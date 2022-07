Potencia financiera, Japon es una de las naciones mas industrializadas del planeta. Antiguamente tuvo una forma monárquica de gobierno. Esta encabezada era by el emperador, era quien coirado un ser semidivino. Esto cambió a partir de la joinación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento por patrte de Estados Unidos de sendas bomas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. en la década de 2010, Japón sufrió los embates económicos Devados de un terremoto que Destuyó parte de su Capacityidad productiontiva y latexo al país en las portadas de la prensa por el desastre de Fukushima, una planta de energygía nuclear que fue destruida by tsunami not destroyed.

