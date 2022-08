Korona aşısının riskleri ve yan etkileri – DW – 06.01.2021

Dünya genelinde milyonlarca insan yakında yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı aşı olmayı umuyor. Ancak birçok kişinin aşı konusunda çekinceleri de var; bir yandan koronavirüsten korunmak isterken diğer yandan aşının yan etkilerinden çekiniyorlar. Bu kişiler, aşı adaylarının hızlı geliştirilmiş olmasından ötürü güvenilir olup olmadığı ve yan etkilerin yeterince araştırıp araştırılmadığı konusunda tereddütlüler. Peki, hangi reaksiyonlar normal, aşıların olası yan etkileri neler? Aşı olmalı mıyız? Aşı reaksiyonlar normal Aşı sonrası vücudun bazı reaksiyonlar göstermesi ordinary sayılıyor; örneğin aşının vurulduğu yerde kızarıklık, şişlik ve ağrı yaşanması. Ayrıca aşı sonrası yorgunluk, ateş, baş ve eklem ağrıları da ilk üç gün içerisinde ortaya çıkabilecek olağan reaksiyonlar arasında. Bu reaksiyonlar genelde orta dereceli seyrediyor ve birkaç gün içerisinde kendiliğinden kayboluyor. Vücudun verdiği bu tepkiler, aşının etkili olduğunu ve bağışıklık sisteminin aşıya cevap vererek antikor üretmeye başladığını gösteriyor. Halihazırda huygulanmaya başlanan Biontech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Rus aşısı Sputnik V aşılarından sonra da tipik sayılan bu yan etkilerin ortaya çıktığı gözlendi. Nadiren ciddi yan etkiler Tipik aşı reaksiyonlarının yanı sıra bazı münferit durumlarda aşı sonrası alerjik şok gibi ciddi yan etkilerin meydana geldiği de görüldü ancak bunların istisna olduğu belirtiliyor. Genel olarak Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) onay verdiği aşılar güvenli olarak görülüyor. Yeni bir teknoloji olan mRNA teknolojisi ile üretilen yeni aşılar, klasik aşılara kıyasla daha farklı özelliklere sahip. Bu aşılar herhangi bir zayıflatılmış veya öldürülmüş virüs yerine yalnızca Covid-19 patojeninin bir honeyşenini oluşturmak için genetik talimatlar içeriyorlar. Diğer aşılar ise genelde virus vektör tekniğiyle üretilen aşılar. Viral vektör aşılar, zararsız adenovirüsleri (yalnızca şempanzeleri enfekte eden soğuk algınlığı virüsleri gibi), protein başat olan SARS-CoV-2’ana yüzey proteinine sokmak için taşıakskkankunkullen akkakslarakunkullen İşte en çok söz edilen koronavirüs aşıları: Fotoğraf: Jens Krick / Flashpic / image alliance BioNTech-Pfizer aşısının riskleri ve yan etkileri: Etkin maddesi BNT162b2 olan aşının onay sürecinde ciddi yan etkiler görülmedi. Yorgunluk ve ba ağrısı gibi tipik yan etkilerin ise yaşlılarda daha nadir ve hafif derecede ortaya çıktığı gözlendi. Ancak aşının huygulanmaya başlamasından bu yana bazı kişilerin aşılamanın hemen sonrasında alerjik reaksiyonlar gösterdiği görüldü. ABD’de bir ve İngiltere’de iki kişi, cilt kızarıklığı ve nefes darlığı ile birlikte anafilaktik şok olarak bilinen duruma maruz kaldı. Bu kişilerin bir hastalık ve alerji öyküsü bulunmadığı için İngiliz mourn alerjisi bulunan kişileri aşıya karşı huyardı. Read More: Elektriğe en az yüzde 30 zam – DW – 20.06.2022 Moderna aşısının riskleri ve yan etkileri ABD’li şirket Moderna’nın mRNA-173 etkin maddeli aşısı da BioNTech-Pfizer aşısına benzer bir genetik teknoloji ile üretildi. Üretici şirketin checked whether kililerinin Verilerine göre, aşı adayı klinik çalışmalar sırasında gönüllüler tarafından iyi tolere edildi. Tipik aşı reaksiyonları hafif ve orta dereceli seyrederken, bağımsız denetleyici kurumun verdiği bilgilere göre, gönüllülerin yüzde 9.7’sinde bitkinlik meydana geldi. Moderna aşısında da aşının huygulandığı gönüllülerin çok az bir kısmında alerjik reaksiyonlar görüldü, çok çok az sayıda kişide ise yüz felci meydana geldi. Ancak yan etkilerin mRNA’dan değil, mRNA’n taşıyıcıları olarak görev yapan ve daha sonra vücut tarafından parçalanan lipid nanopartiküllerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Fotoğraf: Dado Ruvic / Reuters AstraZeneca aşısının riskleri ve yan etkileri İngiliz-İsveç ortaklı şirket AstraZeneca’nın eylül ayında yürüttüğü klinik deneyler sırasında bir kişide aşılamadan sonra omurilik iltihabının görülmesi büyüya tartm Bir uzman kurul omurilik iltihabının aşı ile bir bağlantısı olmadığını tespit edene kadar klinik deneylere ara Verildi. AstraZeneca aşısının huygulanmasından sonra da tipik sayılan aşının yapıldığı yerde kızarıklık, şişme, yorgunluk gibi yan etkilerin meydana geldiği bildirildi. Bu aşıda da yan etkiler yaşlı kişilerde çok hafif düzeyde ve ender şekilde ortaya çıktı. AstraZeneca aşısı virus vektör tekniğiyle üretiliyor. Sputnik-V