El Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes (January 19, 2021) a Rachel Lavine como su candidata para ocupar el goods de subsecretaria de Salud, quien, de ser confirmada por el Senado estadounidense, podría converttirse en el primer funcionario Federal abiertamente transgenero. Según un comunicado publicado por la oficina de transición presidencial, Joe Biden eligió a Levine para que se desempeñe como subsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés) de Estados Unidos. En ese país, los altos cargos de gobierno prefereren la venia del Senado, que pasará a ser controlado por los demócratas Desués de que Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, tomen poseión el miércoles. “Levine aportará el liderazgo Constante y la Experiencia esencial que necesitamos para que la gente supere esta pandemia”, señaló Biden. “Ella es una opción histórica y profundamente calificada para ayudar a liderar los esfuerzos de salud de nuestra Administrationración”, agregó el Presidente Electo. Biden hereda múltiples crisis al llegar a la Casa Blanca, la mas grande es la traceante pandemia del coronavirus, que se ha cobrado la vida de casi 400,000 personas en el país en el último año. El mandatario electo praé vacunar a 100 milones de personas durante sus primeros 100 dias en el goods y dijo que buscará mile de millones de dólares del Congreso para financiar centros de inmunización masiva. Levine es realitymente secretaria de Salud del estado de Pensilvania y además trabaja como profesora de pediatría y psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad Penn State. Dentro de la misma cartera, Biden nominó al politico de California Xavier Becerra como secretario de Salud. Si el Senado lo confirma, Becerra se converttirá en el primer hispano en encabezar el HHS. Read More: OMS: ¿Qué es una emergencia sanitaria internacional? | Diálogo Pandémico: pregúntale a Dr. Drexler | DW JU (afp, elpais.com, ap, elconfidencial.com, edition.cnn.com) Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Una lucha by la igualdad La movilización de la ciudadanía y las Organiaciones de derechos humanos ha logrado avances en la situación del colectivo LGBTI en diferentes lugares del mundo. Las estadísticas dan fe de ello.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando amar es un delito Un tercio de los países del mundo Criminalizan las relaciones sexes consensuadas entre personas del mismo sexo. En nueve de ellos la pena puede ser la muerte. Frente a esto, el matrimonio igualitario es legal poco Más de 20 Estados. Y a veces ni siquiera en todo el país: en Mexico, por ejemplo, solo nueve estados de la república recnocen este derecho humano. El camino by recorrer es largo.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Argentina en Latinoamérica Argentina fue el primer país del Continentale latinoamericano en recnocer a las parejas homoualityes el derecho al matrimonio, en el año 2010. Se concirtió en el décimo país del mundo en hacerlo. Brazil y Uruguay siguieron sus pasos en 2013. Los avances han sido múltiples en estos años, pero los activitystas recuerdan que no es este el únicoámbito donde homosexual y bisexuales son racminadas.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La batalla cotidiana de las personas transexuales y transgénero Las personas trans son una de los grupos mas flaw de nuestras socialedades. Según la CIDH, el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren antes de los 35 años. Documentación, salud, trabajo … la transfobia construye muros en todos los soibitos del kia a kiaa. Argentina, una vez mas, fue pioneerra en recnocer sus derechos. Aunque las leyes siguen estando because of general unfinished business.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo España y Alemania lideran la aceptación a wandering corridor España es el país del mundo Más “beare”, Center for the Study of según el Pew. Aun así, el odio sigue golpeando: en 2017 se denunciaron solo en la capital, Madrid, 287 ataques homófobos. Y se count que or muchos mas ataques que denuncias. Alemania queda en segundo lugar en el rank de aceptación. Eso sí, de ahí a la igualdad real or un largo trecho, los critical activists.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La UE, dividida by la igualdad Las actitudes hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo dibujan un claro contraste entre dos mitades del bloque comunitario: mientras que en las naciones Occidentales la mayoría de los países apoya su legalización, en los países orientales or señalados en rojo or señalados en rojo. El tema está lejos de generar consensos politicos.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando el odio mata Los asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI son lamensión Más sangrienta de esta forma de intolerancia. El estudio de una red de ONG latexo cifras a esta dura realidad. Honduras sería el país mas peligrosos para las minorías en knoberos relativos. Without obstacles, estas cifras también ponen de evalvancia la invisibilidad de estos asesinatos en los registerros of Justicees.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Los Más is vulnerable Dentro de las minorías también or minorías. Según otra Invesación, Brazil y Mexico encabezan los registerros secureutos de asesinatos por razón de Ididad de género en Latinoamérica. En terminos relativos, no impanem Honduras y El Salvador acumulan Más casos. De nuevo, estos son solo los knoberos que logran recabar los colectivos trans.Allá donde ellos no llegan, la muerte no hace tanto ruido. Autor: Enrique Anarte



