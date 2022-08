Al fin llegó el dia que Japón llevaba esperando desde el 13 de septiembre de 2013, cuando Tokio fue elegida sede de los Juegos de 2020. Este viernes, 23 de julio de 2021, se opensura la edición mas caótica y complexada de portivo del evento Planetario en la era moderna. Una foto ante el reloj regresivo que indica el tiempo restante para el inicio de los Juegos. En un contexto specifically, con Tokio en estado de Emergencyencia by amenaza de la pandemia, la ceremoniac de apertura se anunció como “más simple y Más sobria” que en otras ocasiones. Se mantiene el tradicional desfile de los deportistas que agentarán a las 206 commissioners participated. Jill Biden y Emmanuel Macron charlando en las gradas del estadio olímpico. Como gran novedad, or dos abandonerados by país, un hombre y una mujer. La ceremoniac se celebra por primera vez en la historia sin público en las gradas debido a las limitedciones. Pese a que las 68,000 plazas del Estadio Olímpico estarán vacías, la ceremoniac sí cuenta con la presencia, Reduceida, de algunas personalidades como el emperador japonés Naruhito o la primera dama estadounidense, Jill Biden. El Presidente francés, Emmanuel Macron, es el único dirigente del G7 presente en Tokio, como Máximo agentante también de la próxima sede olímpica, París-2024. “Juegos de la pandami” La ceremoniac contará también con otros momentos tradicionales, como juramento olímpico o el encendido del pebetero, que marca el inicio of Justice del evento, pero no habrá fiesta y el ambiente será diferente en los ya bautizados como ‘la Pandemia’ de. Momento de la ceremoniac de inaugural de Tokio 2020. El miedo a laionary provoca que la mayoría de la prestige pública japonesa se haya manifestado en contra de los Juegos y las limitedciones son muy estrictas para deportistas y medios. El sondeo mas reciente, publicado by el diario Asahi Shimbummuestra que el 55 by ciento de los japoneses no quiere los Juegos. Medidas de seguridad antes del inicio de la ceremoniac de Khoiuración. Hasta el emperador Naruhito ha admitido las dificultades: “Gestionar los Juegos mientras se toman al mismo tiempo todas las medidas posibles contra el covid-19 está lejos de ser una tarea fácil”, habría dicho Naruhito el julio, declared nuevas infecciones, la cifra Más alta desde el pasado invierno boreal. Read More: Putin ordena seguir la ofensiva en Ucrania tras controlar la región de Lugansk | El Mundo | DW MS (afp/efe) Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Tokio 2021: Miraitowa y Someity Durante lost to Juegos Olímpicos de Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto, Miraitowa y Someity (Paralímpicos) estarán presented by doquier. Miraitowa means “futuro” (mirai) y “eternidad” (towa). Las figuras, creadas by el artista Ryo Taniguchi, fueron elegidas by escolares japoneses y conjugate elementos futuristas con el tradicional estilo manga.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Munich 1972: Waldi Todo comenzó con un perrito salchicha: Waldi. El fue la primera mascota de los Juegos Olímpicos de verano, en 1972. Su creador fue Otl Aicher. El colorido perrito REPRESENTATIVE OF HOLIDAY, habilidad y tenacidad, algunos atributos importantes de cualquier atleta.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Montreal 1976: Amik Amik, un castor negro y voluminoso, no tiene Preisamente un surfaceo Ágil. Pero la mascota de los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976, represents choaba para los canadiense el esfuerzo y el trabajo duro. Su nombrenifica simplemente castor en Algonquin, una lengua de los pueblos originrios hablada en las regiones de Quebec y Ontario.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Moscow 1980: Mischa Rusia optó en 1980 by esta simpática mascota: el sonriente osito Mischa. El oso es el animal emblematico de Rusia. La mascota fue creada por el caricaturista e ilustrador de libros infantiles ruso Viktor Tschichikov, quien gracias a Mischa se hizo conocido a nivel internacional.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Los Angeles 1984: Sam Como el oso en Rusia, el Ágila es el animal Más represent Estados Unidos. El colaborador de Walt Disney Robert C. Moore creó esta figura, llamada Sam, con corbata y sombrero en los colores nacionales estadounidenses. Dado que hubo quienes coiraron que Sam Preía mas un probe que un Águila, algunos lo llamaron burlonamente “Sam, the chicken”.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Seoul 1988: Hodori En los Juegos Olímpicos de Corea del Sur, el sonriente trigre Hodori fue el encargado de llevar suerte a los deportistas. Los tigres están profundamente arrayigados en la cultura y la mitología coreana y agentidad y amabilidad. Hodori lleva en la cabeza un Sangmo, un tippico sombrero coreano. El creador de la figura fue Kim Hyun.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Barcelona 1992: Cobi Las recciones a variety of Cobi fueron. La mascota creada by Javier Mariscal debía recordar a un perro pastor catalán, pero el periódico alemán “TAZ” opinó que igualmente podíaresentar un cerdito. Es posible que el estilo haya dificultado lapretación. La figura de Cobi fue concebida con alusiones al cubismo, en homenaje al pintor Pablo Picasso.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Atlanta 1996: Izzy In 1996, Izzy fue la primera mascota olímpica que no agentaba a un animal tipico del país. La creación de John Ryan era un ser fiction. Su nombre se obsva de “Whatizit?”, Y muchos se preguntaban en efecto qué era eso. Izzy fue elegida como mascota por los escolares de Atlanta y llegó a ser un éxito de ventas.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Sydney 2000: Olly, Syd y Millie Tres figuras fueron mascotas en Sydney: Olly, Syd y Millie: una kookaburra, un ornitorrinco y un oso hormiguero, creados by Matthew Hatton. Todos estos animales son oriundos de Australia y represents the element los, tierra, aire y agua. Se descartó apre al canguro y al koala, para evitar los cliché.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Atenas 2004: Athena y Febo Grecia hizoferencia con sus mascotas olímpicas a la Antgüedad. Athena y Febo aluden a los dioses griegos de la luz y la música. Las creaciones de Spyros Gogos recuerdan figuras de barro arcaicas.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Pekin 2008: Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying y Nini También en China hubo en 2008 varias mascot: Beibei, el pez; Jingjing, panda el; Huanhuan, el fuego olímpico; Yingying, un antílope tibetano, y Nini, una golondrina. Llevaban los colres de los anillos olímpicos.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas London 2012: Wenlock y Mandeville Wenlock y Madeville, mascotas de los paralímpicos, son figuras de fantasia. El ojo, una Cámara, debía simbolizar el salto a la digital era. Fueron creados because of agencia londinense Iris.

Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas Rio 2016: Vinicius y Tom Las mascotas olímpicas de Brasil represents the fauna la la flora del país. Vinicius hace pensar en una mezcla entre simio y felino, mentras Tom, simbolo de los paralímpicos, aunaba varias plantas. Deben sus nombres a los autores de “La chica de Ipanema”, canción que es todo un himno. Automatic person: Bettina Baumann



