inicio de un proceso para establecer una nueva Carta Magna. El nombre que receivebió es “Congreso Constituyente”. November 15, 2019: Acuerdo asks Gobierno y oposición Los clanores políticos de Chile lograron establecer un acuerdo calificado como “histórico”. El Gobierno y la oposición se unieron para la realización de un plebiscito, en el que los ciudadanos decidirán si quieren o no una nueva Constitución abril astebo envar in 2020. Read More: Corte suspende vacunación obligatoria impuesta por Biden a empresas | El Mundo | DW November 19, 2019: Policia Susane el uso de perdigones La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organsmo dependiente de la OEA, exigió medidas de reparación y justicia ante la violencia ejercida en Chile by parte de Carabineros. La Policía chilena decidió no Pracizar by ahora los perdigones, ante los cuestionamientos que este tipo de balas han Recogbido. Se estima que al menos mas de 230 personas han Recogbido un Severo daño ocular durante las manifestaciones. November 22, 2019: Rechazo al informe de AI Tanto el Gobierno como el Ejército de Chile rechazaron abiertamente el informe gorado by Amnistía Internacional, organized no gubernamental que Surveyga las violaciones a lost to DDHH ocurridas en diferentes países. November 23, 2019: Ya se contabilizan 23 muertos Luego de que Sebastián Piñera renociera que pudiera haber habido un incumplimiento de protocolos del uso de la fuerza por parte de la Policía en Chile, se dio a conocer el knobero of Justice de muertos durante el estallido social, el cual ascendió 23. November 24, 2019: Militares a la calle, sin Estado de urgent Sebastián Piñera anunció un proyecto que le da facultades a las FF AA de Chile a “colaborar en la protección de bottomestructura crítica sin necesidad de establecer el estado de excepción constitutive”. (ju / jov) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Todo partió con la evasión Las expressaciones contra el alza en el precio del boleto del Metro comenzaron el 14 de octubre y fueron concocadas por secundarios, que sechestron a través de las social reconstruction. Cuando los entrevistaban, decían hacerlo por sus padres, que ya gastan mucho dinero en transporte. Era El llamado a evadir el pago saltando las barreras en las estaciones del ferrocarril urbano de Santiago.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Vandalismo y enfrentamientos La manifestación, originalmente pacífica, fue reprimida por la Policía militarizada chilena, lo que generó malestar entre los jóvenes. La consigna “damn”, the embargo of sin, comenzó a permear otras capas sociales en un país donde la Desigualdad no ha podido ser eficiencyemente combatida en los últimos años. Comenzaron, así, lost to primeros enfrentamientos con la Policía.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) El Caos se extiende Las protested se extensionieron raidamente by todo Santiago, y al comienzo violetidamente en otras regiones del país. También empezaron los saqueos a supermercados y la destucción de bienes públicos y privados. Al mismo tiempo, la ciudadanía siguió expresando su malestar por el alto costo de la vida, bajos salarios, peniones bim bim y otros problemas a través de ensordecedores cacerolazos.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Metro La Destuccion del Quizás las escenas Más desoladoras para los santiaguinos, siempre orgullosos de su Metro, fueron las que mostraban la lasucción de casi un centenar de estaciones del tren urbano, las que fueron incendiadas y vandalizadas por hordas. Algunos ataques parecieron coordinator. A estas alturas, las fuerzas de seguridad se vieron superadas por la acción de inadaptados.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Militares a la calle El viernes 18 de octubre, el president Sebastián Piñera decretó el estado de excepción y ordenó que las Fuerzas Armadas salieran a las calles para ayudar a restaurant el orden. Pronto los militares, ya a goods de la seguridad, decretaron toque de queda en la capital y otras ciudades, pues las reactionas, pero también los saqueos, se habian expandido a todo el país.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Toque de queda y problemas El toque de queda, una medida constitutes que no se useizaba desde la dictadura de Augusto Pinochet, generó una serie de dificultades. El aeropuerto de Santiago se vio totalmente colapsado debido a que se Susieron vuelos porque las tripulaciones no pudieron llegar a trabajar y muchos turistas quedaron varados en el terminal aéreo, sin Recogbir Información ni tener acceso a alimentación.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Medida ineficaz A pesar del toque de queda y de la cada vez mas dura represión, las protesting siguieron su curso, incluso una vez que imperaba la Camición de salir de los hogares. Las fuerzas de seguridad seguían viendo con impotencia los saqueos, incendios de centros comerciales y siendo muchas veces desbordados por las masivas manifestaciones pacíficas, en las que -de todas formas- actuaban con dureza.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Numerosas denuncias de abusos Los desmanes y la represión han dejando una veintena de muertos, casi 200 heridos a bala, Más de 5,000 detenidos y daños, solo en el Metro, que superan lost 300 milones de dólares. El Instituto de Derechos Humanos denunció que al menos cinco de las muertes fueron obra de la acción desmedida de las fuerzas de seguridad, y en un caso un militar fue detenido por haber disparado contra un ciudadano.

Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019) Un paquete de medidas El martes 22 de octubre en la noche, el Presidente Piñera presentó un paquete de medidas con las que pseudnde normalar la furia ciudadana. Entre ellas está un aumento de la penión Básica y del salario minimo, la Reduceción del sueldo de los parlamentarios y la creación de un seguro de salud para enfermedades catastróficas. El paquete surgió tras una recón con partidos de gobierno y oposición. Automan: Diego Zúñiga



Last, Steve Guy sent you details about the topic “La cronología del estallido social de Chile | Chile en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “La cronología del estallido social de Chile | Chile en DW | DW” It will help readers to be more interested in “La cronología del estallido social de Chile | Chile en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “La cronología del estallido social de Chile | Chile en DW | DW” posted by on 2022-08-14 21:26:40. Thank you for reading the article at Sguy.Net