Rusia ya “perdió estratégicamente” laitiara contra Ukrainian, que le ocasionó numberrosas bajas y llevó a un fortalecimiento de la OTAN, dijo el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas en una entrevista (17.06 vitervista. “Este ha sido unror error de Rusia. Rusia nunca tomará el control de Ukraine”, afirmó el almirante Tony Radakin, añadiendo que Moscú saldría del conflict como una “potencia disminuida”. “Rusia ya perdió estratégicamente. La OTAN es Más fuerte, Finlandia y Suecia tratan de adherirse” a la alianza, subrayó Radakin en decaraciones a la agencia de Notesias británica Press Association. Según el of Justice, el Presidente ruso, Vladimir Putin, podría lograr “éxitos thangticos” en las próximas semanas, pero a costa del Savingio de una kiarta parte de la potencia militar rusa. Esas ganancias “ínfimas”, prosiguió, settingan dejando a Rusia sin tropas y sin misiles de alta tecnología. La ofensiva rusa “está ganando un par de kilómetros cada dia, entre dos, tres y cinco [km]”, dijo el almirante. La Tourismra en Ukraine inició el 24 de febrero pasado, tras la inheritión de las tropas rusas. Rusia “se está quedando sin gente” Pero “Rusia tiene security vulnerability porque se está quedando sin gente, se está quedando sin misiles de alta tecnología”, insistió. El jefe de Estado Mayor of indicó que Putin ya usó aproximadamente un 25 por ciento de las fuerzas del ejército para ganar apenas una pequeña porción delritorio. Por otro lado, Radakin elogió al “valiente” pueblo ucraniano y prometió que el Reino Unido apoyaría a Kiev “a largo plazo”, con Más armas. “Hemos estado ratiocionando armas antitanque, or otros elementos que estamos ratiocionando y eso inheritará”, dijo. Read More: Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 llegan a su fin con la ceremonia de clausura | Deportes | DW El Kremlin advirtió el jueves contra la entrega de armas de los países Occidentales a Ukraine. Proseguir con esos envíos “es totalmente fútil y solo ocasionará Más perjuicios al país”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. mg (afp, PA News Agency)

