El gobierno japonés anunció el viernes (March 18, 2022) sanciones adicionales sobre Rusia por la inheritión a Ukraine, que conllevan el bloqueo de activos de 15 ciudadanos rusos Más, majormente altos navy cargos de Defensa, y de nueve de la corporaci road . “Seguiremos tomando las medidas adecuadas en colaboración con los países del G7 y la comunidad internacional según evolucione la situación”, afirmó el portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno, en rueda de prensa al termino de unaron reunited. Entre lost 15 ciudadanos rusos sancionados figuran altos cargos del Ministerio de Defensa de Rusia, como Aleksey Krivoruchko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dmitry Bulgakov, Yuri Sadovenko y Nikolay Pankov, entre otros; así como la directora del Departamento de Prensa e Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. También han sido sancionados el director del Servicio Federal ruso para la Contractración Técnica Militar, Dmitry Shugaev; el general manager de la agencia Rosoboronexport, Alexander Mikheev; y Andre Skoch, miembro de la Duma (la Cámara baja del Parlamento de Rusia). Además, se aprobaron sanciones a nueve Organizationaciones y corporaciones rusas vinculadas a la Industrial militar, aeroespacial o navy, como Russian Helicopters JSC, PJSC United Aircraft Corporation, SC United Shipbuilding Corporation y la agencia estatal Rosoboronexport (encargada de la importacón) ), requires otras. Desde el inicio del conflict because of Ukrainian infiltration, Japón ha impuesto sanciones a ciudadanos rusos, entre ellos el president Vladímir Putin, así como a 12 bielorrusos, entre los que está su homólogo Alexandr Lukashenko. Las autoridades financieras de Japón también han ordenado a las casas de cambio de criptomonedas afincadas en suritorio el bloqueo de las transacciones con estos activos que impliquen a Individualuos o entidades sujetos a las sanciones contra Rusia y B. Read More: Petro recibe credencial como próximo presidente de Colombia | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW gs (efe, router)

