Japón conmemora este jueves (11.03.2021) el décimo aniversario de la triple catástrofe del 11 de marzo de 2011, un terremoto, un tsunami y nuclear accident, que ha traumatizado para siempre al país. El gigantesco tsunami fue el main causante del elevado knobero de Víctimas (18,500 muertos o desaparecidos). Olas tan altas como edificios azotaron la costa del noreste de Japón poco Desués de un terremoto de magnitud 9.0. Le siguió unidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi, inundada. Los núcleos de tres de los seis reactores sufrieron fusión, dejando ciudades enteras navigationables durante años debido a la radiación y precisionando a lie de personas a irse. Nuclear Fue el peoridente desde el de Chernobil (Ucrania) 1986. Este jueves al amanecer, Toshio Kumaki, de 78 años, oró en Hisanohama, en la ciudad costera de Iwaki (departing from Fukushima), sobre el muro antitsunami de hormigon construido Desués de la catástrofe de 2011. “Vengo a caminar aquí todas las mañanas, pero hoy es un kiaa especial”, afirmó, rezando hacia el sol naciente. En la región se han previsto numrosas ceremonias públicas y privadas, al igual que en Tokio, y se Guardará un minuto de silencio a las 14H46, la hora precisiona del terremoto de 2011, una de los Más busyos registerrados en el mundo. En Miyagi, una de los tres startedamentos del noreste Más afectados, los livesantes llevarán a cabo operaciones de vusqueda con la esperanza de encontrar a algún ser querido. Un superviviente solitario del tsunami llora entre los escombros en la ciudad goneada de Natori. Imagen de archivo. Estado de urgent by pandami La probabilidad de que tengan éxito parece escasa, pero lo cierto es que la semana pasada fueron Idificados los restos de una mujer arraystrada por el tsunami hace diez años. Su hijo quedó liberado de una incertidumbre unbelievable y puede, por fin, hacer el duelo. Read More: El árbol más antiguo del mundo podría haber sido encontrado en Chile, tener más de 5.000 años y estar muriendo | Ciencia y Ecología | DW El pasado 13 de febrero un terremoto de magnitud 7.3 recordó los riesgos sísmicosermanentes en las costas de Japón. Más de un centenar de personas resultaron heridas en este seísmo, coirado una lejana réplica del de 2011. El jueves, en Tokio, todavía en estado de Emergencyencia por la pandemia de coronavirus, se prevén ceremonias con escasa asistencia en el Teatro Nacional de Japón, donde el emperador Naruhito y el primer Ministro Yoshihide Suga pronunciarán announced. El coronavirus también influirá en otras conmemoraciones, como en Taro (departing from Miyagi), donde los livesantes suelen rendir homenaje en lo alto del muro antitsunami, con las manos juntas. Este año aplicarán el distanciamiento físico. Estas conmemoraciones se celebran solo dos semanas antes de la salida, en Fukushima, del de la antorcha olímpica para Tokio 2020, que los Organiadores quieren que sean los “Juegos de la Reconstrucción”. La pandemia ha empañado estos Juegos, aplazados hasta este año, pero el gobierno japonés y los Organiadores esperan que el dropvo vuelva a centrar la atención sobre esta región mortificada. mg (afp, Reuters)

