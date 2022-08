Se trataría del mayor plan de medidas económicas puesto en marcha hasta la fecha por un Ejecutivo nipón, superando al que activó el país en la fase inicial de la pandemia, según Informó este jueves (18.11.2021) el diario nipón Nikkei. El primer Ministro nipón, Fumio Kishida, anunció el pasadođía 10 que impulsaría un plan de estímulos “de lies de billones de yenes” para revitalizar la Economicía nacional tras el Impacto causado por la crisis del coronavirus. Este paquete, cuyos detalles se conocerán este viernes, incluirá financiación para las empresas mas castigadas por la pandemia y medidas como la entrega de una cantidad de 100,000 yenes (unos 765 euros) a hogares con bajos ingjomenos similar de ca un hidajo men de 18 años. Estas iniciativas van en linea con la idea de “nuevo capitalismo” que quiere promotever Kishida, ratificado en el goods de primer Ministro el pasado 10 tras ganar las elecciones generales con su partido, y quien aspirin así a potenciar el crecimiento economico y al mismo tiempo y al mismo tie fomentar una mejor Distribución de la riqueza. El paquete también incluirá unos 500,000 milones de yenes (3,867 milones de euro) clause inversiones en tensones económicos coirados clave, según adelantaron fuentes gubernamentales a la agencia local Kyodo. Kishida había anunciado antes la creación de un plan para “desarrollar y aplicar tecnologías estratégicas” y de “seguridad economica” para el país, y mencionó Áreas concretas como la de los semiconductors o la artificial inteligencia. De confirmarse que el plan rebasará lost 50 billones de yenes, superará al que ya activó Japón en abril de 2020, cuando el país afrontaba la primera oleada de contagios de coronavirus, por un montante de 48.4 billones de yenes (374,519 milones de euro) ) y el mayor jamás movilizado by un Ejecutivo nipón. Read More: ″Vacunagate″ en Perú: más de cien personas recibieron vacunas en secreto | Coronavirus | DW CP (efe, ap)