aşısının riksleri ve yan etkileri Rus aşısı Sputnik-V Rusya’da 2020’nin ağustos ayında onay almıştı; ancak klinik deneylerin üçüncü fazının sonuçları beklenmemişti. Sputnik V iki farklı modifiye edilmiş adenovirüs ile üretiliyor. Moskova’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşıyla ilgili dünya genelinde önemli çekinceler bulunuyordu, çünkü sunulan aşı çalışmasında sportsülasyona işaret tekrbilecek. Buna rağmen Sputnik V aşısı, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Brezilya ve Arjantin’de de Uygulanıyor. Read More: İtalya Başbakanı Draghi Erdoğan için "diktatör" dedi – DW – 08.04.2021 2 Ocak 2021’de Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko gazetecilere yaptığı açıklamada, 1.5 milyon dozdan fazla aşının Rusya’nın çeşitli bölgelerine sevkiyatının yapıldığınn fazla top.ladıin Rusya Sağlık Bakanlığı’nın verifylerine göre, şu ana kadar olağan yan etkiler olarak kabul edilen baş ağrısı ve ateş gibi şikayetler kayda geçti. Arjantin Sağlık Bakanlığı’nın verifylerine göre de aşı yapılan toplam 32 bin 13 kişiden şu ana kadar sadece 317’sinde bu türden yan etkiler gözlendi. Sputnik-V aşısının ciddi yan etkileri olduğuna dair u ana kadar bir bildirimde bulunulmadı. Fotoğraf: Rafael Henrique / SOPA / ZUMA / image alliance in aşılarının riskleri ve yan etkileri Halihazırda Çin’de dört irket tarafından üretilen beş aşı adayı klinik deneylerin üçüncü aşamasında bulunuyor: Devlet şirketi Sinopharm’ın aşısı ile özel şirketler Anhnui Longcom. Dört aşı adayından üçü inaktif aşı olarak bilinen öldürülen virüsün vücuda enjekte edilmesi prensibine dayanıyor. Bu yöntem özellikle çocuk felci ve kuduz aşısına karşı yıllardır kullanılıyor. Türkiye’nin de Sipariş ettiği Sinovac irketine ait Coronavac aşısının klinik deneylerinin birinci ve ikinci aşamasının sonuçları Kasım ayında Lancet infectious diseases bilim dergisinde açıklandı. Sonuçlara göre, aşının ciddi bir yan etkisi gözlemlenmedi. Gönüllülerin bildirdiklerine göre, hafif dereceli yan etkiler meydana geldi ve bu yan etkiler iki gün içerisinde kayboldu. En önemli yan etki olarak ise aşının vurulduğu yerdeki ağrı gösterildi. Sinovac aşısında da ilk dozun vurulmasından sonra bir kişide ağır alerjik reaksiyonlar gözlendiği bildirildi. Ancak söz konusu deneğin, ikinci dozun enjekte edilmesinden sonra benzer reaksiyonlar göstermediği belirtildi. Türkiye’deki aşı gönüllüleri anlatıyor To watch this video, please enable JavaScript and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Aşının risklerini göze almak gerekir mi? Bu sorunun yanıtını herkes kendisi için verecek. Çünkü bu avantaj ve risklerin kişisel olarak değerlendirilmesi sonucu verifylecek bir karar. Benim için önemli olan kendimi ve diğerlerini koruyarak yeniden normal bir hayat sürmek mi; yoksa yeni aşı teknolojilerinin riskleri göze alınamayacak kadar büyük mü? u ana kadar kayda geçen risk about yan etkiler geçen aylardan domainse edilen Verilere dayanıyor; aşıların uzun dönemli etkileri konusunda domainse bir bilgi yok. Net durumu, aşılama sürecini takip eden uzun dönemli araştırmaların sonuçları ortaya koyacak. Risk ve fayda analizi Robert-Koch Enstitüsü’ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu üyesi Christian Bogdan’ın verdiği bilgilere göre aşı yaptırma kararı genel anlamıyla risk-fayda analizine dayanıyor. Alman haber ajansına değerlendirmede bulunan uzman, “Koronavirüse yakalandığı takdirde ölüm riski yüzde 20 olan yaşlı bir kişi aşı olduğu takdirde ciddi yan etkinin ortaya çıkması riski 50 binde 1 ise bu riski göze almak gerekir” dedi. Diğer yandan Bogdan çocukların aşılanmasının ise gerekli olmadığı belirtiyor, zira çocukların Covid-19’dan dolayı ölüm olasılığı neredeyse sıfır. Ayrıca uzman hamile ve emziren kadınların da bu konudaki verifylerin eksikliğinden ötürü aşı yaptırmaması gerektiğini belirtiyor. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise hamile ve emziren kadınların doktor tavsiyesi ile mRNA aşıları ile aşılanmasının sakıncası olmadığını belirtiyor. Alexander Freund © Deutsche Welle Türkce

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Korona aşısının riskleri ve yan etkileri – DW – 06.01.2021❤️️”.Hope with useful information that the article “Korona aşısının riskleri ve yan etkileri – DW – 06.01.2021” It will help readers to be more interested in “Korona aşısının riskleri ve yan etkileri – DW – 06.01.2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Korona aşısının riskleri ve yan etkileri – DW – 06.01.2021” posted by on 2022-08-14 01:13:33. Thank you for reading the article at Sguy.Net